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الرئيسية | سياسة | الأغلبية تجتمع لمناقشة التعديل الحكومي والتقليص من عدد الوزراء

الأغلبية تجتمع لمناقشة التعديل الحكومي والتقليص من عدد الوزراء

الأغلبية تجتمع لمناقشة التعديل الحكومي والتقليص من عدد الوزراء
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 12:40

عجلت توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب عيد العرش، بخصوص التعديل الحكومي، باستئناف اجتماعات الأغلبية المشكلة للتحالف الحكومي للشروع في مناقشة تصوراتها للموضوع.

وقالت مصادر من الأغلبية الحكومية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، سيشرع مباشرة بعد عودته من مراسيم حفل الولاء التي تجرى مساء اليوم الأربعاء بمدينة تطوان، في الاتصال بزعماء الأغلبية على أساس أن يعقد الاجتماع الأول في غضون الأسبوع الجاري.

وكان الملك محمد السادس كلف رئيس الحكومة بأن يرفع إليه، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.

وأكد الملك محمد السادس أن هذا "لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات، ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة بعقليات جديدة قادرة على الارتقاء بمستوى العمل وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".

امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة، أكد أن الأغلبية ستجتمع في غضون الأيام القليلة المقبلة للتداول في مضامين الخطاب الملكي، وعلى رأس ذلك التعديل الحكومي.

وأضاف العنصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمور واضحة اليوم، بعد دعوة جلالة الملك إلى تجديد النخب والبحث عن كفاءات جديدة، سواء تعلق الأمر بالمناصب الحكومية أو الإدارية".

وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريحه، أن البحث عن أسماء وزارية جديدة "لا يعني أن جل المتواجدين في الحكومة غير صالحين، بل ربما سيكون هناك تغيير في بعض المناصب أو تغيير أيضا في الهيكلة الحكومية".

ويقصد العنصر بالتغيير في الهيكلة الحكومية إعادة النظر في الهندسة الإدارية الحكومية وعلاقتها بعدد الوزارات وكتاب وكاتبات الدولة.

وسبق لرئيس الحكومة أن طرح مسألة التقليص من عدد الوزراء كتاب الدولة، بعدما تبين أن جزءا كبيرا منهم مجرد "أشباح" دخلوا في مشاكل مع الوزراء المسؤولين عن قطاعاتهم بسبب تعدّد الاختصاصات وتضاربها.

ويُواجه العثماني مهمة صعبة في البحث عن "بروفايلات" وزارية تستجيب لتطلعات المرحلة المقبلة، خصوصا بعد تأكيد الملك محمد السادس أن "المرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله جيلا جديدا من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - جرادي حاقد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 12:58
في المغرب الازمات لن تحل لا بتعديل الحكومة ولا بإسقاطها ولا بانتخابات سابقة لاوانها . الحل الوحيد هو التغيير الجذري واسقاط الفساد والمفسدين وعدم الافلات من العقاب والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة. من غير هاد أشي راحنا نكذبو على رسنا ونضيعو فالوقت
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106
2 - واحد من المغرب الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:00
السفينة التي تقودها الحكومة وعلى رأسها الساحر الماهر الى بر الأمان والنجاة
انحرفت وجرفتها الر ياح إلى الهاوية
في مقلوب المعنى
تجري السفن بما لا تشتهي الرياح ..
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26
3 - زياش فاشل الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:01
اباك سيدي .. اماك سيدتي
.. و يبقى الحال كما هو عليه. ألله غالب
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23
4 - ما بنى على باطل فهو باطل الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:01
العثماني لا يصلح رئيسا للحكومة ...لا شخصية ...لا كاريزما ...لا قوة في اتخاد القرارات ...لا تصور لا استراتجية ....أنا أستغرب كيف يمكن قيادة البلاد بشخصية كهذه ...فهي لا تشرف المغرب ...وهذا الشخص لا يشرف حتى الهيئة السياسية التي ينتمي إليه....الخلاصة ماكيانش مع من
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34
5 - hamid الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:01
مادام ليس هناك محاسبة والقانون يطبق فقط على الضعفاء؛فلن تقوم لهذا البلد قائمة.محاربة الفساد والمفسدين أهم شيء. لكن اين من سيحاسبهم؟
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57
6 - مغربي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:02
وهل عندنا أحزاب تهتم للوطن مجرد دكاكين انتخابية تبيع التزكيات وتوظف الأبناء والأصحاب في الدواوين .الأحزاب المغربية أكبر مصيبة ابتلى بها المغرب بعد الأستقلال
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51
7 - اسماعيل الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:03
نتمناوا ذاك يتيم ما يبقاش لان التوظيف في عهده ولا مصيبة اضافة الى الشروط التعجيزية .. باش تلقى بوسط فالوظيفة .
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19
8 - bonjour الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:05
بدل النقاش الخاوي اقترح استيراد حكومة من بريطانيا او اليابان او نيوزيلاندا مع ان هده السفقة لا تكلف الكتير من المال تمن مدرب كرة القدم مثل "الثعلب" 200 مليون 20وزير 10ملين لواحد خمس سنوات وتبان النتيجة المرضية وتحل جميع المشاكل
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40
9 - مامادو عمر دياوو الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:06
تقليص عدد الوزراء وفي نفس الوقت تشكيل لجنة مستقلة عن البرلمان؛ وهو هو!! راه المغاربة عياو بنفس الحجاية! راه ماكايناش التقة لا في الدولة ولا في الحكومة!! ملي يتحاكمو ناهبي المال العام وتطبيق المحاسبة في كل المجالات و استقلال القضاء حينها تعود التقة! sinon راكم صدعتونا بالكلام بلا فائدة
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34
10 - ملاحظ الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:07
مهما فعلتم و مهما اجتهدتم، لن تنجحوا أبدا في توفير أسباب النجاح .. الحلم بالتنمية يبقى حلم إلى أن يتم مغربة التعليم مع الإنفتاح على اللغات الأجنبية .. هذا ما فعلته الدول الراقية بدون استثناء، لكن أكثرهم لا يعلمون بمن فيهم وزرائنا !
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11
11 - ابو مروان الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:07
ليس المشكل في اضافة وزير او انقاصه.المشكل الحقيقي في توزيع الثروة على جميع المواطنين و محاربة الفساد و المفسدين. غير ذلك سيبقى الحال على ما هو عليه و قد يزداد سوءا.
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19
12 - نزار الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:12
المناصب الوزارية يجب أن يتوفر أصحابها على دكتورة ،وتخصص في المنصب ،فمثلا وزير المالية أن تكون عنده دكتورة في الإقتصاد وتجربة لا تقل عن 5 سنوات ،وهكذا في جميع المجالات ،لا أن يعينوا حلايقة وننتظر أن يتقدم البلد.الكفاءات أولا وأخيرا. لا للولاءات الحزبية.
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13
13 - عبد الرحمان المغربي الغيور الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:15
الأحزاب المغربية تتضمن أغلبية من الأميين، أغلبية من المسترزقين الباحثين عن قضاء مصالحهم الشخصية ومصالح عائلاتهم فقط. نرجو من جلالة الملك أن يفكر في يوم ما في إيجاد وإبداع حلول أخرى أكثر جرأة لنحصل على وطن أفضل، من بين هذه الحلول يمكن أن نجعل دور الأحزاب استشاريا فقط أما المسؤولون عن جميع القطاعات في البلاد فيجب أن يقدموا مشاريع تسييرهم وتدبيرهم لقطاع معين ثم يتم انتقاء الأجود منهم بعناية وتتم متابعتهم ومحاسبتهم على أرض الواقع.
الوطن بهذه الأحزاب التي أكل عليها الدهر وشرب والتي يستوطن عقلها حب قضاء المصالح ومراكمة الثروات، لا ننتظر منه أي جديد أو تغيير.
لا نريد وطنا يتعفن بهذه الأحزاب لمجرد رغبتنا في إرضاء العالم بكون بلدنا بلدا ديموقراطيا.
فليحي الوطن وثوابته ولتذهب الديموقراطية المزعومة إلى الجحيم.
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7
14 - chihab الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:15
إذا كان هناك هناك تغيير في التشكيلة الحكومية الحالية فالمرجو تغيير وزير السياحة الحالي لأنه قضى نهائيا على السياحة في المغرب وسيصعب في النهاية استرجاع العافية للقطاع السيد أخنوش دافع بشراسة من أجل استوزاره وهذا خطاء قاتل سقط فيه وبطبيعة الحال هناك وزراء آخرون وجودهم كعدمه وما خطاب العرش الأخير إلا دليل على أن ملك البلاد أشار وبدقة بالغة لمكمن الخلل عندما ربط المسؤولية بالكفاءة
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-2
15 - IRON MAIDEN الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:17
المواصفات المطلوبة في الوزير هو ان يكون مثل عمر بن الخطاب او عمر بن عبد العزيز اشوف اشوف الله يهدي هاذ الوزراء يخدموا البلاد و العباد باخلاص و تفان
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4
16 - جمال الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:18
يجب إسقاط الحكومة عاجلا وتبديلها بحكومة غير محزبة لإنقاذ البلاد ريثما تغير الاحزاب شيوخها المنتهية صلاحيتهم ولذالك إعادة النظر في سياسته الداخلية وتعطي فرصة للشباب الكفأ
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5
17 - تنغير تتمن المبادرة الملكية الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:21
الحمد لله والشكر لله القرار الملكي لارجعت فيه جلالة الملك اراد حكومة الكفاءات لم يبقئ امام السيد العثماني شيء يناقشه مع ماكان يسمى في الماضي القريب بالاغلبية كفاءات الاغلبية فشلت فشلا دريعا في تدبير الامور واليوم رئيس الحكومة سيستنجد الكفاءات خارج البرلمان لبرء دمته امام الله وامام الملك والشعب المغربي الدي حاصرته الحكومة من كل جانب ويقولون الامور تسير من حسن الى احسن ...؟. نعم بالنسبة لمصالحهم الخاصة زمن الزبونية والمحسوبية قد انتهى
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2
18 - عبد الصمد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:22
ما الفائدة من التعديل الحكومي وتقليص عدد الوزراء بما أن المعاش الوزاري مضمون، منذ عهد المنافق بنكيران كم من وزير ضمن تقاعد شهري من جيوب المواطنين بسبب التعديلات الحكومية.
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6
19 - م المصطفى الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:23
العثماني سيعقد لقاء مع الأغلبية، ثم باقي رؤساء الأحزاب، ويقول لهم : من أين نبدأ، وكيف ننتهي للخروج بالتشكيلة الحكومية الجديدة؟ ههه
هذه المسألة تقتضي منهاجية جديدة، ألا وهي اقتراح للكفاءات العالية من جميع الأحزاب - كما سطر على ذلك العاهل المغربي - وعلى ضوء ذلك يتم اختيار النخبة المناسبة.
لكن ما نخشاه أن نفاجأ بوجوه ألفناها سابقا، إلى جانب قلة من الوجوه الجديدة. وبذلك تدرح الحكومة ببعض الكفاءات القليلة لا غير.
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5
20 - ملاحظ تربوي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:24
احسن هدية تقدمها الحكومة الحالية للشعب المغربي بمناسبة عيد الاضحى، هي الاستقالة.
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9
21 - citoyen attristé الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:26
Dans certaines organismes semi-publiques on dresse le profil et les responsabilités des postes vacants ou à pouvoir et les candidats qui désirent postuler pour le poste déposent leurs candidatures qui sont examinés par une commission afin de sélectionner les candidatures retenues lesquels sont soumis à un entretien oral afin de statuer et retenir les plus compétents et les plus aptes à occuper le ou les postes vacants .....
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1
22 - يونسمحمد الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:28
الحقيقة المغرب لا يحتاج إلى هدا العدد الهائل من الوزراء وكتاب الدولة ونواب هؤلاء واولاءك ومساعدي
فلان وفلتان إلى غير دالك! والله كل هدا يفرغ خزينة الدولة وإهدار أموال الشعب لا اقل ولا أكثر! عقول عقيمة لا تصور للمستقبل ولا خطة سليمة لعلاج مشاكل المجتمع من عدم الأمن بل في شوارع المملكة
إلى غطرسة المسؤولين الاداريين والقائمة تطول .
كان على هؤلاء تقليد جيراننا في الشمال وكيفية أداء
مهامهم احب الوطن ونكران الذات كن أجل هدا الوطن
والتفاني بالعمل وفهم عمله جيدا حتى تكون النتائج التي ينتظرها الشعب ولكن مع الأسف لا يوجد كن بفهم ويستوعب ويطبق استراتيجية الللملك محمد السادس في مجال التنمية وتطوير البلاد والعباد . هده نتيجة مرة وبكل الأسف اقولها والعالم يعرفنا
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0
23 - اجديك الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:29
يبدو جليا ان ما جاء في الخطاب فيه كتير من الدبلوماسية والتحفظ، والراجح ان ليس اقتناع ببعض الوزراء المحسوبين على بعض الاحزاب، لدا سيتم الاعتماد على كفاءات، وهدا مانراه بام العين، انتخابات تم تعيين حكومة مكونة من أحزاب تتوافق فيما بينها وكأنها كعكة تتقاسم، دون الاخد بعين الاعتبار لا برفيلات ولا تجربة ولا ولا ولا، وهنا تصح المقولة" فاقد الشيء لا يعطيه"، اظن انه حان الوقت لتدارك هاته المسالك، والاعتماد علي ماهو اصح لانها مسؤوليات جسام، ولا بأس كدلك بالاعتماد على كفاءات من أبناء وشباب جالايتنا بالخارج، اما النخب الحالية فيجب ان تستريح وتجنح مشكورة الي التقاعد....باركا عليهم...
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0
24 - ولد حميدو الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:31
المشكل ان كل وزير يعتبر نفسه دو كفاءة و غير معني بالتعديل فمن سيتغير ادن
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0
25 - مغترب الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:33
الحكومة والبرلمان لا يمثلان الشعب تمثيلا حقيقيا ...!!!
فالذين شاركوا في الانتخابات لم يتعدى 33%من الناخبين بمعنى أن الأغلبية رافضة جملة وتفصيلا للعملية الانتخابية وغير راضية بالأحزاب المتواجدة ع الساحة.

إذن من يمثل هذه الأغلبية والتي تتخذ وتسطر وتجري البرامج السياسية باسمها وباسم المغاربة كافة ...إنه حيف وظلم كبير وإجحاف في حق هذه الغالبية "الصامتة" والتي عبرت عن رأيها بالامتناع...؟؟؟!!!!
هل يمثلها وزير مكث في الوزارة 13سنة وجمع بين سلطاته قطاعات جد هامة:
1 _وزارة الفلاحة (13سنة من التسيير والمغاربة يعتمدون ع الاستيراد للحبوب اي خبزهم اليومي والقطاني من عدس وأول وحمص وجبات الشعب وحتى التوابل..بل الغريب استيراد اسماك الصين..)
2_ وزارة البحار:النصف الثاني من المساحة الجغرافية للمغرب ولم تستغل كما يجب الاستغلال .مساحة قادرة ع استيعاب بطالة البلاد لو أحسن تدبيرها..
3_وزارة التنمية القروية :وجل الفقر والحرمان في هذه القرى ونصف سكان المغرب يتواجدون بها..
4_وزارة المياه :والمغرب يعتمد اقتصاده ع الأمطار دون أن تسطر السياسات للخروج من هذا وانشاء سدود وتحلية المياه
5_الغابات تتناقص وتتصحر..
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1
26 - كااادح الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:33
أي دماء جديدة ونفس الوجوه لا تفارق كراسي الاستوزار.هناك مز ينتقل مز وزارة الى وزارة وهزاك من تقلد حقتئب وزارية متعددة.فكيف لهذا الوزير ان يبتكر ويبدع وريع الحقائب يوزع على اساس اعطيني نعطيك.انها غنائم توزع دون البحث عن الكفاءات القادرة عن الابداع والابتكار.انها حكومة كسولة همها البحث عن الحلول السهلة على حساب المواطن الضعيف.
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0
27 - lhaj hadak الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:36
‏الو يمكن تغيير حكيم هذا البلد ‏أكثر جرأة ‏وغيره على هذا الوطن
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28 - amin sidi الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:37
سلام. المتال كيگول مقل ودل او قليل اومداوم ولا اكتير اومقطوع .حكومة فيها 40 وزير 40 سيارة 40 صندوق اسود 40 مدير ديوان .40 راتيب شهري بالملايين .لوزيعة كلوها كاملة مخلو لشعب مياكل
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29 - noureddine الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:45
يجب تخصيص 18 وزير فقط ذوي كفاءات عليا كما يجب تخصيص 160 مقعد برلماني للغرفتين لا غير ,اعادة النظر في اجورهم وامتيازاتهم كل واحد على حدى حسب مردوديته كذلك اعادة النظر في الاجورالسمينة للمدراء العامون في جميع القطاعات وكذا امتيازاتهم للحد من هدر اموال الدولة .
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30 - محمد الصابر الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:45
من أين سيأتي رئيس الحكومة بالكفاءات التي يريدها الملك؟
ليس من اختيارات واقتراحات الاحزاب السياسية لانهم كلهم أولاد عبد الواحد،في رؤوسهم خدمة الحزب ومعاداة الشعب نظرا للتربية الحكيمة التي يتلقونها داخل أحزابهم.اللهم الا من بعض أحزاب المعارضة باعتبارها كفاءات وليس صوتا ناشزا يشتم هنا وهناك.
السؤال هو:لماذا أحس الملك بأن بعض المخادعين ماعندهم مايعطيو للناس؟ هذا يدل على أننا كنا على خطأ عندما اخترناهم ونستحق العقوبة على ذلك، وهانحن نعاقب الله يزيدنا.
الملك لم تمررعليه هذه اللعبة،لانه استشعر أن مجموعة من الجعواقين ومن الكوانب ومن أعداء الشعب يصنعون له المشاكل والشوهة عندما يسيرون وزارات بقميص حكومةالعدالة والتنمية وأغلبيتها دون نتيجة.
أقترح دون ميول ولامحاباة، التكنوقراط التالين ربما فيهم الخيرللشعب في الاستوزار: السيدة نبيلة منيب للتعليم،والسيد نجيب أقصبي للشغل والاقتصاد،والسيد طبيب الاطفال الشافعي للصحة والسيد ثابت عياد للتنمية الاجتماعية مع تقليص الوزارات الباقية بدمجها مع الاعلان عن تقليص راتب الوزيرأمام الشعب،ولكم واسع النظر.
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0
31 - العصور فابور الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:46
مطفرتوهش 60 عام ديال الاستقلال اطفروه اليوم؟! مطفرتوهش من كانت المديونية منعدمة غطفروه اليوم؟! مطفرتوهش من كان الشعب نية لي قولتوها كيقول ٱمين اطفروه اليوم مع انعدام الثقة وانعدام ظروفها؟! نسبة النمو تتباطأ والقطار يوشك أن يتوقف ولم يتبقى لكم سوى الاجتهاد في الطلاميس وسيد الهدري لكسب الوقت بدل الضائع. مطفرتوهش حتىفي العاب القوى والكرة اللي ساهلين مقارنة بالطاقات الطبيعية (من عند الله) باقي غطفروه في الاستراتيجية والنظرة المعمقة وبناء التحالفات والمنضومات الخ. بقات في مضاعفة الناتج الداخلي من 1999 ثلات مرات ههه مالكم مقلتوش للشعب الثمن. وهل المديونية اليوم هي نفسها في 1999؟! وهل ان اعتبرنا التضخم 47 مليار دولار هي 150 مليار دولار دابا. وان اضفنا المديونية فالمغرب اسفل سافلين بل هو من المغرقين
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3
32 - MAGHREBI Ka3i الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:47
أشنو كايدير الداودي فالحكومة بعد فضيحة التظاهر مع عمال دانون؟ما محل يتيم من الإعراب فهاذ الحكومة؟أشنو كيديرو دوك الطزينة ديال كتاب الدولة من غير ما يكلفو الخزينة عشرات الملايين شهريا بلا فايدة؟حكومة إسبانيا ما فيها غير 12وزير و احنا تقريبا 40؟قمة الفقصة
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0
33 - عابر سبيل الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:48
الحل بسيط وواضح وواضح وهو خروج التقدم والإشتراكية والإتحاد الإشتراكية من الحكومة وإلغاء مناصب كتاب الدولة والوزراء المنتدبين الأحزاب المتبقية
بمعنى أن الجميع سيساهم في هذا التقليص من عدد الوزراء
الأحزاب الضعيفة التي دخلت فقط بفعل المحسوبية وعندما في الطرف الآخر تخرج نهائيا من الحكومة ليتقل العدد ب 5 أو 6 وزراء والأحزاب الأربعة التي ستبقى في الحكومة تستغني عن منتدبيها وكتابتها وبذلك يتقلص العدد أكثر بنحو 10 إلى 15 منتديات وكاتب دولة ليصبح العدد النهائي للوزراء ما بين 21 و25 بما في ذلك رئيس الحكومة
وبعد ذلك يتم تغيير البعض ممن تبقى من الوزراء بمن هم أكفأ منهم من نفس الحزب
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34 - MAGHRIBI الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:51
ما دمنا نعيش في بلاد لا يطبق فيها القانون الا على الضعفاء فلا تنتظر أي شيء فيه الخير . العدل هو أساس تقدم أي امة . ان الله ينصر الامة العادلة ولو كانت كافرة.
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35 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:53
يجب عدة اشياء تقليل عدد الوزراء بالفعل وإزالة كتابة الدولة بالكامل من أي وزراة لا نحتاج إلى هذا العالم الذي يشكل عجزا كبيرًا في ميزانية الدولة . اعادة الانظار في توزيع الثروة وربط الفعل المسؤولية بالمحاسبة . وتطوير البلاد في مجال التنمية
Plusieurs choses doivent être faite, réduire le nombre de ministres et éliminer totalement tout secrétariat de tout ministère n’ayant pas besoin de ce monde qui constitue un important déficit budgétaire de l’État exemple secrétariat d’état a la défense et eaux et foret qui ne servent absolument a rien et ministère du tourisme. bref un tas de chose a mettre en place rapidement
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36 - ياسين بوشعيب الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 13:57
اعجبتني مقولة آمين حزب عريق و هو يناهز 80 سنة بأن "الأمور اتضحت "في خطاب جلالة الملك. ياللعار وهو من اقترح على رئيس الوزراء أمثال امزازي و البسه جلباب أكبر منه بكثير تاركا عمق مشكل التعليم الأساسي و الابتدائي و التانوي وراح ينبش مع اللوبيات في طلبة كلية الطب العمومي و" وزراء آخرون" متناقضا و متحديا التوجيهات العليا من صاحب الجلالة نصره الله لهذا البلد. في رأيي الشخصي يجب تعديل الحكومة من كثير من الوزراء و إقتراح الرجل و المرأة المناس(ة)في المكان المناسب. والله ولي التوفيق
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