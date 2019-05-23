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الرئيسية | سياسة | الحكومة: تعيين العدوي خلفا للوزير لفتيت "إشاعة"

الحكومة: تعيين العدوي خلفا للوزير لفتيت "إشاعة"

الحكومة: تعيين العدوي خلفا للوزير لفتيت "إشاعة"
هسبريس من الرباط
الخميس 23 ماي 2019 - 16:40

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التعديل الحكومي في المغرب تؤطره مقتضيات دستورية، سواء تعلق الأمر بمسطرة اقتراح الوزراء أو تعيينهم.

توضيح الناطق الرسمي باسم الحكومة جاء ردا على سؤال صحافي، ضمن الندوة الصحافية الأسبوعية، بخصوص الإشاعة التي انتشرت بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وأفادت بـ"تعيين زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، خلفا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت".

وأضاف الخلفي: "ما دامت لم تصدر عن المؤسسات التي ينص عليها الدستور أي معطيات فلا يمكن اعتماد أي شيء يروج".

وكان وزير الداخلية خضع لفترة نقاهة بعدما أجرى عملية جراحية مستعجلة على القلب خارج أرض الوطن، ونصحه الأطباء بالراحة وعدم الإجهاد، خصوصا أن بصمته في الفترة الأخيرة كانت قوية في كثير من الملفات الحارقة، أبرزها أنه استطاع أن يُقنع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالعرض الحكومي، وتتويج ذلك باتفاق وصفته الحكومة بـ"التاريخي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Gala الخميس 23 ماي 2019 - 17:05
تهانينا لكم سيدتي بهذا التعيين المستحق. تركت بصماتك منقوشة بمدينة القنيطرة. أنت حقا امرأة حديدية!
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-4
2 - المعطي الخميس 23 ماي 2019 - 17:06
يقول المثل المغربي (ماعند المعطي ما يعطي) بحال لفتيت بحال العدوى لايقررن ولا يخططون وإنما ينفذون الأوامر.
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5
3 - توفيق جرادة الخميس 23 ماي 2019 - 17:06
الحكومة بنفسها غي إشاعة ، الأربعاء الأسود بجرادة سيبقى وصمة عار في جبين الدولة المغربية ووزارة لفتيت ، الحرية لجميع المعتقلين السياسيين
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4
4 - باحث عن الحقيقة الخميس 23 ماي 2019 - 17:14
معلوم وشيء طبيعي ان تعتبر الحكومة الاتفاق مع النقابات هو اتفاق وانجاز تاريخي ، لان الحكومة استطاعت بكل الطرق الملتوية وازاء ملفات حارقة اجتماعية واقتصادية ان ( تضحك ) على المركزيات ومن خلالها على الشعب وذلك بدفعهم الى قبول الفتات بعد ما يقرب من عقدين من الزمن لم تتحرك خلالهما اجور الموظفين مع تراجع كبير في الخدمات وارتفاع مهول في قفة المعيشة . اليس حينما يتمخض الجبل فيلد فأرا وهو هنا بمثابة زيادة 100 درهم في السنة مهزلة تجاوزت كل التوقعات والحسابات .
النتيجة اتفاق تاريخي كما يصفه رئيس الخربة
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