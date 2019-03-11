بوتفليقة يقرر عدم الترشح ويؤجل انتخابات الرئاسة

هسبريس - متابعة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المنتهية ولايته، اليوم الاثنين في رسالة وجهها إلى الأمة، عدم ترشحه لولاية رئاسية.

وقرر بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر لها في 18 أبريل المقبل.

وأضافت الرئاسة في بيان أن تعديلا وزاريا سيجرى قريبا.

التفاصيل في ما بعد..