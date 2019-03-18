"البيجيدي" يُسَخن قبل الانتخابات ويبخس تحرك الأحزاب المنافسة

صالح الخزاعي من خريبكة

لا تكاد تمرّ ندوة جهوية للحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية دون أن يوجه كوادر التنظيم رسائل مشفرة وأخرى واضحة إلى الأحزاب التي دشّنت، منذ فترة، مرحلة التسخينات والتحركات استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار المقارعة السياسية عبر الحرب الكلامية بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار على وجه الخصوص.

ففي اللحظة التي كان مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، يؤكد في ندوة الحوار الداخلي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات، أنه "إذا كان البعض يحلو له أن يقول إنه سيحل في الدرجة الأولى في الانتخابات المقبلة فذلك حقه؛ لكن أي سلم سيرتقي لينقله من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الأولى"، كان سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ينتقد بدوره، ضمن أشغال ندوة الحوار الداخلي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، تحركات الأحزاب المنافسة.

وقال سليمان العمراني، في كلمة قدمها في الجلسة الافتتاحية للحوار الداخلي، الأحد بمدينة خريبكة، إن "المتأمل في الحركية والدينامية التي يشهدها المشهد السياسي الوطني قد تصيبه الحيرة والدهشة، إلى جانب بعض الممارسات التي تدخل في منطق الاستعداد المبكر للانتخابات"، مشيرا، في حديثه عن المعنيين بهذه الحركية، إلى أن "هواجس انتخابات 2021 تسكُنهم".

وأشار العمراني إلى أن "الانتخابات تُشكل لدى كل حزب سياسي محطة في حياته؛ لكن ما ينبغي اليوم التوقف عنده هي بعض الخطابات والأطروحات التي لا تنتمي إلى المنطق الذي رفع الله به بلادنا عاليا"، مضيفا أن "البعض يريد أن يعيد إنتاج أطروحات أثبتَت فشلها، بطريقة نَصِفُها كما وصفها إينشتاين بالحُمق، لأنهم ينطلقون من المقدمة نفسها وينتظرون نتائج مخالفة".

وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام مسؤولي التنظيم إقليميا وجهويا وممثلي الهيئات المجالية والنسوية والشبابية والمهنية المنضوية تحت لواء الحزب، إن "تلك الأطروحات سبق أن جُرّبت وأعطت ما أعطت، وأصحابها "مشاو للحايط"، وهؤلاء اليوم يجربون مرة أخرى، فليُجرّبوا"، مستدركا بالتأكيد على أن "الكلمة للشعب المغربي، وهو بوعيه وذكائه وإرادته قادر أن يميز كما ميّز في مراحل سابقة".

وفي حديثه عن الواقع التنموي المغربي، أكّد العمراني أن "المغرب لا يزال يقدم نموذجا متميزا في البناء التنموي والديمقراطي، على الرغم من الخصاص والإكراهات"، مضيفا أنه "يجب ألّا يشغلنا الجزء الفارغ من الكأس، إذ لا يزال نموذجنا راسخا ومنتجا ومتموقعا بشكل جيد وسط نماذج العالم، ويمكن النظر من حولنا إلى ما يقع بمحيطنا العربي والدولي من مخاض وارتباك وحيرة يكاد معها المغرب أن يشكّل استثناء".

واسترسل الفاعل السياسي بالقول إن "حزب العدالة والتنمية لا يزال يعمل بمنطق الاشتغال من أجل الوطن، وهو ينحت نموذجا شهد به المنصفون، باعتباره الحزب الذي يستطيع التوفيق بين معادلة صعُب على الكثير أن يوفقوا بين مكوناتها، وهي أن يكون جزءا من الدولة، في البرلمان والحكومة والمجالس الترابية وغيرها، ولكن في الوقت نفسه يشتغل من خلال الدولة مع المجتمع المغربي".

وبعدما ذكّر العمراني الحاضرين بما وصفها بـ"المرحلة الصعبة التي عاشها الحزب، والمتمثلة في البلوكاج وما بعد الإعفاء"، أكّد المتحدث ذاته أن "الحزب قدّم، بدون مَنّ، دروسا في المشهد الحزبي، آخرها نجاحه في تدبير الأزمة والاختلاف قبل المؤتمر الأخير من جهة، واعتماده على الحوار الداخلي للحزب من جهة ثانية"، موجّها في السياق ذاته مختلف مناضلي الحزب إلى "الهدوء والسكينة والاشتغال بالتفاني والتضحية؛ أما انتخابات 2021 فمُدبرها حكيم".

يُشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للندوة تضمنت كلمة ترحيبية للحسين الحنصالي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة التنمية بجهة بني ملال خنيفرة، وكلمة سليمان العمراني، وعَرضَ شريط قصير مصوّر عن "حصيلة تدبير الحوار الداخلي"؛ فيما اختار منظمو اللقاء جعل باقي الجلسات داخلية ومقتصرة على حضور ومشاركة مناضلي ومسؤولي حزب العدالة والتنمية.

وحسب برنامج اللقاء، تتضمن الجلسة الأولى كلمة لخالد الصمدي، القيادي في حزب العدالة والتنمية وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، حول "المبادئ الإصلاحية والأصول المنهجية والقواعد التنظيمية لحزب العدالة والتنمية"، وكلمة للقيادية الحزبية لبنى الكحلي حول "تقييم الكسب الإصلاحي والأداء السياسي والتنظيمي للحزب"، وكلمة لسليمان العمراني حول "التحديات المستقبلية"؛ فيما تُخصّص الجلسة الثانية للمناقشة العامة، والجلسة الثالثة للتعقيبات والاختتام.