بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة

هسبريس - و.م .ع

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الاثنين، أن الملك محمد السادس، سيترأس غدا الثلاثاء بقصر مرشان بمدينة طنجة، حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:

"بمناسبة الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه المنعمين، تعلن وزارة القصور الملكية والتشربقات والأوسمة، على أنه:

يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2019م :

- سيترأس جلالته حفل استقبال بقصر مرشان بمدينة طنجة، زوال هذا اليوم.

- وفي مساء نفس اليوم، ستترأس صاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات مأدبة عشاء يقيمها صاحب الجلالة أعزه الله، بقصر مرشان بمدينة طنجة، تكريما للسيدات المدعوات.

يوم الأربعاء 31 يوليوز 2019م:

- سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، زوال هذا اليوم، حفل أداء القسم، الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وستقام بهذه المناسبة مأدبة غداء بنادي ضباط الحرس الملكي تنظمها القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية.

- وابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عشية نفس اليوم، سيترأس جلالة الملك نصره الله حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان".