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الرئيسية | سياسة | هل يستعين العثماني بـ"وزراء تكنوقراط" لضخّ دماء جديدة في الحكومة؟

هل يستعين العثماني بـ"وزراء تكنوقراط" لضخّ دماء جديدة في الحكومة؟

هل يستعين العثماني بـ"وزراء تكنوقراط" لضخّ دماء جديدة في الحكومة؟
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:00

بعد التعديل الذي طال حكومة العثماني، غداة الإقالات التي عصفت بوزرائها بسبب "الغضبة الملكية" غداة اندلاع احتجاجات الريف، ستشهد هذه الحكومة تعديلا جديدا، بعد أن طلب الملك من العثماني أن يقترح عليه أسماء كفاءات لتطعيم حكومته بنخب جديدة.

مطالبة الملك للعثماني بإدخال نخب جديدة على حكومته جعلت متابعين للشأن السياسي يتساءلون عمّا إنْ كان هناك توجه للعودة إلى "حكومات التكنوقراط"، على اعتبار أنّ الأحزاب السياسية المغربية أضحت شبْه خالية من الكفاءات.

عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، يرى أنّ إعلان الملك، في خطاب العرش مساء الاثنين، عن تطعيم الحكومة بنخب جديدة، مُهّد له في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية سنة 2018، حين دعا الملك إلى الرفع من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، وتخصيص جزء منه للكفاءات التي توظفها.

تكليف الملك محمد السادس لرئيس الحكومة بأنّ يرفع إليه مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، يدفع إلى التساؤل: من أين سيأتي رئيس الحكومة بالكفاءات التي يريدها الملك؟

يجيب العلام بأنّ الأحزاب السياسية ستبحث عن أطر لإضفاء انتمائها عليها، واقتراحها على رئيس الحكومة لتعيينها في المناصب المطلوبة، دون أن تكون تلك الأطر مرتبطة بالأحزاب، ودون أن ترتقي عبر مراحل الترقي داخل المؤسسات الحزبية.

يُعرَف الوزراء التكنوقراط، الذين "تصبغهم" الأحزاب السياسية بألوانها في آخر لحظة لإدخالهم إلى الحكومة، بوزراء "الباراشيت". وقد لجأت الأحزاب السياسية "الإدارية" إلى هذه الطريقة، بعد تنصيص دستور 2011 في الفصل 47 منه على أنّ رئيس الحكومة يُعيَّن من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات مجلس النواب، وأنّ أعضاء الحكومة يُعيَّنون باقتراح من رئيسها.

ويرى العلام أنّ لجوء الأحزاب السياسية إلى استقطاب الكفاءات التكنوقراطية، دون أن يكون لها ارتباط بالحزب، راجع إلى كون هذه الأحزاب لم تعد تراهن على التغلغل في المجتمع، بقدر ما أصبحت تراهن على التغلغل في المؤسسات، من أجل خدمة المصلحة الخاصة لأعضاء الحزب، كتوظيفهم في الدواوين، وهو ما يعني، يضيف أستاذ العلوم السياسية، أن لا شيء سيتغير، حتى لو تم إدخال نخب جديدة إلى الحكومة، وإلى المؤسسات المدبّرة للشأن العام.

وإذا كانت أغلب الأحزاب السياسية لن تجد صعوبة في اقتراح أسماء الكفاءات التي ستقدمها إلى رئيس الحكومة، فإنّ عملية الاقتراح ستطرح إشكالات بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، التي تعتمد مساطرَ خاصة لاقتراح الأسماء التي ترغب في استوزارها، وتحديدا حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.

ويرى العلام أنّ حزب العدالة والتنمية، على الخصوص، سيجد نفسه أمام خياريْن: إما أن يغيّر الطريقة التي يقترح بها مرشحيه للمناصب الحكومية، والتي تقوم على التصويت داخل الأمانة العامة لاختيار ثلاثة منهم، أو يحافظ على المسطرة المعتمدة، "فيجد نفسه في صدام مع القصر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - الفاسدة المفظوحة الفاشلة الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:05
عاطينها غير القيل والقال بلا فايدة
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15
2 - متابع الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:10
أقترح أن نتبع سياسة جلب اللاعبين المغاربة المقيمين بالخارج. ذلك أن العديد من المغاربة الموليدين بالخارج تدرجوا في أحزاب سياسية أوروبية من الدرجة الأولى و استطاعوا الوصول إلى مناصب رفيعة بها، ما علينا الا أن نجلبهم للاستوزار بدل الوزراء الحاليين الذين اثبثوا قلة كفاءتهم و أظن أنهم سيحققون نتائج طيبة.
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9
3 - تغيير في ظل الجمود . الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:15
تكنوقراط ، علمانيون ، إسلاميون . إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم من سبقكم ، لا أمل في الأفق القريب ، السماء داكنة ولا بصيص أمل ولا نور .
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4 - roka الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:16
متى سنرى دكاترة متخصصين في الشأن الذي يديرونه ، لانريد مهندساً في وزارة والمالية ولا طبيباً في رئاسة الحكومة , ولا مؤرخاً في وزارة الشئون الاسلامية ،نتمنى ان نرى الشخص المناسب في المكان المناسب ، لو تم هذا الشي فستتغير تركيبة الاحزاب وسنرى الكثير من التكنوقراط ينضمون الى الاحزاب بحثاً عن الفرص التي كانت تتحكم فيه بعض الفئات الجاهلة والربع متعلمة داخل الأحزاب
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5 - Abderrahim Ouardighi الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:16
les projets tardent à être exécutés
J'y ai pensé depuis x temps..Les ministres partisans comme Benkirane,Benatik,Benadellah....se sont averes vraiment incompétents et paresseux.Il faudrait que le Roi choisit pour cinq ans une équipe gouvernementale de cadres et élites travaillant sur les terrains pour exécuter les projets comme le faisaient les contrôleurs civils français sous le Protectorat...
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6 - Massinisa الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:17
الغريب ان كل الموسسات تطلب منك مستوى دراسي معين لولوجها في المغرب ،الا البرلمان الذي يحدد سياسات و حيتيات هذه الموءسسات بل و سياسات البلد. و قس على ذلك البلديات و الجماعات التي يسيرها اميون.
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7 - مكلخ مغربي قح الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:18
حكومة الباجدة شبيهة الي حد كبير بالمنتخب المغربي لكرة القدم .تهدر عليهم الملايير دون اية نتيجة تذكر.ماذا ننتظر منحكومة يثلعتم وزراءها في خطاباتهم (الق.وية.يتوجون....)زد علي ذلك فضاءحهم اين ما حلوا وارتحلوا.لانتظر اي تغيير ماذات الصرامة الانضباط سمتان لم تتضحان في الاهداف المسطرة لمحاربة الفساد.
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8 - مراد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:23
و اما واما واما واما
الى متى ??? لقد هرمنا واليءس وفقدان الامل عليه نعيش
اجيال انهت دراستها وتحمل دبلومات واجازات منذ الثمانينات لازالت تعاني البطالة
وتقدم بهم السن الى فوق الخمسين
احسن تعديل صرف راتب شهري لحاملي الشواهد مبلغ 1000 درهم كتعويض عن البطالة
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9 - Chne الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:31
نريد نصيب الدكتور محمد الفايد وزيراً للصحة.
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10 - سيدي الزين الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:35
مادام كلشي مفرق : التعليم فيه 5 وزراء الصحة مافيها حتى حد الصناعة فيها 4 وزراء البرلمان فيه 2 غرف....جمعوا المصالح و نقصو من الوزراء و البرلمانيين بلا فايدة و غادي يبان ليكم فين نقط الضعف. أنا أعرف كفاءات وطنية رفضت مسؤوليات كبيرة لأنها لا تستطيع و لا تقبل أن تعمل تحت رئاسة وزراء أو كتاب عامون غير أكفاء و مافديهومش و الكفاءات فضلت التنحي على المشاركة في المهزلة و تخريب الادارات و المحاسبة على فضائحهم.
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11 - حكومة العثماني الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:43
كمواطن مغربي بسيط عندي اقتراح للسيد العثماني ان يشكل وزارة من كل الاحزاب أغنى حزب ياخذ أغنى وزارة وثاني أغنى حزب يآخذ ثاني أغنى وزارة وهكذا حتى اكتمال الأربعين
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12 - البرنوصب الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:45
من الوزارات التي ستشهد التغيير وزارة التعليم ،بعد أن قام أمزازي بالمهمة التي أوكلت له . وعاشت فرنسا عاشت فرنسا ،لا الحكومة ولا مستشاروا... من يحكمون .
البرنوصي
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13 - مغترب الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:49
إذن الأمور بخواتمها ...والنتائج مرتبطة بالأسباب....!!!!

إذن لا داعي المهازل الانتخابية وصرف الأموال وضياع الوقت والمجهود النفسي والمالي .....
ولا داعي الدكاكين السياسية والخطابات الرنانة والبرامج المسطرة على الورق ....


الاعتراف فضيلة يجب أن تكون لهم الشجاعة والجرأة لقول والمجاهرة بالحقيقة الساطعة بأنه لاطبقة سياسية ولااحزاب أنها مجرد وسائل للاغتناء والربع وتقلد المناصب والكراسي وكأنها غنائم حزبية وقضاء المصالح الشخصية ..

إذن عزوف الشعب عن الممارسة السياسية كان على حق وبصيرة .. ... و2مليون ناخب اي مصوت لا تنوب عن 38مليون
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14 - فريد ساي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:50
على سبيل المثال هناك اوزين وكذالك مزوار هذه كلها كفاءات.
المسرحية واضحة جيدا لاداعي لإعادة كتابة السيناريو من أجل مسرحية تكون أوضح
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15 - sellam souiri الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:50
Tous les coups convergent vers l’exclusion du parti de la lampe l’état profond et ses sbires veulent démontrer aux marocains que la cause de tous les maux du pays sont les lampistes mêmes l’insécurité propagée ces derniers temps est préméditée le blocage de tout dans les villes gérées par les lampistes
En plus de la compagne brutale de minimisation entamée par le zaim des pigeonniers et ses acolytes !!
Leur slogan « l’exclusion d’un parti même par la destruction de l’aventure d’un pays «
ce qui est bizarre c’est que les leaders des lampistes restent muets en subissant les humiliations quotidiennes
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16 - تنغير تنتظر الجواب الحقيقي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:51
كان الله في عون العثماني الدي وضع في موقف حرج لايحسد عليه من اين سياتي بالكفاءات الدين ارادهم جلالة الملك الاكادميين والباحتين واسادة القانون خارج البرلمان لان التزكيات تعطى لمن يعطي كان الله في عون العثماني حينما يقترح ابعاد اصدقاء الامس من التشكيلة الحكومية واستبدالهم بالتقنقراط انه موقف صعب شكرا لجلالة الملك على هذا الامر السامي رعايا جلالتكم يريدون الشغل والصحة والتعليم وتبقى الصحراء مغربية من مواطن محلص متطوع في المسيرة الخضراء
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17 - هشام كولميمة الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:52
و ماذا بعد التقنوقراط؟و ماهي الوزارات التي تحتاج إلى تعديل؟ننتظر الإنتخابات المقبلة لكي نعاقب تجار الدين بكل"أنواعهم"...لأن هدفهم هو إنجاح المقاطعة ليصوتوا هم و يحتلون المرتبة الأولى.
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18 - Sbaai الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:53
ارجو ان لاينس العثماني ان يكتب اسمه في اول سطر القائمة التي يقدمها للملك لانه ،بذلك سيكون قد انجز معروفا لنفسه وحزبه الفاشل
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19 - لا هذا و لا ذاك الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 10:57
لا هذا و لا ذاك كون غير هناونا من صداعهم كون غير تسد داك البرلمان كما دار الحسن التاني فتلك المرحلة كن وفرنا المصاريف للدولة والله الى عيب وعار اثيوبيا لي سبقناها في اخذ الاستقلال تخلينا وراءنا لا حول و لا قوة الا بالله
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