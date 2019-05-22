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الرئيسية | سياسة | وهبي: بنشماش يخدم مصالح "الأحرار".. والعماري وراء أزمة "البام"

وهبي: بنشماش يخدم مصالح "الأحرار".. والعماري وراء أزمة "البام"

وهبي: بنشماش يخدم مصالح "الأحرار".. والعماري وراء أزمة "البام"
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الأربعاء 22 ماي 2019 - 22:35

فجّر عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، "قنبلة" سياسية من العيار الثقيل، باتهامه لحكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، بالعمل لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار الموجود في الحكومة، على الرغم من أنه يقود الحزب المعارض الأول في البلاد.

وكان بنشماش وصل إلى رئاسة مجلس المستشارين بفضل أصوات في الأغلبية الحكومية، خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لعب دورا كبيرا في أن يضمن له أصواتا من أحزاب مشاركة في الحكومة.

وأوضح وهبي، في تصريح مصور مع هسبريس، أن بنشماش في كثير من القرارات التي اتخذها كان يربط فيها نفسه بحزب آخر في الأغلبية، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وأضاف المتحدث ذاته أن "هذا الأمر خلق لنا مشاكل معه، وكنا نقول له نحن حزب معارض ويجب أن نتصرف بعقلية المعارضة مع جميع الفرقاء السياسيين بدون استثناء".

من جهة ثانية، كشف وهبي أن إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عاد إلى لعبته المفضلة وهي العمل من وراء الكواليس والظل، متهما إياه بالوقوف وراء أخطر أزمة تنظيمية تهدد بإحراق "الجرار".

وقال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إن العماري "قام باتصالات هاتفية مع عدة أطراف في الحزب، وتدخل في الأزمة الحالية للدفاع عن صديقه بنشماش"، مضيفا أن "الاثنين (العماري وبنشماش) لا يريدان أن يتوقفا عن أكل كعكة الحزب".

وأضاف وهبي قائلاً": "أنا متأسف أن يعود العماري، الذي اعتقدت أنه حد من دوره في البام، بهذا الشكل في وقت الأزمة ليزيد من تكريسها. وأنا أحمله مسؤولية كبيرة في ما يجري الآن؛ لأنه يحاول أن يدمر الحزب، دفاعا عن صديقه الذي صنعه".

وأشار القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن عددا كبيرا من قيادات وأعضاء "البام" يتصارعون اليوم مع مجموعة من الأشخاص استغلوا الحزب وما زالوا يريدون استغلاله بأبشع الصور، واصفا إياهم بـ"مصاصي دماء" و"مجموعة من السراق" الذين استفادوا من امتيازات تعد ولا تحصى.

وتفاءل البرلماني وهبي بأن يخرج "الجرار" من هذه الأزمة التي عصفت به، وقال: "أنا متفائل؛ لأن هناك توجها ديمقراطيا يدافع عن استقلالية الحزب وديمقراطيته وهو الأقوى ويحظى بالدعم والمساندة"، قبل أن يؤكد أن تنظيمه السياسي سيخرج قويا من محنته.

ويسود نقاش كبير داخل الحزب حول إمكانية عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لعزل بنشماش، وأوضح وهبي في هذا الصدد أن هذا "الخيار مطروح، ونحن نمتلك النصاب القانوني لنتخذ قرارا بشأن الوضعية التنظيمية ونرتب الجزاءات عن المسؤول عن الأزمة؛ لكن هناك رأي آخر يفضل أن نذهب مباشرة إلى المؤتمر، ونتخذ قرارنا دون أن نضيع مجهودنا".

ولفت المصدر ذاته، في تصريحه، إلى أن بنشماش منذ أن تسلم مقود "الجرار" وهو يراكم الأخطاء والتصرفات والقرارات الفردية، مشيرا إلى أن "الأمين العام فشل في حل أزمات داخلية عرفها الحزب ومن الطبيعي أن نصل اليوم إلى الوضع الحالي".

وزاد وهبي أن بنشماش "لا يمتلك القدرة على إيجاد الحلول أو حتى التحاور، بل له القدرة فقط على تصفية الحسابات. وهذا حقا مؤلم، وأنا أشعر بإحباط كبير لما وصل إليه هذا الشخص الذي لا يتقن سوى خلق المشاكل".

وتأسف القيادي ذاته لجوء بنشماش إلى إشهار ورقة الطرد والتوقيف في حق شباب الحزب، بعد تجريد عضوية خمسة أعضاء من عضوية المكتب الفيدرالي، وقال: "وصلنا إلى هذا المستوى بتوقيف خيرة شباب الحزب، وهذا أمر غير مقبول، ونحن نعتبره يدخل في إطار تصفية حسابات وانحراف في السلطة".

وهبي اعتبر أن هذه "القرارات غير شرعية وباطلة، وأنا طلبت من هؤلاء الشباب أن يواصلوا عملهم استعدادا للمؤتمر، وأن لا يمتثلوا إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات؛ لأن المسطرة باطلة أساسا، ولا تهمنا اليوم قرارات بنشماش".

وختم القيادي في "الأصالة والمعاصرة" حديثه بالتأكيد على أن الحزب سيذهب إلى المؤتمر الوطني المقبل لإعطاء ولادة جديدة "للجرار" و"الاكتفاء بعشر سنوات من الهيمنة والديكتاتورية عاشها الحزب، بما فيها فترة إلياس العماري وبنشماش"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ميلود الأربعاء 22 ماي 2019 - 22:43
انت عاد بأن ليك بأن العماري هو أصل المشاكل
ملين كاطيح البقرة كيكترو جناوا
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7
2 - هذا الحزب خطير على المجتمع الأربعاء 22 ماي 2019 - 22:48
هذا الحزب خطير على المجتمع المغربي الشريف.
بحيث يوجد في هذا الحزب معض الأشخاص لا يريدون الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
التعليم والصحة والإدارة والمحاكم والمستشفيات والبنية التحتية أصبحوا كريثة على المواطنين والاستثماريون.
لقد كثرت الرشوة والفساد والاستبداد في هذا الوطن الغالي والشعب المغربي الشريف يعيشوا في الفقر، رغم أن الدولة المغربية غانية بثروتها مثل الفسفاط والذهب والأسماك والخضر والضرائب الجماركية وإلى آخره.

لك الله يا وطني الحبيب.
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1
3 - المتتبع الأربعاء 22 ماي 2019 - 22:49
ما اقول للاخ وهبي هو ان وجوده في حزب خلق من رحم الدولة لا يمكن له ان يعمل الا لصالح الدولة هناك مجموعة من برلمانيي البام على درجة عالية من الثقافة وتدخلها لا في الرد على الاسيلة الشفوية ولا على رييس الحكومة يشفي الغليل ولكن انتماءها الحزبي يدمرها
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4
4 - عبدالرحول الأربعاء 22 ماي 2019 - 22:50
أنت السبب الرئيس في شق الحزب وزعزعته نضرا لطمعك في تلك الكعكة التي تتحدث عنها وتضن إنها موجودة إذهب الى أسيادك الذي كنت تنسق معهم من أجل الاطاحة بالياس والان بنشماس
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-2
5 - sellam souiri الأربعاء 22 ماي 2019 - 22:51
C’est le makhzen qui oriente la ligne politique de ces pseudo -partis Il décide de leur sort car c’est lui qu’il les crées dans le cadre de la démocratie de façade !!
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4
6 - صابر الأربعاء 22 ماي 2019 - 22:52
كلكم مسقين بمغرفة وحدة . حزبكم و كل الاحزاب في الهوى سوى
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8
7 - saraha raha الأربعاء 22 ماي 2019 - 22:52
رحم الله من قال إن الاحزاب يشبهون كهنة معبد آمون يأكلون حتى تنتفخ بطونهم لكنهم لا يشبعون
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8
8 - Seddam الأربعاء 22 ماي 2019 - 22:55
حزب الأصالة والمعاصرة انتهى بعدما أدى مهمته بنجاح عكس ما يقال بأنه فشل في تصدر الإنتخابات وإزاحة العدالة و التنمية،و لكن لم تكن هذه مهمته التي كلفه بها المخزن ،الأصالة والمعاصرة جاء لقص أجنحة البيجيدي و سرقة 102 مقعد برلماني التي يستعملها المخزن للسيطرة على المشهد السياسي و خلق التوازن الحزبي في الساحة ،و التحكم في التشريعات و والقوانين الخارجة من البرلمان و خروجها على المقاس،تصوروا الإنتخابات الاخيرة بدون البام أكيد البيجيدي سيحصل على 160 إلى 200 مقعد و هذا يشكل خطرا على الماسكين بزمام الأمور في البلاد ،اليوم انتهى البام و ثلث برلمانيي الحزب رحلوا إلى عش الحمامة و الباقي يتريت إلى حين ضمان التزكية للنزول من الجرار و التوجه إلى شركة أخنوش.
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6
9 - مغربي قح الأربعاء 22 ماي 2019 - 22:56
التراكتور داروه باش يحرتو بيه العالم القروي وماخدمش ليهم ،راه بغاو يعطيوهم الحمام لعلى وعسى يصدق ليهم!!!
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3
10 - زكرياء.ن الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:05
هل يعيش الپام مرحلة (الثورة التي تأكل أبناءها) ففي الأصل نشأ هذا الحزب من دون هوية إديولوجية حتى تكون له هوية سياسية، فهو حزب قام على تجميع بقايا اليسار انضاف إليها رجال أعمال من نوع خاص من جهة جغرافية معينة بصفة خاصة كانوا مشتتين في أحزاب متفرقة، وكان بالإمكان أنْ يقوم هذا الحزب على أسس متينة لو استمر أكثر في التأمل في خلايا التفكير داخل جمعية حركة لكل الديموقراطيين.
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2
11 - محمد الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:07
يجب على حزب الأصالة والمعاصرة أن يثبت أنه حزب قوي وموحد وجيد ويستطيع تحقيق طموحات الشعب المقهور لكي يدخل الإنتخابات لعله يقوم بصدم الإخوان وإقتلاعهم من كرس الحكم .
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-2
12 - سوق عكاض الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:07
الحزب الذي ولد وفي يده ملعقة ذهب لا يمكن أن يستمر طويلا مع هذا الشعب الذي آفاق ولم تعد معه لعبة الصغار لا يوجد لا مناضل ولا مناضلة في الجرار يوجد فقط مصاص الدماء كما يقال وشهد شاهد من أهلها والنتيجة في الانتخابات القادمة
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