24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:42
|17:00
|19:38
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تربية الحمام الزاجل .. "هواية الملوك" تجتذب شباب زواغة بفاس
- نفايات المملكة تتكاثر بالنصف عام 2030 .. البيضاء في الصدارة
- دراسة علمية: اضطرابات الأكل تُصيب ثلث طلبة الطب في المغرب
- وهبي والحكومة المقبلة
- هل كل الدهون ضارة بالصحة؟ .. خبيرة تقدّم الإجابة الواضحة
أكاديميون بسطات يسائلون "ظهير الحريات العامة" بعد 60 سنة (5.00)
- أنثربولوجي فرنسي يُكَذِّبُ زيارة ابن بطوطة إلى الصين وروسيا - (121)
- الأساتذة المرسّمون يشلون المدارس ويلتحقون بإضراب "المتعاقدين" - (109)
- منيب: نهاية الإسلام السياسي "قريبة" وديمقراطية المغرب "صورية" - (89)
- الحكومة تتمسك بالتوظيف الجهوي وتطمئن بشأن حقوق التلاميذ - (82)
- الداودي يبرئ البنك الدولي من إخضاع المغرب بالقروض والتمويل - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، همت وزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس، إن الأمر يتعلق بعبد الإله لحكيم بناني في منصب الكاتب العام لوزارة العدل، وخالد لزعر في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، وسمير بوزويتة في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس، وعبد الرزاق العبادي في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، وعبد الرحيم لحرش في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس، وعلي بن باسو في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس.
وبوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين عمراوي فريد رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارم).