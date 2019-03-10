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الرئيسية | سياسة | رئيسة المجلس الاتحادي الإماراتي تحل بالمغرب

رئيسة المجلس الاتحادي الإماراتي تحل بالمغرب

رئيسة المجلس الاتحادي الإماراتي تحل بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 10 مارس 2019 - 15:42

حلّت بالمغرب الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، على رأس وفد في زيارة عمل رسمية، تجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين بالمملكة المغربية، بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة، بما يواكب التطور المتنامي الذي تشهده العلاقات المتميزة بين الدولتين في مجالات متنوعة.

وترأست القبيسي الوفد الإماراتي المشارك في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد في مدينة الرباط خلال الفترة الممتدة من يوم غد الاثنين إلى الـ14 من شهر مارس الجاري، حيث كان في استقبالها كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وعلي سالم الكعبي، سفير الإمارات بالمغرب.

وستعقد رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مباحثات مع كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، من أجل توقيع مذكرة تعاون وتفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب. كما ستعقد القبيسي والوفد المرافق لها لقاءات مع عدد من رؤساء البرلمانات المشاركين في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت الضيفة الإماراتية على "أهمية هذه الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات القوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية من تقدم ونماء، لمناقشة السبل الكفيلة بالدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، في ظل ما تشهده دول المنطقة والعالم من أحداث وتطورات تتطلب العمل الفاعل على كافة الصعد واستثمار الدور المهم للبرلمانات في هذه المجالات".

يشار إلى أن "المؤتمر سينتخب أعضاء هيئة المكتب، واعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الرابعة عشرة، ويطلع على تقرير الأمين العام، فضلا عن إلقاء كلمات رؤساء الوفود، واعتماد تقرير الدورة الحادية والعشرين للجنة العامة للاتحاد، ودراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من اللجان المتخصصة الدائمة المعنية: بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئية والثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة"، وفق ما جاء في جدول الأعمال.

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