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كُتّاب وآراء
"بلبلة" تُربك اللجنة التحضيرية للأصالة والمعاصرة
ترأس حكيم بن شماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للحزب، أمس السبت، والذي كان مخصصا لانتخاب رئيسها وهيكلة لجانها وفقا للمقتضيات القانونية للحزب.
وذكر بلاغ للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أنه "بعد نقاش مسطري بشأن كيفية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، تلته مداولات مستفيضة وتم تشكيل لجنة باقتراح من الأمين العام للتداول بغرض إيجاد المخارج العملية لتيسير هيكلة اللجنة التحضيرية.
وورد ضمن البلاغ ذاته أنه "بالنظر للصعوبات والعقبات التي اصطدمت بها جهود ومساعي بلورة صيغة توافقية لهيكلة اللجنة التحضيرية، وبينما شرع الأمين العام في مباشرة مسطرة فتح باب الترشيحات بشأن رئاسة اللجنة، عمد البعض إلى خلق بلبلة أفضت إلى إعدام كل الشروط الموضوعية والسليمة لمواصلة أشغال الاجتماع، بما في ذلك التطاول على اختصاصات الأمانة العامة للحزب".
وأضاف المصدر أنه بناء على ما ذُكر، أعلن الأمين العام رفع الجلسة لاجتماع لاحق سيتم تحديد تاريخه في اجتماع طارئ للمكتب السياسي.