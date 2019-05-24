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الرئيسية | سياسة | تطوير علاقات المغرب والسعودية يجمع ربّاح والغريري

تطوير علاقات المغرب والسعودية يجمع ربّاح والغريري

تطوير علاقات المغرب والسعودية يجمع ربّاح والغريري
هسبريس من الرباط
الخميس 23 ماي 2019 - 23:51

استقبل عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم أمس بديوانه، عبد الله بن سعد الغريري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية.

وتناول المسؤولان المغربي والسعودي في لقائهما "العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة".

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1 - زمان تطوان الجمعة 24 ماي 2019 - 00:35
السعودية في الظروف الصعبة الراهنة تبحث فقط على مصالحها الخاصة.
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