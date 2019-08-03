الاتحاد الدستوري يشيد بمنجزات الملك في 20 سنة

هسبريس من الرباط

أعربت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري عن "الاعتزاز بما تحقق خلال هذه العشرينية من تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، على صعيد المنجزات الكبرى والعميقة التي همت البنيات التحتية".

وأشادت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، بـبالنقلة النوعية التي غيرت وجه المغرب التنموي والديمقراطي نحو الأفضل، على جميع المستويات الهيكلية والبنيوية، التي همت جل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية".

كما سجل "حزب الحصان"، عبر أمانته العامة، "المبادرات الشجاعة والجريئة للملك في إرساء دعائم دولة الحق والحريات والقانون، وتعزيزه الخيارات الديمقراطية في بناء المؤسسات، حيث يشهد العالم ريادة التجربة الديمقراطية المغربية في محيطها الإقليمي والدولي، سواء في تثبيت أسس الاستقرار والسلام، أو في محاربة كل أشكال الإقصاء والتهميش ونزعات التطرف والكراهية، أو في تبني المقاربات التشاركية والتعاونية، والانفتاح على مختلف الشراكات والاتفاقات المنتجة والرابحة، وذلك بفضل الرؤية الملكية المتبصرة والرائدة في تدبير الملفات الكبرى المرتبطة بتحديات التنمية".

كما أكد الاتحاد الدستوري "تعبئة الأمانة العامة للحزب وانخراطها في تفعيل المقاربة الملكية للرهانات التنموية الكبرى التي وضعها، وعلى رأسها الدفع بالنموذج التنموي الجديد إلى تحقيق أهدافه المثلى، ألا وهي تحقق استفادة جميع الفئات والجهات من نتائجه وآثاره الإيجابية المباشرة في تحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وخلق فرص الشغل، وتجويد الخدمات الاجتماعية".