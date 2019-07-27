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الرئيسية | سياسة | اسليمي يصف بنكيران بـ"قذافي العدالة والتنمية"

اسليمي يصف بنكيران بـ"قذافي العدالة والتنمية"

اسليمي يصف بنكيران بـ"قذافي العدالة والتنمية"
هسبريس من الرباط
السبت 27 يوليوز 2019 - 12:27

شبّه عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، بـ"قذافي العدالة والتنمية".

وقال رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني: "بنكيران ليس رجل دولة، وليس رجل سياسة، لأنه يضع نفسه خارج القانون والسياسة. ومن الصعب أن ننقل الشخص إلى المختبر لكي نقرأ سيكولوجيته، ولكن لدينا بعض العناصر التي يمكن أن نعتمد عليها".

وأوضح اسليمي، خلال تدخل قدّمه في قناة الغد حول قراءته لهجوم عبد الإله بنكيران على شركاء حزب العدالة والتنمية في التحالف الحكومي، ومدى تأثير ذلك على مصير "حزب المصباح"، أن "الرجل يضحك ويبكي في الوقت نفسه، ويعود إلى طفولته ليتحدث عن أشياء قديمة جدا بدون دلالة، ويتحدث عن إنجازات مع أن الكل يعلم أنه لم يحقق أيا منها".

وبعد أن أكّد المتحدث ذاته أن "بنكيران أصبح يهاجم كل القادة، وأحيانا يهاجم نفسه أيضا، ويدعي أنه يفهم في كل شيء"، قال السليمي: "نحن أمام حالة شبيهة بالقذافي، وبالتالي يمكن أن نتحدث الآن عن قذافي العدالة والتنمية بكل المقومات السيكولوجية، وهذا من شأنه أن يحرق الحزب وشبيبته وحركته الدعوية".

وأورد عبد الرحيم منار اسليمي، ضمن التدخل ذاته، أن "الأحزاب الأخرى لم تعد تردّ على خرجات بنكيران لتجعله ضمن سيناريو العقرب الذي يلدغ ذيله، ومن الغريب أن الرجل أصبح يجلس أمام شبيبته ويبدأ في توجيه الشتائم للأشخاص بأمور غير موجودة، وتحت التصفيقات"، مضيفا أن "بنكيران يتحدث عن مصالح شخصية ويعتبرها مصالح عامة ويحاول أن يعطيها أسطورة العقلانية".

وعن مدى تأثير خرجات وشتائم بنكيران على التحالف الحكومي الذي يقوده سعد الدين العثماني، أكّد منار السليمي أن "حزب العدالة والتنمية اليوم يتوفر على قيادة أخرى تغيرت كثيرا، وباتت تتعامل مع الأغلبية الموجودة، وتعيش نوعا من الاندماج، وبنكيران يغرد خارج هذه المسألة، ومن الخطأ الرد عليه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - البيجدي مصيره مصير الاتحاد السبت 27 يوليوز 2019 - 12:43
العدالة والتنمية انتهي حينما قرر أن يدير ظهره للشعب الذي رفعه على أكتافه ليصبح في الحكومة وقرر أن يعلن الولاء للمخزن ...قيادات العدالة والتنمية هم مجرد خدم يتسابقون على نيل رضا المخزن ...وبالتالي فالعثماني وبنكيران والداودي و الرميد و ...كلهم سواء ، مجرد أشخاص يتهافتون من أجل نيل رضا المخزن وصراعهم فيما بينهم هذا سقفه ...لم يثبت تاريخيا أن حزبا استطاع البقاء بعدما ثبتت خيانته للشعب انتهي الكلام
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48
2 - السياسي والأستاذ السبت 27 يوليوز 2019 - 12:49
يعتقد الدكتور أن بنكيران غير مواطن ولا يمكن ان يتكلم في شؤون وطنه، ولكن هو نفسه، ورغم انعدام علاقته بالسياسة، بل بالتعليم فقط، فهو يعطي لنفسه الحق في الكلام السياسي بل وحتى الاعتراض على الغير في الكلام.. فحتى المحاكم في المغرب لم تمنع أحدا من حق الكلام والتعبير عن رأيه خصوصا انه رجل سياسة ومن بين رؤساء حكومات بالمغرب وكمواطن فقط عليه ان يتكلم بحرية ، أما أصحاب التعليم، أعتقد بالنسبة لبعضهم ، أن قاعات الدرس والمحاضرات قد أغلقت ،ولينتظروا عودة الطلبة والتلاميذ من أجل شحنهم عوض الكلام في غير موضعه وإبانه..
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-42
3 - فلاحي السبت 27 يوليوز 2019 - 12:50
الأستاذ اسليمي محلل سياسي في المستوى نتابعه في قناة ميدي 1 وهو خبير في ملف الصحراء المغربية. و هو على صواب فيما قاله على الشخص المهرج
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8
4 - مواطن مغربي السبت 27 يوليوز 2019 - 12:50
ليت بن كيران أو غيره من زعماء الأحزاب مثل القذافي.. القذافي كان شخصية قوية فارضا وجوده في كل مكان حل به
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9
5 - انوار السبت 27 يوليوز 2019 - 12:51
الأستاذ منار يعتبر من محترفي الكلام . يجيد القدف ويحسن تصيد المناسبات. و تسجيل الإصابات على الغير.
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-25
6 - Beny ben السبت 27 يوليوز 2019 - 12:53
Oui c'est vrai et beaucoup plus il mise sur la retraite à 70000 dhs et ses écoles privées. sa place est à jamaa lafna à Marrakech.
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9
7 - ismail السبت 27 يوليوز 2019 - 12:54
مع احتراماتي وتقديري لك أخ اسليمي لقد وصفته بالاسم الذي يستحق لأننا في الآخر سنندم عندما لا ينفع الندم، كما ندمنا على كلام القذافي الليبي رحمه الله كان الكل يعتبره أحمق ولكننا الآن نعيش الواقع من كل جملة كان يقولها لأنه كان يعلم كل ما يدور حول العرب من المخططات الصهيونية و...، كذالك ابن كيران يعلم كل ما هو مطبوخ للمغاربة.
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-14
8 - سعيد المغربي السبت 27 يوليوز 2019 - 12:59
صدقت يا أستاذ. إن كان بنكران سيحرق حزبه المشؤوم فهذا يثلج صدرنا لأنهم كلهم منافقون واستبداديون أما شبيبتهم اللتي تصفق لهذا الأحمق فلا حول ولا قوة إلا بالله ،لا أفهم هؤلاء الشباب حقا، أإنهم مغفلون أم غير ماضجين لكي يتراموا في أحضان هذا الحزب المذموم اللذي دمر كل شيء و سيدمرهم أيضا لأن المغاربة لم يعودوا يطيقون حزب الرذالة هذا.
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4
9 - الوافي السبت 27 يوليوز 2019 - 13:05
الثقافة هي المعيار لرجال الدولة،اما هؤلاء فالشعبوية هي رأسمالهم ،لولا الملكية لكنا مثل جيراننا
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0
10 - Abdelhak السبت 27 يوليوز 2019 - 13:07
السياسة والرياصة في المغرب ليس لهم وجود.
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13
11 - سياسة البنداء السبت 27 يوليوز 2019 - 13:11
ان مول الكيران قد بلع الطعم وانجر الى الهاوية .ان سفينة مول الكيران تحطمت مند اقالته من جناب جلالة الملك وذلك يبين على ان صاحبنا اتم اكاذيبه وفقد صوابه واصبح دون شخصية وعليه ان يدخل بيته وليصمت ان الثرثرة لن تفيد ارحلوا جميعكم
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-4
12 - حسن السبت 27 يوليوز 2019 - 13:17
ربما يعاني من عقدة الانانية واصدقاءه في الحزب يعرفونه جيدا .يسب الناس وينتقد كيفما يحلو له هذه ليست سياسة هذه قلة ادب واخلاق ان تسب الناس .السياسة هي الاندماج وسط الجماعة والانصات للاقليات وللمعارضة .بنكيران يفتخر برفعه الدعم عن صندوق المقاصة الذي يستفيد منه الفقراء الامر الذي لم يقم به اي رءيس حكومة سابق .اذن اين هي اولويات الشعب التي طالما تشذق بها السيد بنكيران .بنكيران لم يستوعب جيدا انه انتهى سياسيا فيلجاء الى التشويش على زميله السيد العثماني كرءيس حكومة .
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-2
13 - صريح السبت 27 يوليوز 2019 - 13:19
عفوا أخي السليمي ليس لك تحليل صائب ولا إستراتيجية واضحة لتحليلاتك .أنت منقلب المزاج عندما كان بنكيران في الحكومة كنت تصفه بالرجل القوي و رجل المرحلة و رجل الدولة والأن تقول العكس وهذا يدل على بعض التذبذبات في مواقفك .والان انصحك بتغيير مهنتك من محلل الى ناطق رسمي بإسم حزب معين......
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2
14 - مواطن السبت 27 يوليوز 2019 - 13:21
عجبا الخروج عن القطيع يقض مضجع اعداء التغيير بن كيران الوحيد الدي يذكر دائما بالمرجعية الإسلامية وكلامه يشبهه ليس مصطنعا و منمقا والشعب المغربي يريد كلاما صادقا من القلب
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-2
15 - مستفز السبت 27 يوليوز 2019 - 13:26
إلى صاحب التعليق رقم 7 ismail إعلم أن القدافي كان أول من يخبر أسياده في إسرائيل بكل ما كان يحدث وما سيحدث بالبلاد العربية .والباقي كمل من راسك
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-4
16 - REDA السبت 27 يوليوز 2019 - 13:29
حشمو وعقلو شكون طفى نار الغضب في المغرب بعد الربيع العربي واش اعباد الله لهاذ الدراجة اصبحنا ننكر الجميل بمجرد ان بنكيران غار على لغته العربية
لكن التاريخ لن ينسى
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17 - شكيب السبت 27 يوليوز 2019 - 13:30
بن كيران قدافي حزبه !!! هذا جميل ولكن نسيت ايها الاستاذ بماذا تصف لنا لشكر الذي خان عهده و باع نضال حزبه ؟ و بماذا تصف لنا بنشماش الذي باع اليسار و انساق وراء الجمعية التي صارت حزبا لا يقوى على جره الجرار ؟؟ بماذا تصف أخنوش الذي سقطت به المظلة عند الاحرار واختار ان يعين نفسه رئيسا للحكومة قبل الانتخابات وبعد البلوكاج المشؤوم ؟ وبما ستصف العنصر و بنعبد الله و الاستقلالي و الرديكالي وباقي الزعماء ؟ كلهم سواسية لدينا و لم نعد نفكر حتى ان نذكرهم او نتذكرهم في مجالسنا و احديتنا .
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-1
18 - وجهة نظر.... السبت 27 يوليوز 2019 - 13:34
الدوافع التي تجعل الأستاذ يتحدث أحيانا عن الصحراء المغربية مفهومة ومن واجبنا جميعا كمغاربة الدفاع عن مصالح بلادنا.....لكن الغير المفهوم عند السليمي هو الهجوم على الأشخاص وهم غائبون ...
أظن أن الأحرى في هذه الحالات هو عقد مناظرة يحضرها الإثنين.. ..وكل واحد يدلي بدلوه....
أما أن يفتح المجال للسليمي وحيدا ليوجه نقدا لاذعا للرجل (القدافي) وهو غائب ....فهذا ليس من أخلاقيات المهنة....أين هو إذن حق الرد؟؟؟؟
أظن أن من يغرد في هذه الحالة خارج السرب هو السليمي وليس بنكيران....
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0
19 - احمد السبت 27 يوليوز 2019 - 13:35
لقد أخطأت يا أستاذ حين شبهت رجل كالقذافي الذي كان له مواقف صلبة لا يحيد عنها حتى كلفته حياته بشبه رجل الذي هو بن كيران الخائن لطائفته وأبناء وطنه انسان يعيش هوس سياسي لا علاقة له مع واقع المغاربة لاعب مأجور باع مواطنيه بدنيا زائلة بقشيش رغم انه ملايين سنتيم فهو عند المغاربة الأحرار كبعرة جمل.لأن الإنسان قيمته في مواقفه وليس ما يكتسب من حرام من حق الفقراء والمساكين والارامل واليتامى المغاربة الذين يعيشون ضنك الحياة.--
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