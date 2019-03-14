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الرئيسية | سياسة | الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 14 مارس 2019 - 22:43

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، همت وزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس، إن الأمر يتعلق بعبد الإله لحكيم بناني في منصب الكاتب العام لوزارة العدل، وخالد لزعر في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، وسمير بوزويتة في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس، وعبد الرزاق العبادي في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، وعبد الرحيم لحرش في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس، وعلي بن باسو في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس.

وبوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين عمراوي فريد رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارم).

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