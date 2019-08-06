مجلس النواب يراهن على مُواكبة خطاب العرش

هسبريس من الرباط

ثَمَّن مجلس النواب عالياً مضامين الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، الذي يخلد هذه السنة الذكرى العشرين لاعتلاء العاهل المغربي عرش أسلافه المنعمين.

وانطلاقا من اختصاصاته الدستورية، أكد مكتب مجلس النواب "تعبئة المكونات السياسية للمجلس وانخراطها في إنجاز الأوراش وبلورة السياسات والبرامج والإصلاحات التي سيتم إِعمالُها تعزيزا للثقة في المؤسسات ولمسيرة الإصلاح والبناء الاقتصادي وترسيخا للديمقراطية والصرح المؤسساتي الوطني، من مدخل اختصاصاته التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية، ومن مدخل وظائفه التمثيلية وما يضطلع به من أدوار في مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية".

وشدد مجلس النواب، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، عزمه "مواصلة الإصلاحات الداخلية الجاري تنفيذها بما يطور أداءه ومردوديته ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات ويحفز على المشاركة وعلى التعبئة السياسية والمدنية؛ وهو ما ينبغي أن تنهض به نخب كفأة، ذات مصداقية، تساهم في تحقيق صعود المغرب وتبوئه المكانة التي يستحق بين الأمم المتقدمة، وقادرة على استثمار المنجزات الكبرى التي حققتها المملكة خلال العشرين سنة الماضية، للمضي قدما في مسيرة البناء".

المصدر ذاته جدد عزم مكونات المجلس على مواكبة "الجيل الجديد من الإصلاحات التي رَسَمَ ملامحها الكبرى جلالة الـملك، بجيل جديد من التشريعات الضرورية والتأطير القانوني اللازم، والحرص على تحديث التشريعات الوطنية وجعلها مواكبة ومتلائمة مع السياقات الجديدة ومستجيبة لحاجيات الاقتصاد والمجتمع والثقافة والخدمات".

وأعلن مجلس النواب أنه، انطلاقا من حرصه على جعل التشريع منتجا للأثر على المجتمع وعلى علاقة المواطن بالإدارة ومحفزاً على الاستثمار والمبادرة الخاصة، "سيجعل من مراقبة تطبيق القوانين ورشا أساسيا ضمن مهامه الرقابية من خلال سلسلة مساطر وإجراءات تندرج في إطار اختصاص مراقبة العمل الحكومي".

كما أبرز مكتب مجلس النواب أنه "سيواصل حرصه على التفعيل الأمثل لأعمال الرقابة البرلمانية بكل مداخلها. وسيتم في هذا الصدد الشروع في إصلاح منظومة الأسئلة الشفوية وجعلها أكثر إنتاجية وجاذبية". كما أكد المجلس أنه سيواكب نجاعة المهام الاستطلاعية البرلمانية عبر الحرص على "ترصيد أعمال وتقارير هذه المهام والحرص على تنفيذ التوصيات التي تتوج أعمالها، على أن الهدف يظل هو تجويد خدمات المرفق العام وترشيد أداء الإدارة".

وعلى مستوى الدبلوماسية الموازية، أكد المجلس ذاته مواصلته "ترسيخ حضوره المؤثر والنوعي في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، الدولية والجهوية، مرافعاً عن قيم السلم والعدل والتسامح ومساهماً في جعل الدبلوماسية البرلمانية إطاراً لإنضاج الأفكار واقتراح السياسات بشأن القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، من قبيل تسوية النزاعات والاختلالات المناخية والهجرة والنزوح، على أساس الرؤية الوطنية وبما يخدم مصالح بلادنا ومحيطنا القاري، ويعرف بإمكانياتنا الاقتصادية وما تتوفر عليه بلادنا من فرص استثمارية متمثِّلاً ومستحضراً توجيهات جلالة الملك، التي تعتبر حافزا لمجلس النواب على مواصلة مبادراته في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية وفق منهجية المأسسة والتأطير القانوني والترصيد والتتبع والاستباق. وبالتأكيد، فإن القضية الوطنية ستظل متصدرة مرافعات المجلس واتصالاته".