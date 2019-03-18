وزراء الرياضة الفرانكفونيون يشيدون بأوراش الملك

هسبريس - و.م.ع

أشاد المشاركون في الدورة الـ37 لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة الفرانكفونيين، الذي اختتمت أشغاله نهاية الأسبوع، برؤية الملك محمد السادس وريادته لفائدة الشباب، مستحضرين الأوراش الملكية في هذا المجال، والهادفة إلى تلبية انتظارات الشباب المغربي.

كما عبر المشاركون في هذا المؤتمر، الذي شهد مشاركةLouise Mushikiwabo ، الأمينة العامة للفرانكفونية، عن عميق امتنانهم للرعاية الملكية السامية للمؤتمر الوزاري المذكور.

من جهة أخرى، عبر وزراء الشباب والرياضة الفرانكفونيون عن دعمهم وتشجيعهم لتنظيم المغرب فعاليات الألعاب الإفريقية خلال شهر غشت المقبل، منوهين بحرص المملكة على تطبيق القواعد والضوابط الأولمبية، بما يفتح المجال أمام هذه الألعاب لتصبح موعدا رياضيا مؤهلا للألعاب الأولمبية.

وشكلت هذه الدورة مناسبة سانحة لتخليد الذكرى الخمسينية لتأسيس مجلس وزراء الشباب والرياضة الفرانكفونيين، الذي يضم في عضويته 43 دولة وحكومة من القارات الخمس.

وسيترأس المغرب، في شخص وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، المجلس المذكور لولاية من سنتين.