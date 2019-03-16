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كُتّاب وآراء
تجديد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه قام، طبقا لقانونه الداخلي، بتجديد مكتبه برسم سنة 2019.
وأوضح بلاغ للمجلس أن المكتب الجديد برسم سنة 2019 يتكون، بالإضافة إلى رئيس المجلس أحمد رضى شامي، من ممثلي الفئات الخمس التي يتشكل منها المجلس، الذين تم انتخابهم من طرف الجمعية العامة بتاريخ 28 فبراير 2019.
ويتعلق الأمر بطريق اكيزول ممثل فئة الخبراء، ومحمد بنجويدة ممثل فئة النقابات، وعبد الكريم فطاط ممثل فئة الهيئات والجمعیات المهنية، وكريمة مكيكة ممثلة فئة الجمعیات والهيئات النشیطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، ولطفي بوجندار ممثل فئة الشخصيات المعينة بالصفة.
كما يتكون المكتب الجديد، حسب المصدر ذاته، من رؤساء اللجن الدائمة السبع الذين تم انتخابهم من طرف أعضاء هذه اللجن بتاريخ 13 و14 مارس 2019.
ويتعلق الأمر بلعربي بلعربي رئيس لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، ونجاة السيمو رئيسة لجنة قضايا التشغيل والعلاقات المهنية، وزهرة الزاوي رئيسة لجنة القضايا الاجتماعية والتضامن، وخليل بنسامي رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة.
كما يحضر أمين منير العلوي في موقع رئيس لجنة القضايا مجتمع المعرفة و الإعلام، ولحسن أولحاج رئيس لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعبد الرحيم الكسيري رئيس لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية.
وأضاف البلاغ أن اللجن الدائمة السبع انتخبت كذلك مقرريها؛ وهم لطيفة بنواكريم ومحمد موستغفر ومحمد الدحماني، ونور الدين شهبوني ومصطفى اخلافة وحكيمة الناجي وإدريس بلفاضلة.