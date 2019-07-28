‪فاجعة "سيارة الحوز" تجلب انتقادات إلى الحكومة

أيوب صدور

نبهت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى التغيرات المناخية التي يشهدها المغرب، وإلى المخطط الحكومي لمواجهة الكوارث الطبيعية، "الذي أبان عن قصور في التعاطي مع فاجعة إجوكاك بإقليم الحوز".

ودعا التنظيم السياسي، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى "ضرورة تغيير هذا التعاطي بما يوفر السرعة والفعالية المطلوبتين لإنقاذ الأرواح والحد من الخسائر، خصوصا أن تدخل الحكومة في هذه الفاجعة خلف انطباعا عاما سيئا عن ترك المواطنين يواجهون مصائرهم بأنفسهم".

وعبرت قيادة "حزب الزيتون" عن رفضها "المزايدات السياسوية التي أفرزتها نقاشات النخبة حول قطاع إستراتيجي هام"، في إشارة إلى اختتام أشغال الدورة البرلمانية بالمصادقة على القانون الإطار لمنظومة التربية والتعليم، والأراضي السلالية، مؤكدة أن "المحور الأول يهم بناء وتأهيل المواطن المغربي لمهام تنمية المجتمع ودمقرطته"، ومثمنة "الدينامية التي يعرفها ملف الأراضي السلالية، باعتباره تدبيرا يسير في اتجاه تمكين ذوي الحقوق وخلق الثروة وتحقيق التنمية المنشودة".

وشاطر جبهة القوى الديمقراطية الشعب التونسي الشقيق حزنه وألمه برحيل الرئيس الباجي قايد السبسي، واصفا إياه بـ"أحد الرجالات الذين أسهموا في بناء تونس، والذي قدم الكثير من النضالات التنويرية، خاصة القطع مع التمييز ضد النساء".

ودعا البلاغ القوى الحية والديمقراطية التونسية إلى مواصلة المسير من أجل غد أفضل لتونس دولة وشعبا، خاصة والبلاد مقبلة على استحقاقات قبل متم السنة.

وخلص المصدر ذاته إلى تدارس أمانة الحزب لجملة من القضايا التنظيمية، بما تطرحه من مهام ومسؤوليات، وانكبابها على برنامج تخليد الذكرى 22 لتأسيس الجبهة، وكذا التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب.