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الرئيسية | سياسة | ترامب يتوعد مرتكبي جرائم الكراهية بعقوبة الإعدام

ترامب يتوعد مرتكبي جرائم الكراهية بعقوبة الإعدام

ترامب يتوعد مرتكبي جرائم الكراهية بعقوبة الإعدام
هسبريس – د.ب.أ
الاثنين 05 غشت 2019 - 15:50

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتزم العمل من أجل إعداد مشروع قانون يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الكراهية والقتل الجماعي.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من جرائم القتل الجماعي التي وقعت في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد ترامب في كلمته للأمة، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض أنه وجه وزارة العدل لإعداد مشروع قانون بذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - معلق الاثنين 05 غشت 2019 - 16:20
فينكم أصحاب إلغاء عقوبة الإعدام عندكم ما ضيفو ولا نسدو المحضر..
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2 - الحسين الاثنين 05 غشت 2019 - 16:26
تشجعون الكراهية والحقد والقتل والتهجير....في فلسطين وجميع بلاد المسلمين ولا ترضون ذلك في بلادكم. تألمون كما يألمون. لا اقل ولا أكثر.
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3 - ملاحظ الاثنين 05 غشت 2019 - 16:27
اين مناهضي و مناهضات عقوبة الاعدام!!؟؟
قولوا شيء ما!!!
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4 - dokalli الاثنين 05 غشت 2019 - 16:42
وفي المغرب باغيين الغو عقوبة الإعدام. يلاه الجمعيات قولو شي حاجة لعمكم ترامب
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5 - امير الشعراء الاثنين 05 غشت 2019 - 16:44
مضحك جدا
يقول ابو نواس وداوني بالتي كانت هي الداء

على هاد لقبال خصهم يبداو ببوش وبيه
على قتلى العراق فلسطين وأفغانستان

يقول الشاعر :
لبوش جريمة يعز نظيرها...
ولو عوقب البوش لاعدم سبعينا

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6 - الطاهيري العلوي م عبدالله الاثنين 05 غشت 2019 - 16:44
رئيس اعضم دولة في العالم يريد ان يطبق شرع الله،والمسلمين ديال تأخير الزمن عندنا في المغرب لا
يريدون تطبيق شرع الله بحجة حقوق الانسان وااحق في الحياة فهم تتسطا؟!!!.
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7 - متساءل الاثنين 05 غشت 2019 - 16:57
وماذا يقول عن هاذا الموقف،من من حقوقيي البلاد يشجب عقوبة الإعدام في حق قتلة الأبرياء ويلتمس لهم الحق في الحياة .
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