رئيس مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون مع غامبيا

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ساني توراي، رئيس الوفد البرلماني الغامبي الذي شارك في أشغال الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي احتضنته الرباط من 11 إلى 14 مارس الجاري.

ووفق بلاغ لمجلس النواب فقد أشاد رئيس الوفد بحسن تنظيم الدورة ونتائجها، وأكد أن العلاقات بين المغرب وغامبيا "علاقات قوية تعرف تطوراً مستمراً، كما أشار إلى أن "البلدين تجمعهما روابط روحية ودينية متينة".

وأعرب الوفد البرلماني الغامبي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون والتقارب مع مجلس النواب؛ عبر تكثيف تبادل الزيارات بين المؤسستين التشريعيتين، وتقاسم الخبرات والتجارب في مجال العمل البرلماني على الخصوص.

من جهته، ثمّن رئيس مجلس النواب علاقات الصداقة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين، وأعرب عن الإرادة القوية في توطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، مشيراً إلى أن مجلس النواب يتوفر على مجموعة للصداقة البرلمانية بين البلدين.

وفي السياق ذاته، وجّه رئيس مجلس النواب دعوة إلى رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية غامبيا من أجل القيام بزيارة عمل للمغرب ستُشكل، حسبه، مناسبةً لبحث سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمزيد من التعاون والتضامن.