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كُتّاب وآراء
المجلس الحكومي يبحث تتميم أحكام مدونة السير
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيسها سعد الدين العثماني لتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة ان مشروع المرسوم الأول يتعلق بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.
أما المشروع الثالث، وفق المصدر نفسه، فإنه يرتبط بتغيير وتتميم مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا، الموقع بالرباط في 6 مارس 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويختم المجلس أشغاله، حسب المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.