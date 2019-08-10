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كُتّاب وآراء
لجنة جزائرية تطالب بوقفة لفتح الحدود مع المغرب
دعت اللجنة الجزائرية من أجل فتح الحدود البرية الجزائرية المغربية إلى وقفة سلمية رمزية بالنقطة الحدودية "العقيد لطفي" يوم الثلاثاء 13 غشت.
ووجهت اللجنة، في بيان صادر عنها، هذا النداء "بعد أن مر ربع قرن على إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر، وبعد معاناة الشعبين من هذه الوضعية غير الطبيعية".
وجاء تشكيل هذه اللجنة، وفق البيان ذاته، "بعد المبادرة التي أطلقها فاعلون جزائريون، تدعو إلى إعادة بناء علاقة جزائرية مغربية منفتحة على التعاون الخلاق، وما لاقته من تجاوب شعبي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
المغرب خلاص قد برمج مستقبله الاقتصادي والتجاري مع دول الشمال وكذلك مع دول الجنوب ..
اما الجهة الشرقية فلقد اغلقناها منذ سنة 94 ونسيناها بصفة نهاءية .