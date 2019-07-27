الملك محمد السادس يلغي حفل عيد العرش بتونس

هسبريس من الرباط

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إنه بتعليمات ملكية، تقرر إلغاء حفل الاستقبال الذي كانت سفارة المملكة المغربية بالجمهورية التونسية، تعتزم تنظيمه بمناسبة عيد العرش.

يأتي ذلك وفق بلاغ الخارجية المغربية، إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وفي إطار تقاسم مشاعر الحزن والتعاطف مع الجمهورية التونسية الشقيقة.