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الرئيسية | سياسة | ‪فاجعة "سيارة الحوز" تجلب انتقادات إلى الحكومة

‪فاجعة "سيارة الحوز" تجلب انتقادات إلى الحكومة

‪فاجعة "سيارة الحوز" تجلب انتقادات إلى الحكومة
أيوب صدور
الأحد 28 يوليوز 2019 - 22:50

نبهت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى التغيرات المناخية التي يشهدها المغرب، وإلى المخطط الحكومي لمواجهة الكوارث الطبيعية، "الذي أبان عن قصور في التعاطي مع فاجعة إجوكاك بإقليم الحوز".

ودعا التنظيم السياسي، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى "ضرورة تغيير هذا التعاطي بما يوفر السرعة والفعالية المطلوبتين لإنقاذ الأرواح والحد من الخسائر، خصوصا أن تدخل الحكومة في هذه الفاجعة خلف انطباعا عاما سيئا عن ترك المواطنين يواجهون مصائرهم بأنفسهم".

وعبرت قيادة "حزب الزيتون" عن رفضها "المزايدات السياسوية التي أفرزتها نقاشات النخبة حول قطاع إستراتيجي هام"، في إشارة إلى اختتام أشغال الدورة البرلمانية بالمصادقة على القانون الإطار لمنظومة التربية والتعليم، والأراضي السلالية، مؤكدة أن "المحور الأول يهم بناء وتأهيل المواطن المغربي لمهام تنمية المجتمع ودمقرطته"، ومثمنة "الدينامية التي يعرفها ملف الأراضي السلالية، باعتباره تدبيرا يسير في اتجاه تمكين ذوي الحقوق وخلق الثروة وتحقيق التنمية المنشودة".

وشاطر جبهة القوى الديمقراطية الشعب التونسي الشقيق حزنه وألمه برحيل الرئيس الباجي قايد السبسي، واصفا إياه بـ"أحد الرجالات الذين أسهموا في بناء تونس، والذي قدم الكثير من النضالات التنويرية، خاصة القطع مع التمييز ضد النساء".

ودعا البلاغ القوى الحية والديمقراطية التونسية إلى مواصلة المسير من أجل غد أفضل لتونس دولة وشعبا، خاصة والبلاد مقبلة على استحقاقات قبل متم السنة.

وخلص المصدر ذاته إلى تدارس أمانة الحزب لجملة من القضايا التنظيمية، بما تطرحه من مهام ومسؤوليات، وانكبابها على برنامج تخليد الذكرى 22 لتأسيس الجبهة، وكذا التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظة الأحد 28 يوليوز 2019 - 23:06
كان على هدا الحزب ان يقف امام الجبل لمنع الانهيار
هدا اجل و قدر و الكوارث تقع حتى في الدول المتقدمة و في السنة الماضية انهار جسر بايطاليا خلف العشرات من الموتى و انجرافات تسببت في موت الالاف في دول اسيوية عندها تضاريس وعرة
اطلبوا السلامة بدون فهامات
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0
2 - Mosi الأحد 28 يوليوز 2019 - 23:12
في جميع بقاع العالم اذا حلت كارثة بمنطقة من مناطق الوطن فإن المسؤلين الحكوميين ينتقلون الى عين المكان لمؤازرة السكان و تقديم الدعم المعنوي ايس للضحايا و دويهم فقط بل لعمال الاغاثة والانقاذ ...الا بلدنا المغرب..فقد فضلت الحكومة ان تقدم احر التعازي و المواساة في وفاة الرئيس التونسي قبل شهداء الطين...و التلفزة الوطنية فضلت منح السبق في الإخبار للأحداث التافهة الوطنية و الوفاة الرئيس التونسي قبل الاشارة قبل نهاية الاخبار للحادث..كأنما الجبل ردم على مجموعة من النمل.
هنا يتضح جليا أن الحكومة ليست حكومة الشعب و لا علاقة لها بالشعب..وأن التلفزيون العمومي صندوق تافه فيه مجموعة من المساكين يتلون اخبارا تمجد وتزغرد و تطبل.....على نغمات العام زين.
انتم حكومة العار و الدل و لا علاقة لكم بالشعب و أبناء الشعب.
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19
3 - مواطن الأحد 28 يوليوز 2019 - 23:20
في الدول التي تحترم النفس البشرية وحقوق الانسان في العيش الكريم وتهتم حتى بالحيوانات فان مصيبة مثل هذه لا تقع وان وقعت تتوالى الاستقالات وتجرى التحقيقات ويحاسب كل مسؤول عن تقصيره في عمله الذي اجره من ضرائب يؤديها المواطنون.في المغرب المسؤولون عندنا يعتبرون المواطنين # اقل من الحيوانات# والدليل ولا مسؤول تواضع وذهب لعين المكان...الكل مهتم فقط بمصالحه هو ......
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0
4 - assifnwourgh الأحد 28 يوليوز 2019 - 23:24
صراحة حز في نفوسنا كثيرا لِمَا طال هذا الحادث من لا مبالات رسمية على غير العادة.. كالتكفل بمأتمهم و مصاريف الدفن و تقديم كافة المساعدات من الجهات الوصية.. فقط لتخفيف ألم الفراق و كذلك طريقته.. أو إعتذارا لأسر الضحايا عن التقصير الذي لحقهم جراء عدم توفر دولة TGV على الإمكانيات اللازمة.. و كما قال أحدهم هادوك غير شلوح صيفتليهم غير الطراكس.. ربما كان يظن أنها طراكس من نوع آخر.. تعازينا الحارة لأسر الضحايا..
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4
5 - متامل الأحد 28 يوليوز 2019 - 23:31
في الحقيقة وبالفعل و في الواقع كان بالامكان توسيع هاته الطرق الضيقة بتجدير عشرات الامطار من الجبل ورميها في الحفر الموجودة قبالة الجبل ولن يكلف هدا غير بلودزرات للحفر والرفع والدفع وبرامل من المازوط بمعنئ لن يكلف كل هدا العمل المضمون الكثير من الجهد والمصاريف .
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6 - stitou hamou الأحد 28 يوليوز 2019 - 23:38
Comment qualifier Un pays où un premier ministre ne peut pas envoyer une condoléance au famille ou envoyer un ministre de tutelle sur le lieu de la tragédie sans l’autorisation de l’état profond!!
Un pays dans l’attente des instructions ne peut avancer !!
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7 - بلاحدود... الأحد 28 يوليوز 2019 - 23:40
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت و رحم الله شهداء فاجعة الحوز المنضافة لسلسلة فواجع المغرب المنسي الذي يئن تحت لهيب سياط سياسات التفقير و التيئيس اللاشعبية التراجعية المخزنية و مطرقة و سندان النسيان و التهميش والإقصاء الممنهج ضد هاته المناطق وساكنتها و الممارس من طرف طرف محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و دكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة... 
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