24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:4217:0019:3820:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. أين مشروع الإسلاميين للنهوض بأوضاع المرأة؟ (5.00)

  2. هل يتحول المغرب إلى مجتمع نسوي؟ (5.00)

  3. الزربية المرابطية تترجم الهوية الثقافية الأمازيغية (5.00)

  4. أكاديميون بسطات يسائلون "ظهير الحريات العامة" بعد 60 سنة (5.00)

  5. فيدرالية اليسار تدخل على خط "حديقة المندوبية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | وهبي يُسائل العثماني عن "تشكيكه" في الانتخابات

وهبي يُسائل العثماني عن "تشكيكه" في الانتخابات

وهبي يُسائل العثماني عن "تشكيكه" في الانتخابات
هسبريس من الرباط
الخميس 14 مارس 2019 - 18:20

بعد الخبر الذي نشرته هسبريس بخصوص "تلميح العثماني بـتزوير الانتخابات يثير الغضب في وزارة الداخلية"، وجّه عبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة النائب البرلماني، سؤالا عاجلا إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة يطالبه فيه بتقديم توضيحات بحكم موقعه الدستوري.

وقال وهبي إن "مثل هذه التصريحات تسيء إلى صورة بلادنا وتجربتها الديمقراطية داخليا وخارجيا"، مطالبا العثماني بتحديد الجهات الإدارية التي تعتزم القيام بهذا "السلوك المرفوض قانونيا وديمقراطيا".

وتساءل القيادي "البامي" عن التدابير التي سيتخذها رئيس الحكومة "لتمر الانتخابات المقبلة في ظروف أكثر ديمقراطية وشفافية ونزاهة"، بالإضافة إلى "الإجراءات القانونية والقضائية التي قمتم بها للتبليغ عن جريمة التزوير التي علمتم أنها ستقع خلال الانتخابات المقبلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي الخميس 14 مارس 2019 - 18:31
سنة 2021 قريبة جدا بعدها الشعب المغربي سيعطي صوته لمن يستحق ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.