ترامب يتوعد مرتكبي جرائم الكراهية بعقوبة الإعدام

هسبريس – د.ب.أ

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتزم العمل من أجل إعداد مشروع قانون يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الكراهية والقتل الجماعي.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من جرائم القتل الجماعي التي وقعت في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد ترامب في كلمته للأمة، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض أنه وجه وزارة العدل لإعداد مشروع قانون بذلك.