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كُتّاب وآراء
بنشماش ينفي تقديم الاستقالة من قيادة "البّام"
نفى حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كل الأخبار المتداولة حول تقديمه الاستقالة من منصبه على رأس الأمانة العامة للحزب.
وأكّد بنشماش في حديثه إلى منابر إعلامية، على هامش مشاركته في الدورة الخامسة للمجلس الوطني لمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، على أن "الأمين العام حاضر مع مناضلي وشباب الحزب".
وأضاف أن "الأمين العام يتحمل مسؤوليته، وسيكمل المسيرة"، مشيرا إلى أن ما يروج حول الاستقالة "مجرّد كذب يشاع، ويدخل في إطار التشويش".
وكان مصدر موثوق قد أكد لهسبريس على أن "بنشماش أعلن عن تقديم استقالته من قيادة الحزب خلال اجتماع عاصف للمكتب السياسي أمس بالرباط، احتجاجا على ما اعتبره مخالفة خريطة الطريق التي اتفق عليها الحزب خلال اجتماع 05 يناير الماضي"، كما أشار المصدر ذاته إلى أن "المكتب السياسي لم يقرر بعدُ في الاستقالة التي أعلن عنها بنشماش خلال الاجتماع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
لكن عندما تغيب السلطة عن مساندتها فهي تنهار لان وجودها مرتبط بمساندة السلطة من اجل تمرير القرارات ولعب مسرحية الانتخابات لان أعضاؤها لا تربطهم اية قواعد او مبادء او نظام أساسي !!