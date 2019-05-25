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الرئيسية | سياسة | ملفات "السياسة العامة" تجر العثماني إلى البرلمان

ملفات "السياسة العامة" تجر العثماني إلى البرلمان

ملفات "السياسة العامة" تجر العثماني إلى البرلمان
هسبريس من الرباط
السبت 25 ماي 2019 - 01:30

يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.

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