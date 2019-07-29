وزير إسباني في ضيافة قادة الاتحاد الإشتراكي بالرباط

هسبريس من الرباط

قام وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والبنيات التحتية بإسبانيا، خوسي لويس أبالوس، بزيارة ود ومجاملة إلى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر.

اللقاء تم في بيت الكاتب الأول لـ"حزب الوردة" بالرباط، وحضره القادة الاتحاديون الحبيب المالكي ومحمد بنعبد القادر ورقية الدرهم، ويونس مجاهد وفتيحة سداس،ومهدي مزواري، وعائشة الكرجي الكاتبة الاقليمية للتنظيم السياسي المغربي في إسبانيا.

وقد تم خلال الموعد نفسه، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، التطرق لمستجدات الساحة السياسية بالبلدين والقضايا الدولية والأممية الاشتراكية.