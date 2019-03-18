عسكري متمرد على "البوليساريو" يلتحق بالمغرب

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر عسكري مغربي بأن إطارا متمردا على جبهة البوليساريو، صرح بأنه كان قائدا يؤمن مهمة ضابط مساعد في ما يسمى "درك الجبهة الانفصالية"، تقدم اليوم الاثنين على مستوى خط الدفاع بمنطقة فارسية (واد درعة)، معلنا رغبته في الالتحاق بالوطن الأم.

وحسب ذات المصدر، فإن المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 29 سنة، والذي كان على متن سيارة "جيب" بألوان عسكرية، قال إن هناك متمردين آخرين يرغبون في العودة إلى البلد.