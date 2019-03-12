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كُتّاب وآراء
محكمة الرباط ترفض الطعن بمؤتمر "حزب الكتاب"
قضت المحكمة الابتدائية في الرباط برفض الدعوى التي رفعها تيار "قادمون" ضد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لإلغاء نتائج المؤتمر الوطني الأخير للـPPS.
وكان تيار "قادمون" اتهم محمدا نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "الكتاب"، بتزوير مؤتمرات حزب "علي يعتة" من أجل الحصول على ولاية ثالثة.
مصدر قيادي في الحزب صرح، قبل أيام، بأن "مناط الدعوى يعود إلى شهر أبريل من السنة المنصرمة حين قرر محمد نبيل بنعبد الله، في خرق سافر للقانون الأساسي وللقانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إقصاء أعضاء اللجنة المركزية الـ1270 من الحضور بالصفة للمؤتمر الوطني للحزب الذي انعقد أيام 11، 12 و13 ماي 2018؛ وهو ما يستدعي إلغاء المؤتمر الوطني العاشر، بل حتى المؤتمر التاسع والمؤتمر الاستثنائي للأسباب نفسها".