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كُتّاب وآراء
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عسكري متمرد على "البوليساريو" يلتحق بالمغرب
الاثنين 18 مارس 2019 - 21:15
أفاد مصدر عسكري مغربي بأن إطارا متمردا على جبهة البوليساريو، صرح بأنه كان قائدا يؤمن مهمة ضابط مساعد في ما يسمى "درك الجبهة الانفصالية"، تقدم اليوم الاثنين على مستوى خط الدفاع بمنطقة فارسية (واد درعة)، معلنا رغبته في الالتحاق بالوطن الأم.
وحسب ذات المصدر، فإن المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 29 سنة، والذي كان على متن سيارة "جيب" بألوان عسكرية، قال إن هناك متمردين آخرين يرغبون في العودة إلى البلد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
2 - طالب الاثنين 18 مارس 2019 - 21:26
مرحبا بهم فهم بشر كسائر البشر لكن مع تشديد المراقبة عليهم لمدة محدودة
3 - مغربي حر الاثنين 18 مارس 2019 - 21:30
طبعا حالما ينهار النظام الجزائري الواقف وراء افتعال هذا الصراع سيعود أبناء الوطن الى وطنهم، فالغرباء يتمنون العيش في المغرب فما بالكم بأبناء الوطن المحتجزون ومنهم الذي ولد محتجزا...كل ما هنالك أنه يجب التعامل بحذر مع هذه الاحداث وعدم الافراط في الثقة، لأنها قد تكون مناورات لتحقيق أهداف معينة
4 - صالح صالح الاثنين 18 مارس 2019 - 21:30
مرحبا بك في وطنك الحبيب. وان شاء الله تعالى تنكشف هذه الغمة عن اﻹخوة المحتجزين .
5 - مغربي حر الاثنين 18 مارس 2019 - 21:34
المغرب بلد الكرم والتسامح . فمرحبا بكل من قصده تائبا
6 - الورداني حميد الاثنين 18 مارس 2019 - 21:36
إن الوطن غفور رحيم ....
هكذا كان المرحوم الحسن الثاني متسامحا مع كل من له رغبة باللاتحاق بالوطن الأم.
هكذا كان المرحوم الحسن الثاني متسامحا مع كل من له رغبة باللاتحاق بالوطن الأم.
7 - حاميدو الاثنين 18 مارس 2019 - 21:39
لماذا لا يستغل المغرب مثل هذه الفرص استغلالا اعلاميا على نطاق واسع ليفضح مناورات الخصوم ويكشف ادعاءاتهم....أتمنى أن يعقد هذا العسكري العائد ندوة صحافية في الرباط تحضرها وسائل اعلام وطنية وعربية وافريقية ودولية و يكشف كل مغالطات البوليساريو.
8 - الخميس الاثنين 18 مارس 2019 - 21:39
الله أكبر هذا ما كان المغاربة ينتظرونه منذ مدة، لقد ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وما نطلبه من المغاربة الذين لم يلتحقوا بعد أن يرفعوا الراية الحمراء في تندوف لأنها أرض المغرب.
9 - ولد الشعب الاثنين 18 مارس 2019 - 21:39
مرحبا بكم في بلدكم فوطنكم غفور رحيم.ونحن جد متأكدين بان ابناؤنا مغرر بهم ومحتجزين بمخيمات العار من لدن مرتزقة وبيادق لبعض قادة عسكر الجزائر .
11 - سامي الاثنين 18 مارس 2019 - 21:42
نقول له مرحبا بعودتك لبلدك الحقيقي أنت وكل من لحق بك⚘
12 - oscar الاثنين 18 مارس 2019 - 21:42
رحم اللّٰه الحسن الثاني على مقولته الشهيرة ان الوطن غفور رحيم ، فمرحبا واهلا وسهلا بكل من انتزع وانتفظ عليه غبار المرتزقة ، وعاد الى ارض الوطن بين اخوته ودويه . فمرحبا واهلا وسهلا .
13 - عمر 51 الاثنين 18 مارس 2019 - 21:45
ونتمنى أن يكثر عددهم،ويلتحقوا بأرض الوطن الأصلي : المغرب. إن عصابة البوليزاريو غدة سرطانية، أوجوها للتخريب ،وليست للبناء... ووَ
14 - fattah rif الاثنين 18 مارس 2019 - 21:48
بوادر السقوط المنتضر للعسكر الحاكم في الجزائر وصلت ارتداداته إلى تندوف.وقد نشهد خلال الأيام المقبلة هروب فجاءي وامواج بشرية قد تتدفق على الحدود الجنوبية على السلطات المغربية أن تأخذ هاذا المعطى الجديد على محمل الجد وأن تستنفر كل طاقاتها لإيواء الفاريين من جحيم تندوف.
16 - الحق يقال الاثنين 18 مارس 2019 - 21:52
هكذا يفعل الشجعان لذا فمن الواجب على كل قيادي في الجبهة الوهمية أن يقتدو بهذا الرجل، وهذا أفضل خيار لأن التماطل بسبب حكام الجزائر لن يفيدهم في شيء ولا يمكن التنازل عن أي شبر من أرض الصحراء
17 - بوسيف الاثنين 18 مارس 2019 - 21:52
( قال إن هناك متمردين آخرين يرغبون في العودة إلى البلد.) ومن منعهم من فعل ذالك؟اليقظة مطلوبة بل واجبةوحذارى من المندسين الذين تم غسل أدمغتهم وشحنها بالكراهية.
19 - Me again الاثنين 18 مارس 2019 - 21:55
القومجيون العروبيون حاولوا بكل جهد على عدة أصعدة و مستويات انشاء دولة عربية وهمية في صحراء تامزغا التي حاولوا تسميتها بالمغرب العربي الباءس و ادعوا انها جزء من الوطن العربي المشوءوم...! لكن، لم و لن يتجروءوا ابدا بتسمية المغرب بالمملكة العربية المغربية على غرار المملكة العربية السعودية و العمارات المتحدة العربية التي تناسبان مع موقعهما في بلاد العرب! ليعلموا بان الجمهورية العربية العراقية اصبحت الان فقط جمهورية العراق و ان الجماهيرية العربية الليبية الباءدة اصبحت ليبيا الحرة!
انتهى عهد القومجية العروبية!
انتهى عهد القومجية العروبية!
تعليق غير لائق
-13
20 - فؤاد اعراب الاثنين 18 مارس 2019 - 21:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا اخي في بلدك الأم ، أن الوطن غفور رحيم، وباب التوبة مفتوح، أتمنى أن يحذو حذوك كل الآخرين ثم سنبني بحول الله وطنا قويا متماسكا من كل الجهات والسلام
21 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الاثنين 18 مارس 2019 - 21:58
مرحبا بأخينا الفار من جحيم تندوف ، * فالوطن غفور رحيم * كما قال سيدي طيب الله ثراه . ننتظر عودة الجميع باستثناء المرتزقة حاملي السلاح لا مكان لهم ولا وطن لهم . على الامم المتحدة ان تامن العودة بابعاد جيش الخدمة الوطنية من محيط المخيم وسيرى العالم ان الجميع سيلتحق بارض الوطن و في اقرب فرصة . هذا وعلى الامم المتحدة حماية اسرته من بطش المرتزقة .
عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
22 - منتقل الاثنين 18 مارس 2019 - 21:58
أسرعوا قبل أن تسوء الأمور و ينفضكم من سيتولى المسؤولية في الجزائر.. لأنه منين شافوكوم ما شافوا ربح..الوقت ليس في صالحكم... المطور فيكم هو اللي يجمع باكاجو و يروح لبلادو..
24 - أبو هاجر الاثنين 18 مارس 2019 - 22:06
أتمنى ان يعود كل اخواننا الصحراويين الى وطنهم المغرب فالحياة فرصة لا تتكرر....!!!!
25 - Observateur الاثنين 18 مارس 2019 - 22:11
السيارة التي عاد تائبا على متنها لوحده ...! كان عليه أن يُركب معه زملاؤه الدين يعرف أنهم بدورهم راغبون في الثوبة.. .هدا من جهة أما من جهة أخرى فالمناصب الآن شاغرة و عليه أن يشمر على سواعده! في مغرب اليوم انتهى الريع، أما الغفران فالوطن دائما رحيم...فمرحبا بك...لكن يلزمك التعهد أمام الأمم المتحدة بأن لا ترفع غدا علم البوزبال تحت ذريعة حقوق التعبير و الإنسان!؟
26 - العربي العرابي الاثنين 18 مارس 2019 - 22:11
الى صاحب التعليق me again المغرب بلد العروبة والاسلام والعربية هي لغته الرسمية وسيظل عربيا مسلما ضدا ورغم كل مناورات اعداءه الذين يسعون الى زرع البلبلة والفتنة بين اهله...ولهن الاه من ايقض الفتنة....
27 - karim الاثنين 18 مارس 2019 - 22:21
كما قال الحسن الثاني رحمه الله، إن الوطن غفور رحيم.
28 - فكيكي الاثنين 18 مارس 2019 - 22:23
خطوة تبشر بالخير وانتصار للشرعية المغربية على أراضيه كلما التحق عضو من البولساريو إلى وطنه المغرب لأن هذا الهروب لم يأتي من فراغ بل هو اقتناع بأن تواجدهم خارج وطنهم لا يخدمهم بل يخدم عملاء النظام الذي صنعهم واقتناع منهم أن الشعب المغربي لن يتخلى في يوم من الأيام ولو عن شبر من وطنه.وكل من التحق سيلقى استقبالا حارا والوطن غفور رحيم.
29 - فتيحة الاثنين 18 مارس 2019 - 22:27
يجب الحدر ..حتى لا تكون احدى مناورات العدو المرتزقة
30 - مغربي حر الاثنين 18 مارس 2019 - 22:28
اذا كان الوطن غفور علاش أبناء الحسيمة و جرادة في السجن...ترحمون الانفصاليين بصح و تسجنوا الشعب بتهمة الانفصال..لا أفهم اي شيء...انشري يا هسبريس و شكرا.
31 - ولد حميدو الاثنين 18 مارس 2019 - 22:30
عدد من النصحراويين بموريتانيا يرغبون في الدخول و لكن تفاديا لأي مخطط كما وقع في اكديم ازيك عندما سمح المغرب لافواج اغلبيتها لا علاقة لها بصحرائنا
اما الان عليهم بان يثبتوا قرابتهم لعائلات مغربية و هده الأخيرة تضمنهم من أجل استقبالهم اما مجرد الادعاء بأنك ولد المنطقة بدون دليل فلن يتم قبولك
اما الان عليهم بان يثبتوا قرابتهم لعائلات مغربية و هده الأخيرة تضمنهم من أجل استقبالهم اما مجرد الادعاء بأنك ولد المنطقة بدون دليل فلن يتم قبولك
32 - الدهبي مهاجر الاثنين 18 مارس 2019 - 22:34
حداري ثم حداري إعادة السيناريو اكديم إزيك الدي وقع في 2010 كان مخطط من طرف المخابرات الجزائرية الدين استغلوا فرصة إن الوطن غفور رحيم مخيم اكديم إزيك الدي راحوا فيه شباب من الدرك الملكي القوات المساعدة وقاية المدنية
33 - bouthirit الاثنين 18 مارس 2019 - 22:36
على المغرب ان تفتح لهم أبواب لزيارة اهلهم . نحن نرحب بهم لانهم يتعرضون لغسل دماغي من طرف أعداء المغرب . وعليه فيجب على المغرب ان يطالب مجلس الأمن بتنضيم زيارات لفائدة المواطنين العاديين الأطفال والنساء متلا. ولما لا الرجال ايضا.
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