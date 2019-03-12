مدونة التأمينات تصل إلى طاولة المجلس الحكومي

هسبريس - و.م.ع

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروع قانون يتعلق بالضمانات المنقولة.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن مدونة التأمينات.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.