24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:33
|13:39
|17:18
|20:36
|22:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوجدي بمهرجان الشواطئ
- "فوسبوكراع" تحتفي بالمستفيدين من منح دراسية
- اختتام سينما الشاطئ
- دراسة: سمات جينية موروثة وراء الإصابة بالتوحد
- موجة الحر الشديد بأوروبا تُفاقم ظاهرة تغير المناخ
هكذا تتجنب تخثر الدم في السيقان خلال الجلوس طويلا أثناء السفر (5.00)
"الفيزا الذهبية" تغري المغاربة باقتناء الأملاك العقارية في إسبانيا (5.00)
رصيف الصحافة: الأمير مولاي الحسن في عطلة بمدن شمال المملكة (5.00)
بقايا أثرية .. المغاربة أول شعب استهلك الحلزون في تاريخ البشرية (5.00)
- الجزائر تُشرف على تدريب "كوادر البوليساريو".. وغالي يُهدد بالحرب - (144)
- حمادشة يحيون طقوس أكل الشوك و"فلْق الرؤوس" بمهرجان بني عمار - (125)
- عصيد ينتقد "الجهل المقدّس" .. ومنتصر يرفض محاورة الإسلاميين - (97)
- الفرنسي هيرفي رونار يتولى تدريب المنتخب السعودي - (61)
- أحكام "شمهروش" و"لاكريم" تعيد جدل عقوبة الإعدام إلى الواجهة - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فاجعة "سيارة الحوز" تجلب انتقادات إلى الحكومة
نبهت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى التغيرات المناخية التي يشهدها المغرب، وإلى المخطط الحكومي لمواجهة الكوارث الطبيعية، "الذي أبان عن قصور في التعاطي مع فاجعة إجوكاك بإقليم الحوز".
ودعا التنظيم السياسي، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى "ضرورة تغيير هذا التعاطي بما يوفر السرعة والفعالية المطلوبتين لإنقاذ الأرواح والحد من الخسائر، خصوصا أن تدخل الحكومة في هذه الفاجعة خلف انطباعا عاما سيئا عن ترك المواطنين يواجهون مصائرهم بأنفسهم".
وعبرت قيادة "حزب الزيتون" عن رفضها "المزايدات السياسوية التي أفرزتها نقاشات النخبة حول قطاع إستراتيجي هام"، في إشارة إلى اختتام أشغال الدورة البرلمانية بالمصادقة على القانون الإطار لمنظومة التربية والتعليم، والأراضي السلالية، مؤكدة أن "المحور الأول يهم بناء وتأهيل المواطن المغربي لمهام تنمية المجتمع ودمقرطته"، ومثمنة "الدينامية التي يعرفها ملف الأراضي السلالية، باعتباره تدبيرا يسير في اتجاه تمكين ذوي الحقوق وخلق الثروة وتحقيق التنمية المنشودة".
وشاطر جبهة القوى الديمقراطية الشعب التونسي الشقيق حزنه وألمه برحيل الرئيس الباجي قايد السبسي، واصفا إياه بـ"أحد الرجالات الذين أسهموا في بناء تونس، والذي قدم الكثير من النضالات التنويرية، خاصة القطع مع التمييز ضد النساء".
ودعا البلاغ القوى الحية والديمقراطية التونسية إلى مواصلة المسير من أجل غد أفضل لتونس دولة وشعبا، خاصة والبلاد مقبلة على استحقاقات قبل متم السنة.
وخلص المصدر ذاته إلى تدارس أمانة الحزب لجملة من القضايا التنظيمية، بما تطرحه من مهام ومسؤوليات، وانكبابها على برنامج تخليد الذكرى 22 لتأسيس الجبهة، وكذا التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
هدا اجل و قدر و الكوارث تقع حتى في الدول المتقدمة و في السنة الماضية انهار جسر بايطاليا خلف العشرات من الموتى و انجرافات تسببت في موت الالاف في دول اسيوية عندها تضاريس وعرة
اطلبوا السلامة بدون فهامات
هنا يتضح جليا أن الحكومة ليست حكومة الشعب و لا علاقة لها بالشعب..وأن التلفزيون العمومي صندوق تافه فيه مجموعة من المساكين يتلون اخبارا تمجد وتزغرد و تطبل.....على نغمات العام زين.
انتم حكومة العار و الدل و لا علاقة لكم بالشعب و أبناء الشعب.
Un pays dans l’attente des instructions ne peut avancer !!