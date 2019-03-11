24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. "معا للخير" .. حملة طبية لفائدة "إخربان" بإنزكان (5.00)

  2. الحراك الجزائري .. القضاة يرفضون الإشراف على "انتخابات بوتفليقة" (5.00)

  3. هكذا حصر الوزاني دستور المغرب بين سيادة الأمة وإلجام السلطة (5.00)

  4. "الداخلية" تمنع مقاولات غير مصنفة من مشاريع الجماعات الترابية (5.00)

  5. المتيوي: "موسيقى الآلة" تراث لا مادي للإنسانية يفتح باب العالمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بوتفليقة يقرر عدم الترشح ويؤجل انتخابات الرئاسة

بوتفليقة يقرر عدم الترشح ويؤجل انتخابات الرئاسة

بوتفليقة يقرر عدم الترشح ويؤجل انتخابات الرئاسة
هسبريس - متابعة
الاثنين 11 مارس 2019 - 18:43

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المنتهية ولايته، اليوم الاثنين في رسالة وجهها إلى الأمة، عدم ترشحه لولاية رئاسية.

وقرر بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر لها في 18 أبريل المقبل.

وأضافت الرئاسة في بيان أن تعديلا وزاريا سيجرى قريبا.

التفاصيل في ما بعد..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغربي الاثنين 11 مارس 2019 - 18:53
مبروك للشعب الجزائري للإنتصار سلمي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
2 - احمد الاثنين 11 مارس 2019 - 18:54
الشعب الجزائري ربح معركته الاولى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
3 - العبدي الاثنين 11 مارس 2019 - 18:55
أصلا ترشحه كان خطة مدروسة ، لجعل الشعب يخرج أسبوع أو أسبوعان للشوارع من أجل ( تنفيس الكوكوط ) المهم الأمور حتى الآن في صالح العسكر ... و الشعب أدمن الذل و الخوف ، يجب المطالبة بإقالة قايد صالح و الطبقة ، ليس فقط بوتفليقة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - عبدالإله الاثنين 11 مارس 2019 - 18:56
أجبروه على الترشح للانتخابات الرئاسية ثم عادوا واجبروه على عدم الترشح .المسكين كالدمية يتلاعبون به ويتلاعبون بمصالح الشعب الجزائري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - assifnwourgh الاثنين 11 مارس 2019 - 18:57
كان عليكم يا أيها الجزائريون أن تطالبوا بإسقاط النظام بكامله.. لأنه حتى و لو لم يترشح بوتفليقة فإن النظام سيجعل مرشحا آخر تحت وصايته.. لكن نتمنى أن يترشح مرشح من الشعب و يفوز بأغلبيتكم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - الصحراء المغربية الاثنين 11 مارس 2019 - 18:58
بوتفليقة يقرر عدم الترشح ويؤجل انتخابات الرئاسة !! الإنتخابات تؤجل لسنوات، هذا يعني أن ابن وجدة سيبقى رئيسا لسنوات أخرى دون اللجوء إلى الانتخابات !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - واضح الاثنين 11 مارس 2019 - 18:59
من الواضح أن سعيد وناصر بوتفليقة يلعبان آخر أوراقهما لاكن أن متأكد أن الجيش لن يسكت, و في الساعات القليلة القادمة سيداع البيان العسكري رقم 1
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.