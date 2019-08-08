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الرئيسية | سياسة | المغرب يدين "انفجار القاهرة": عمل إرهابي بغيض

المغرب يدين "انفجار القاهرة": عمل إرهابي بغيض

المغرب يدين "انفجار القاهرة": عمل إرهابي بغيض
هسبريس من الرباط
الخميس 08 غشت 2019 - 11:40

أدانت المملكة المغربية بشدة "العمل الإرهابي البغيض"، الذي استهدف مواطنين بالقرب من المعهد القومي للأورام بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة آخرين.

وأعرب المغرب، في مذكرة شفوية وجهتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط، عن تضامنه معبرا عن تعازيه للشعب المصري، ومؤكدا وقوفه إلى جانبه في محاربة كل أشكال الإرهاب المقيت.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أن حادث الانفجار، الذي وقع بأحد أحياء وسط العاصمة القاهرة، الاثنين المنصرم، سببه اصطدام سيارة محملة بالمتفجرات، كانت تسير في الاتجاه المعاكس، بثلاث سيارات أخرى.

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