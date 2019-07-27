اسليمي يصف بنكيران بـ"قذافي العدالة والتنمية"

هسبريس من الرباط

شبّه عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، بـ"قذافي العدالة والتنمية".

وقال رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني: "بنكيران ليس رجل دولة، وليس رجل سياسة، لأنه يضع نفسه خارج القانون والسياسة. ومن الصعب أن ننقل الشخص إلى المختبر لكي نقرأ سيكولوجيته، ولكن لدينا بعض العناصر التي يمكن أن نعتمد عليها".

وأوضح اسليمي، خلال تدخل قدّمه في قناة الغد حول قراءته لهجوم عبد الإله بنكيران على شركاء حزب العدالة والتنمية في التحالف الحكومي، ومدى تأثير ذلك على مصير "حزب المصباح"، أن "الرجل يضحك ويبكي في الوقت نفسه، ويعود إلى طفولته ليتحدث عن أشياء قديمة جدا بدون دلالة، ويتحدث عن إنجازات مع أن الكل يعلم أنه لم يحقق أيا منها".

وبعد أن أكّد المتحدث ذاته أن "بنكيران أصبح يهاجم كل القادة، وأحيانا يهاجم نفسه أيضا، ويدعي أنه يفهم في كل شيء"، قال السليمي: "نحن أمام حالة شبيهة بالقذافي، وبالتالي يمكن أن نتحدث الآن عن قذافي العدالة والتنمية بكل المقومات السيكولوجية، وهذا من شأنه أن يحرق الحزب وشبيبته وحركته الدعوية".

وأورد عبد الرحيم منار اسليمي، ضمن التدخل ذاته، أن "الأحزاب الأخرى لم تعد تردّ على خرجات بنكيران لتجعله ضمن سيناريو العقرب الذي يلدغ ذيله، ومن الغريب أن الرجل أصبح يجلس أمام شبيبته ويبدأ في توجيه الشتائم للأشخاص بأمور غير موجودة، وتحت التصفيقات"، مضيفا أن "بنكيران يتحدث عن مصالح شخصية ويعتبرها مصالح عامة ويحاول أن يعطيها أسطورة العقلانية".

وعن مدى تأثير خرجات وشتائم بنكيران على التحالف الحكومي الذي يقوده سعد الدين العثماني، أكّد منار السليمي أن "حزب العدالة والتنمية اليوم يتوفر على قيادة أخرى تغيرت كثيرا، وباتت تتعامل مع الأغلبية الموجودة، وتعيش نوعا من الاندماج، وبنكيران يغرد خارج هذه المسألة، ومن الخطأ الرد عليه".