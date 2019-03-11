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كُتّاب وآراء
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بوتفليقة يقرر عدم الترشح ويؤجل انتخابات الرئاسة
الاثنين 11 مارس 2019 - 18:43
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المنتهية ولايته، اليوم الاثنين في رسالة وجهها إلى الأمة، عدم ترشحه لولاية رئاسية.
وقرر بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر لها في 18 أبريل المقبل.
وأضافت الرئاسة في بيان أن تعديلا وزاريا سيجرى قريبا.
التفاصيل في ما بعد..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
3 - العبدي الاثنين 11 مارس 2019 - 18:55
أصلا ترشحه كان خطة مدروسة ، لجعل الشعب يخرج أسبوع أو أسبوعان للشوارع من أجل ( تنفيس الكوكوط ) المهم الأمور حتى الآن في صالح العسكر ... و الشعب أدمن الذل و الخوف ، يجب المطالبة بإقالة قايد صالح و الطبقة ، ليس فقط بوتفليقة ...
4 - عبدالإله الاثنين 11 مارس 2019 - 18:56
أجبروه على الترشح للانتخابات الرئاسية ثم عادوا واجبروه على عدم الترشح .المسكين كالدمية يتلاعبون به ويتلاعبون بمصالح الشعب الجزائري
5 - assifnwourgh الاثنين 11 مارس 2019 - 18:57
كان عليكم يا أيها الجزائريون أن تطالبوا بإسقاط النظام بكامله.. لأنه حتى و لو لم يترشح بوتفليقة فإن النظام سيجعل مرشحا آخر تحت وصايته.. لكن نتمنى أن يترشح مرشح من الشعب و يفوز بأغلبيتكم..
6 - الصحراء المغربية الاثنين 11 مارس 2019 - 18:58
بوتفليقة يقرر عدم الترشح ويؤجل انتخابات الرئاسة !! الإنتخابات تؤجل لسنوات، هذا يعني أن ابن وجدة سيبقى رئيسا لسنوات أخرى دون اللجوء إلى الانتخابات !
7 - واضح الاثنين 11 مارس 2019 - 18:59
من الواضح أن سعيد وناصر بوتفليقة يلعبان آخر أوراقهما لاكن أن متأكد أن الجيش لن يسكت, و في الساعات القليلة القادمة سيداع البيان العسكري رقم 1
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