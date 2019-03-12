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الرئيسية | سياسة | مدونة التأمينات تصل إلى طاولة المجلس الحكومي

مدونة التأمينات تصل إلى طاولة المجلس الحكومي

مدونة التأمينات تصل إلى طاولة المجلس الحكومي
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 01:45

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروع قانون يتعلق بالضمانات المنقولة.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن مدونة التأمينات.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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