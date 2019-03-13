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الرئيسية | سياسة | ماء العينين: فضل "20 فبراير" كبير على المغرب

ماء العينين: فضل "20 فبراير" كبير على المغرب

ماء العينين: فضل "20 فبراير" كبير على المغرب
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 13 مارس 2019 - 08:45

عكس الموقف الذي تبناه حزب العالة والتنمية إزاء حركة 20 فبراير، بالدعوة إلى عدم المشاركة في الاحتجاجات التي قادتها مطلع سنة 2011، قالت أمينة ماء العينين، القيادية في "حزب المصباح"، إن "الحركة كان لها فضل كبير على المغرب".

وذهبت ماء العينين إلى القول، مساء أمس، في ندوة نظمها المجلس الجماعي للرباط حول موضوع "أي دور للنساء في تقليص المسافة بين المشاريع التنموية والناس؟"، إن الدور الذي لعبته حركة 20 فبراير في إحداث تغيير في المشهد السياسي المغربي، تمثل أساسا في تعديل الدستور، "سيظل محفورا في التاريخ".

وانتقدت ماء العينين الأحزاب السياسية المغربية لعدم قدرتها على طرح مسألة تعديل الدستور قبل أن تطالب بذلك حركة 20 فبراير، قائلة: "قبل 2011 كانت النخب والأحزاب السياسية كلها تتخوف من مناقشة مسألة تعديل الدستور، ولم يسبق أن كان هناك نقاش حزبي من أجل إصلاحات دستورية".

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن "خوف الأحزاب السياسية من الاقتراب من مسألة الإصلاح الدستوري جعل الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس متقدما على طروحاتها"، وزادت: "تبين بعد الاستفتاء على الدستور أن الأحزاب السياسية غير قادرة على مواكبته، فضيّعت على المغرب لحظة مهمة للتقدم في المسار الديمقراطي".

وفي وقت تطالب بعض الأصوات بتعديل دستوري جديد، لحذف الفصل 47 من الدستور، بما يسمح للملك بتعيين رئيس الحكومة من حزب آخر غير الحزب الفائز بالانتخابات، عبرت ماء العينين عن رفضها لهذا التوجه، معتبرة أن "أي إصلاح دستوري في الظرف الراهن يطرح تخوفا من الغاية منه، خاصة أننا لم نتملك بعد حتى روح الدستور الحالي".

من جهة ثانية، قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية إن من أسباب تعثر النموذج التنموي المغربي عدم وضع أسسه وفق تصور واضح، إضافة إلى غياب تقييم المشاريع التنموية، مضيفة: "أحيانا يقدم الملك تصورا معينا ويكون لرئيس الحكومة تصور آخر"، ومشددة على أن الإصلاح السياسي هو المدخل الأساس لنجاح النموذج التنموي والنموذج الديمقراطي.

وبخصوص وضعية المرأة في المغرب، قالت أمينة ماء العينين إن "دور المرأة المغربية في المجتمع لن يكون مؤثرا ما لم يتم النفاذ إلى عمق المشكل الذي يحول بينها وبين نيل مكانتها الحقيقية، وهو ضرورة الإصلاح السياسي".

واتهمت النائبة البرلمانية النخب السياسية الذكورية بممارسة الهيمنة على النساء، قائلة: "هناك رجال يمارسون الهيمنة على المرأة حتى لا ترقى إلى مراكز المسؤولية"، وتابعت: "إذا كانت النساء يأتين إلى الحكومة أو البرلمان أو المجالس المنتخبة فقط لتحقيق المناصفة العددية والاشتغال تحت إمرة الرجال، دون أن يقدمن قيمة مضافة للمؤسسات، فهذا لن يفيد المرأة في شيء. يجب أن تعرف المرأة أنها جاءت إلى منصبها لتلعب دورا معينا، وليس فقط لتحتل المنصب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - تازي الأربعاء 13 مارس 2019 - 08:58
أي فضل هذا وكأن المغرب بفضل 20 فبراير قد صنع وابتكر؟
لم تجدوا ما تفتخرون به فتتفوهون بالتفاهات وهذا يدل على مستواكم المنحط.
ولكن العيب ليس عيبكم بالأساس.
فاقد الشيء لا يعطيه.
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2 - عبد الله الأربعاء 13 مارس 2019 - 08:58
كيف يعقل ان يتم المنادات على شخص كذاب ومنافق لهذا النوع من الندوات!! الم يكذب عندما كذب الصور وقال انها مفبركة، الم ينافق الله قبل ان ينافق الشعب باتخاذه هندام مغاير في المغزب وفي فرنسا. كيف يسمع لهذا الشخص بالتكلم عن الشعب المغربي وعن الديموقراطية و....!! انا مع الحرية لكن ليس الحرية المصاحبة للنفاق والكذب.
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3 - البوهالي الأربعاء 13 مارس 2019 - 08:59
بل فضلها عليكم أنتم كبير لأنكم أنتم من استفدتم ونلتم وتبوأتم ما لم تصلوا إليه من قبل وأنا وجيش جرار من عائلتي وأصدقائي وجيراني ممن خُدعوا بكم وصوتوا عليكم ولكنن أطلب من ربي التوبة والمغفرة لأنني صوت عليكم وما أنتم أحق بذلك وقسما برب الأرض والسماء لو كان (مثلا) حزب للشيطان الرجيم اللين ونزل في الساحة في المغرب لصوت عليه بدلكم وبدل كل الأحزاب الموجودة في الساحة المغربية كلكم في سلة واحدة ودعوناكم لله أن يأخذ الحق فيكم كلكم
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4 - النفاق بالعلالي الأربعاء 13 مارس 2019 - 09:00
لو عندك درة حياء لخرست الى الأبد...يكفي انك زرعت الفتنة بين فتياتنا فاصبحت أسوء خلف...
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5 - top الأربعاء 13 مارس 2019 - 09:03
المصداقية تقتضي عدم الإزدواجية في المواقف و الخطاب , فكيف لمن لا تلتزم بما تأمر به النساء و تمارس عكسه أن تستمر في مناقشة شؤونهن و شؤون الشعب المغربي .
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6 - محمد الأربعاء 13 مارس 2019 - 09:04
فضل 20 فبراير كبير على تعدد تعويضاتك و على تقاعد بنكيران و وظيفة ابنته و على مستقبل طليقك، و على مداخيل مولان روج و على صندالة الخلفي و نزوات يتيم و باقي إخوانه. ركبتم على مطالب الشعب
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