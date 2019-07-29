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الرئيسية | سياسة | وزير إسباني في ضيافة قادة الاتحاد الإشتراكي بالرباط

وزير إسباني في ضيافة قادة الاتحاد الإشتراكي بالرباط

وزير إسباني في ضيافة قادة الاتحاد الإشتراكي بالرباط
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 12:35

قام وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والبنيات التحتية بإسبانيا، خوسي لويس أبالوس، بزيارة ود ومجاملة إلى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر.

اللقاء تم في بيت الكاتب الأول لـ"حزب الوردة" بالرباط، وحضره القادة الاتحاديون الحبيب المالكي ومحمد بنعبد القادر ورقية الدرهم، ويونس مجاهد وفتيحة سداس،ومهدي مزواري، وعائشة الكرجي الكاتبة الاقليمية للتنظيم السياسي المغربي في إسبانيا.

وقد تم خلال الموعد نفسه، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، التطرق لمستجدات الساحة السياسية بالبلدين والقضايا الدولية والأممية الاشتراكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مشا الاتحاد الاثنين 29 يوليوز 2019 - 12:58
كان الاتحاد الاشتراكي ايام عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله و في بداية اليوسفي يضرب له حساب. و كان الناس يترقبون يوميا في الافتتاحية ركن من يوم لآخر لتعرف موقف الاتحاد من كل شاذة وفاذة وكان لا يخشى احدا وكان المكتب السياسي يجتمع كل أسبوع لرصد المواقف الحزبية في كل القضايا الوطنية والدولة طبعا عندما نتكلم عن المكتب السياسي فكان يضم رجال من الوزن الثقيل القرشاوي رحمه الله و الحبابي شافاه الله و محمد جسوس رحمه الله و آخرون رجال من طينة الكبار. أما اليوم في عهد الجري وراء المادة والمواقع انهار كل شيء. و أصبح المكتب السياسي لا وزن له ولا لرجالاته الذين يختارون على خلفية الموالاة والسكات وشوف وقول وي. حتى الحزب أصبح اقل من حزب إداري. منذ عهد اليازغي إلى اليوم ضاع كل شيء
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2 - Moumine مؤمن الاثنين 29 يوليوز 2019 - 13:30
مات فلان ومات فلان ومات فلان ومات الحزب... هذا دليل قوي على أن:
"كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام".
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