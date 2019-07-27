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الرئيسية | سياسة | الملك محمد السادس يلغي حفل عيد العرش بتونس

الملك محمد السادس يلغي حفل عيد العرش بتونس

الملك محمد السادس يلغي حفل عيد العرش بتونس
هسبريس من الرباط
السبت 27 يوليوز 2019 - 15:45

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إنه بتعليمات ملكية، تقرر إلغاء حفل الاستقبال الذي كانت سفارة المملكة المغربية بالجمهورية التونسية، تعتزم تنظيمه بمناسبة عيد العرش.

يأتي ذلك وفق بلاغ الخارجية المغربية، إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وفي إطار تقاسم مشاعر الحزن والتعاطف مع الجمهورية التونسية الشقيقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي السبت 27 يوليوز 2019 - 15:56
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب الاحرار و الافارقة و العالم العريي و اسلامي بل الانسانية جمعاء بالسراء و الضراء بانسانية منقطعة النظير الراءدة بالجميع المقاييس دون ملل او كلل و النكران الذات.
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-20
2 - مصطفى السبت 27 يوليوز 2019 - 16:23
عاش الملك .نعم التضامن ورحمة الله الفقيد
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-3
3 - م المصطفى السبت 27 يوليوز 2019 - 16:33
من مدينة فلانسيان شمال فرنسا، أتقدم بجميل التهاني وأطيب الأماني للعاهل الكريم محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد، راجيا لجلالته دوام الصحة والعافية وطول العمر، وللشعب المغربي دوام نعم الأمن والأمان والاستقرار .
إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جذير.
ب.م.م
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