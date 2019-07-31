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كُتّاب وآراء
الأغلبية تجتمع لمناقشة التعديل الحكومي والتقليص من عدد الوزراء
عجلت توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب عيد العرش، بخصوص التعديل الحكومي، باستئناف اجتماعات الأغلبية المشكلة للتحالف الحكومي للشروع في مناقشة تصوراتها للموضوع.
وقالت مصادر من الأغلبية الحكومية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، سيشرع مباشرة بعد عودته من مراسيم حفل الولاء التي تجرى مساء اليوم الأربعاء بمدينة تطوان، في الاتصال بزعماء الأغلبية على أساس أن يعقد الاجتماع الأول في غضون الأسبوع الجاري.
وكان الملك محمد السادس كلف رئيس الحكومة بأن يرفع إليه، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وأكد الملك محمد السادس أن هذا "لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات، ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة بعقليات جديدة قادرة على الارتقاء بمستوى العمل وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".
امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة، أكد أن الأغلبية ستجتمع في غضون الأيام القليلة المقبلة للتداول في مضامين الخطاب الملكي، وعلى رأس ذلك التعديل الحكومي.
وأضاف العنصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمور واضحة اليوم، بعد دعوة جلالة الملك إلى تجديد النخب والبحث عن كفاءات جديدة، سواء تعلق الأمر بالمناصب الحكومية أو الإدارية".
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريحه، أن البحث عن أسماء وزارية جديدة "لا يعني أن جل المتواجدين في الحكومة غير صالحين، بل ربما سيكون هناك تغيير في بعض المناصب أو تغيير أيضا في الهيكلة الحكومية".
ويقصد العنصر بالتغيير في الهيكلة الحكومية إعادة النظر في الهندسة الإدارية الحكومية وعلاقتها بعدد الوزارات وكتاب وكاتبات الدولة.
وسبق لرئيس الحكومة أن طرح مسألة التقليص من عدد الوزراء كتاب الدولة، بعدما تبين أن جزءا كبيرا منهم مجرد "أشباح" دخلوا في مشاكل مع الوزراء المسؤولين عن قطاعاتهم بسبب تعدّد الاختصاصات وتضاربها.
ويُواجه العثماني مهمة صعبة في البحث عن "بروفايلات" وزارية تستجيب لتطلعات المرحلة المقبلة، خصوصا بعد تأكيد الملك محمد السادس أن "المرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله جيلا جديدا من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
انحرفت وجرفتها الر ياح إلى الهاوية
في مقلوب المعنى
تجري السفن بما لا تشتهي الرياح ..
.. و يبقى الحال كما هو عليه. ألله غالب
الوطن بهذه الأحزاب التي أكل عليها الدهر وشرب والتي يستوطن عقلها حب قضاء المصالح ومراكمة الثروات، لا ننتظر منه أي جديد أو تغيير.
لا نريد وطنا يتعفن بهذه الأحزاب لمجرد رغبتنا في إرضاء العالم بكون بلدنا بلدا ديموقراطيا.
فليحي الوطن وثوابته ولتذهب الديموقراطية المزعومة إلى الجحيم.
هذه المسألة تقتضي منهاجية جديدة، ألا وهي اقتراح للكفاءات العالية من جميع الأحزاب - كما سطر على ذلك العاهل المغربي - وعلى ضوء ذلك يتم اختيار النخبة المناسبة.
لكن ما نخشاه أن نفاجأ بوجوه ألفناها سابقا، إلى جانب قلة من الوجوه الجديدة. وبذلك تدرح الحكومة ببعض الكفاءات القليلة لا غير.
فلان وفلتان إلى غير دالك! والله كل هدا يفرغ خزينة الدولة وإهدار أموال الشعب لا اقل ولا أكثر! عقول عقيمة لا تصور للمستقبل ولا خطة سليمة لعلاج مشاكل المجتمع من عدم الأمن بل في شوارع المملكة
إلى غطرسة المسؤولين الاداريين والقائمة تطول .
كان على هؤلاء تقليد جيراننا في الشمال وكيفية أداء
مهامهم احب الوطن ونكران الذات كن أجل هدا الوطن
والتفاني بالعمل وفهم عمله جيدا حتى تكون النتائج التي ينتظرها الشعب ولكن مع الأسف لا يوجد كن بفهم ويستوعب ويطبق استراتيجية الللملك محمد السادس في مجال التنمية وتطوير البلاد والعباد . هده نتيجة مرة وبكل الأسف اقولها والعالم يعرفنا
فالذين شاركوا في الانتخابات لم يتعدى 33%من الناخبين بمعنى أن الأغلبية رافضة جملة وتفصيلا للعملية الانتخابية وغير راضية بالأحزاب المتواجدة ع الساحة.
إذن من يمثل هذه الأغلبية والتي تتخذ وتسطر وتجري البرامج السياسية باسمها وباسم المغاربة كافة ...إنه حيف وظلم كبير وإجحاف في حق هذه الغالبية "الصامتة" والتي عبرت عن رأيها بالامتناع...؟؟؟!!!!
هل يمثلها وزير مكث في الوزارة 13سنة وجمع بين سلطاته قطاعات جد هامة:
1 _وزارة الفلاحة (13سنة من التسيير والمغاربة يعتمدون ع الاستيراد للحبوب اي خبزهم اليومي والقطاني من عدس وأول وحمص وجبات الشعب وحتى التوابل..بل الغريب استيراد اسماك الصين..)
2_ وزارة البحار:النصف الثاني من المساحة الجغرافية للمغرب ولم تستغل كما يجب الاستغلال .مساحة قادرة ع استيعاب بطالة البلاد لو أحسن تدبيرها..
3_وزارة التنمية القروية :وجل الفقر والحرمان في هذه القرى ونصف سكان المغرب يتواجدون بها..
4_وزارة المياه :والمغرب يعتمد اقتصاده ع الأمطار دون أن تسطر السياسات للخروج من هذا وانشاء سدود وتحلية المياه
5_الغابات تتناقص وتتصحر..
ليس من اختيارات واقتراحات الاحزاب السياسية لانهم كلهم أولاد عبد الواحد،في رؤوسهم خدمة الحزب ومعاداة الشعب نظرا للتربية الحكيمة التي يتلقونها داخل أحزابهم.اللهم الا من بعض أحزاب المعارضة باعتبارها كفاءات وليس صوتا ناشزا يشتم هنا وهناك.
السؤال هو:لماذا أحس الملك بأن بعض المخادعين ماعندهم مايعطيو للناس؟ هذا يدل على أننا كنا على خطأ عندما اخترناهم ونستحق العقوبة على ذلك، وهانحن نعاقب الله يزيدنا.
الملك لم تمررعليه هذه اللعبة،لانه استشعر أن مجموعة من الجعواقين ومن الكوانب ومن أعداء الشعب يصنعون له المشاكل والشوهة عندما يسيرون وزارات بقميص حكومةالعدالة والتنمية وأغلبيتها دون نتيجة.
أقترح دون ميول ولامحاباة، التكنوقراط التالين ربما فيهم الخيرللشعب في الاستوزار: السيدة نبيلة منيب للتعليم،والسيد نجيب أقصبي للشغل والاقتصاد،والسيد طبيب الاطفال الشافعي للصحة والسيد ثابت عياد للتنمية الاجتماعية مع تقليص الوزارات الباقية بدمجها مع الاعلان عن تقليص راتب الوزيرأمام الشعب،ولكم واسع النظر.
بمعنى أن الجميع سيساهم في هذا التقليص من عدد الوزراء
الأحزاب الضعيفة التي دخلت فقط بفعل المحسوبية وعندما في الطرف الآخر تخرج نهائيا من الحكومة ليتقل العدد ب 5 أو 6 وزراء والأحزاب الأربعة التي ستبقى في الحكومة تستغني عن منتدبيها وكتابتها وبذلك يتقلص العدد أكثر بنحو 10 إلى 15 منتديات وكاتب دولة ليصبح العدد النهائي للوزراء ما بين 21 و25 بما في ذلك رئيس الحكومة
وبعد ذلك يتم تغيير البعض ممن تبقى من الوزراء بمن هم أكفأ منهم من نفس الحزب
Plusieurs choses doivent être faite, réduire le nombre de ministres et éliminer totalement tout secrétariat de tout ministère n’ayant pas besoin de ce monde qui constitue un important déficit budgétaire de l’État exemple secrétariat d’état a la défense et eaux et foret qui ne servent absolument a rien et ministère du tourisme. bref un tas de chose a mettre en place rapidement