24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3513:3917:1820:3321:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. تقرير: مخطط المغرب الأخضر يعزّز مقاومة الفلاحة للتقلّبات المناخية (5.00)

  2. هذه تفاصيل قرار "طاس" بخصوص إلغاء إعادة نهائي الوداد والترجي (5.00)

  3. 115 ألف طالب مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية (5.00)

  4. بنك المغرب يتعقّب آلاف النقود المزوّرة ويصدر رخص السياقة قريبا (5.00)

  5. الإسلام والتنمية وإفريقيا .. ملفات تشغل الملك محمد السادس 20 عاما (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | "قادمون وقادرون" تدعو إلى تغيير حكومي عاجل

"قادمون وقادرون" تدعو إلى تغيير حكومي عاجل

"قادمون وقادرون" تدعو إلى تغيير حكومي عاجل
هسبريس من الرباط
الخميس 01 غشت 2019 - 13:20

دعت "حركة قادمون وقادرون ـ مغرب المستقبل" إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع خطاب العرش، مطالبة بتغيير حكومي عاجل من أجل جبر الضرر ورد الاعتبار لمغاربة المغرب القروي وسكان الجبل، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان حقوقهم الأساسية، من الحق في التعليم والصحة والسكن والشغل، إلى الحق في الأراضي الجماعية-السلالية، والماء والغابة والطاقة.

وطالبت الحركة، في بلاغ لها أعقب اجتماع الهيئة التأسيسية الوطنية بمدينة طنجة، بفتح نقاش وطني حول الحق في الثروة الوطنية والعدالة المجالية كمدخل أساسي لبناء الدولة الاجتماعية، ودعم مسار حقوق الإنسان بالمغرب، والنهوض بالحماية والوقاية الوطنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلم والسلام، وجعل التعليم والتكوين حقا من حقوق الإنسان ومكونا أساسيا للمشروع الحداثي الديمقراطي، والمطالبة بدعم المدرسة العمومية والإسراع في تنزيل قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

كما طالبت "حركة قادمون وقادرون ـ مغرب المستقبل" بالمساهمة في بلورة تجارب جديدة، بروح وأخلاق عالية، بعيدا عن التجارب الكلاسيكية التي شوهت المشهد السياسي والمدني والنقابي، والتي فشلت أو أصيبت بالعقم أو تخلفت عن ركبها، وتوسيع مجال الحريات والحماية وحقوق المرأة والشباب والطفل، وإطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية ونشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومساندة كل مطالب وحقوق مغاربة المهجر، وضمان حمايتهم هنا وهناك.

كما دعا التنظيم ذاته إلى "تعزيز نضالات القرب في كل مناطق تواجد ناشطات ونشطاء الحركة من أجل المساهمة في الحد من التفاوتات الاجتماعية الصارخة، ونشر ثقافة الأمل والعمل الجماعي التضامني والتطوعي، وتعزيز الوعي العام"، داعيا المنتسبين للحركة إلى المشاركة الفعالة في تخليق الحياة العامة، وفضح كل أشكال الريع والمحسوبية والزبونية السياسية والإدارية، والاستعداد الكامل والشامل لإنجاح محطة المجلس الوطني الرابع، والاحتفال بالذكرى الثانية لميلاد الحركة أيام 14 و15 دجنبر القادم.

لقاء طنجة عرف مشاركة عدد من المنتدبين الترابيين الجهويين والإقليميين والعديد من القيادات الاستشارية الوطنية ومنسقين عن هيئة الخبراء وفعاليات شبابية ونسائية ومدنية، وخصص لتدارس الشأن الوطني والمستجدات الاجتماعية والسياسية، ومناقشة الحصيلة التنظيمية للحركة ومضامين خطتها الاستراتيجية الوطنية، وآفاق الاستعداد الجيد للمجلس الوطني الرابع الذي يصادف الذكرى الثانية لميلاد الحركة في دجنبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - معلق الخميس 01 غشت 2019 - 13:38
من هي هذه الحركة؟ ولأي غرض وجدت؟ من أعضاؤها وانتماؤهم الايديولوجي والفكري والسياسي؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - مواطن ليس جد غبي الخميس 01 غشت 2019 - 13:44
اولا ، التمسية " قادرون .." مقتبسة من حركة "بوديموس" " نقدر".. أما في الموضوع، قادمون إلى أين ؟؟ إلى التغيير الحكومي ؟؟ لنفرض تغيرت الحكومة، هل ستتغير الاختيارات الطبقية المطبقة على المغرب والمغاربة ، وكيف ذلك، وما هي الاختيارات والبرامج البديلة؟ وهل يكفي أن يتغير وزير أو مدير لكي تتغير سياسات بنيوية ضخمة ؟ لكن "سنأتي و سنفعل " لا تعدو أن تكون بوقا ، فكم لها من قوة مجتمعية وشعبية؟ وأين حزبها المساند؟ وأين أطرها ومواقعهم ومن يسمح لهم إن لم يكن لديهم قوة مصارعة؟؟ هذا شيء ساذج، و أين كانوا؟ وكم سيكون لهم من صوت انتخابي؟؟ من معهم؟ ما هو تخيصهم و حلولهم الملموسة ... أم فقط "قادمون و قادرون و فاعلون و تاركون و "".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - محمد بلحسن الخميس 01 غشت 2019 - 13:46
البارحة الأربعاء 31 يوليو 2019 أسدلت الستار على ذكرى مرور 30 سنة (يوليو 1989 / يوليو 2019) على إدخال ثقافة الأداء على الطرق السيارة بالمغرب انطلاقا من المقطع الذي يربط العاصمة الادارية الرباط بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
احتفالي بالذكرى دام شهر كامل كان مناسبة لتقييم 30 محطة ميزت مسيرتي المهنية.
احتفلت لوحدي لأن شكاياتي طيلة 20 سنة ابتداء من 26 يناير 2000 لم تعالج بمقرات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب, عدد من الوزارات من بينها التجهيز والمالية والحكامة, مؤسسة وسيط المملكة, المجلس الأعلى للحسابات, النيابة العامة, الخ...
اليوم, الخميس 01 غشت 2019, أشعر بالسعادة وأنا أقرأ مقال صحفي حول أنشطة حركة تحمل اسم معبر جدا "قادمون وقادون" وتوقفت مطولا عند عبارة "نــــشــــر ثـــقــافـــة الأمــل" وتذكرت قول الشاعر رحمة الله عليه:
أعلل النفس بالامال أرقبها / ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
أتمنى التوفيق لحركة "قادمون وقادرون" في ورش كبير أعطى إنطلاقة الاشتغال فيه جلالة الملك يوم 29 يوليو 2019 ابتداء من التاسعة مساءا.
شكرا لهذا المنبر الاعلامي المتميز والمحترم هسبريس على جودة المعلومة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - deterte الخميس 01 غشت 2019 - 13:58
ماهلاقة التغيير الحكومي وفكرة جبر الضرر والعالم القرويوالصحة والتعليم والتشغيلوحقوق الانسان خصوصا ونحن نتحث عن تغيير حكومي منبتق من نفس احزاب الاغلبية الحالية واذا كنا في ايطار برنامج حكومي متوافق عليه من طرف اتلاف حزبي يحكم حاليا فاين هي القيمة الامضافة التي تستحصل هل المشكل في الاشخاص ام في برنامج حكومي ام في سياسة عمومية فاشلة ام في توجهات اخرى لحكومة الضل المهم الشعب عاق وفاق لن تنطلي عليه الحيل وفقد التقة في كل شيئ وعرف ان المشكل اصبح بنوي وحله يتطلب رجة سياسية كبيرة في مستوى عمق جدو ر المشكل الصحة والعليم واشغل والعدالة هي قطاعات لا يتم اصلاحها بالتمني والبرامج الترقيعية وتغيير الوجوه المشكل في البشر والموارد البشرية وليست في البنايات فيمكن ان نعمل في الخيام ويكون عملنا ناجعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - محمد الخميس 01 غشت 2019 - 14:04
مازال هاد"" قادمون"" ماوصلوش ....انتظرو حتى دعى الخطاب الملكي الى تعديل حكومي ثم اجتمعوا بشكل عاجل ليدعوا و بشكل عاجل الى تغيير حكومي عاجل .الذي يجب ان يتغير و بشكل عاجل هو سلوككم و عقولكم و شجعكم و رغباتكم و اتقوا الله في هذه البلاد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.