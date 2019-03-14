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كُتّاب وآراء
وهبي يُسائل العثماني عن "تشكيكه" في الانتخابات
بعد الخبر الذي نشرته هسبريس بخصوص "تلميح العثماني بـتزوير الانتخابات يثير الغضب في وزارة الداخلية"، وجّه عبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة النائب البرلماني، سؤالا عاجلا إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة يطالبه فيه بتقديم توضيحات بحكم موقعه الدستوري.
وقال وهبي إن "مثل هذه التصريحات تسيء إلى صورة بلادنا وتجربتها الديمقراطية داخليا وخارجيا"، مطالبا العثماني بتحديد الجهات الإدارية التي تعتزم القيام بهذا "السلوك المرفوض قانونيا وديمقراطيا".
وتساءل القيادي "البامي" عن التدابير التي سيتخذها رئيس الحكومة "لتمر الانتخابات المقبلة في ظروف أكثر ديمقراطية وشفافية ونزاهة"، بالإضافة إلى "الإجراءات القانونية والقضائية التي قمتم بها للتبليغ عن جريمة التزوير التي علمتم أنها ستقع خلال الانتخابات المقبلة".