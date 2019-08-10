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الرئيسية | سياسة | لجنة جزائرية تطالب بوقفة لفتح الحدود مع المغرب

لجنة جزائرية تطالب بوقفة لفتح الحدود مع المغرب

لجنة جزائرية تطالب بوقفة لفتح الحدود مع المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 غشت 2019 - 23:10

دعت اللجنة الجزائرية من أجل فتح الحدود البرية الجزائرية المغربية إلى وقفة سلمية رمزية بالنقطة الحدودية "العقيد لطفي" يوم الثلاثاء 13 غشت.

ووجهت اللجنة، في بيان صادر عنها، هذا النداء "بعد أن مر ربع قرن على إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر، وبعد معاناة الشعبين من هذه الوضعية غير الطبيعية".

وجاء تشكيل هذه اللجنة، وفق البيان ذاته، "بعد المبادرة التي أطلقها فاعلون جزائريون، تدعو إلى إعادة بناء علاقة جزائرية مغربية منفتحة على التعاون الخلاق، وما لاقته من تجاوب شعبي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مغربي صحراوي الجمعة 09 غشت 2019 - 23:22
ومادا عن الدين يقولون أن لا جزائريا يرغب في فتح الحدود مع المغرب؟.. ومادا يقول المرتزقة kim و Karim والمدعي الشاوي الأوراسي وغيرهم الذين سكنوا في هذا المنبر للكلام باسم الجزائريين؟
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20
2 - شمالي الجمعة 09 غشت 2019 - 23:28
لن تفتح الحدود و نظامكم يخطط و يدبر المكائد لبلادنا العزيزة
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-2
3 - kata الجمعة 09 غشت 2019 - 23:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ءنا في رءيي غير يخليوها مسدودة حتى لا نتهم ببيع المخدرات والقرقوبي كما يدعون راه مافيهم تيفة راهم گنس البوليزاريو راه سادين الحدود ء تهمونا ببيع المخدرات ءما الى فتحتوا الحدود عاديين يتهمنا بلي تا قرقبناهم عاد هما لي طلبوا تفتح الحدود ماكانوش واعيين كانو مدوخين ء بلي حنا ليدوخناهم ههههه
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-10
4 - anti virus الجمعة 09 غشت 2019 - 23:31
ما دام العسكر الذي يحكم الجزائر منذ الستينات جاثما على رقاب اخواننا في الجزائرفلن تتغير الاشياء لا داخليا ولا مع الجيران
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3
5 - مواطن الجمعة 09 غشت 2019 - 23:32
لا ادري لما هذا التطبيع من اجل فتح الحدود مع الجزاءر.رغم انها هي السبب في قضيتنا الوطنية الاولى و هي طرف فيها.اذا كانت النية صادقة يجب ان تظهر في رد فعل القوة العسكرية السياسية في البلاد و ان تصدر بلاغ رسمي يهدف الى فتح صفحة جديدة و ليس فقط في رغبة الشعب الذي لا يؤثر داخل الجزاءر في صنع القرار.
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4
6 - أقسم بالله الجمعة 09 غشت 2019 - 23:45
فتح الحدود هو الطبيعي فنحن شعب واحد والباقي سياسة لا غير
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4
7 - مغربي من البيضاء الجمعة 09 غشت 2019 - 23:45
ليكن في علم عموم الجزاءريين ان الغالبية الساحقة من الشعب المغربي لا تهمهم الحدود الشرقية في شيء سواء فتحت او ظلت مغلوقة الى ابد الابدين اللهم بعض القلة القليلة جدا من الأسر المغربية الذين لهم مصاهرة مع بعض الاسر في الجهة الشرقية للمملكة المغربية ..

المغرب خلاص قد برمج مستقبله الاقتصادي والتجاري مع دول الشمال وكذلك مع دول الجنوب ..
اما الجهة الشرقية فلقد اغلقناها منذ سنة 94 ونسيناها بصفة نهاءية .
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0
8 - عصام الوجدي الجمعة 09 غشت 2019 - 23:48
معا للوحدة المغاربية .معا للوحدة و القوة والأخوة . لا مكان بيننا لدعوات التفرقة . وأصحاب الاحقاد . المغرب الجزائر خلوا خاوا
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6
9 - افران الاطلس المتوسط السبت 10 غشت 2019 - 00:07
اللجنة الجزائرية خاصها توقف امام برلمان دولتها وامام رئاسة حكوماتها الجزائرية وليس بالنقطة الحدودية "العقيد لطفي" المنطقة ما عندها ما تفيد ما تزيد وما تنقص شئ الامر يتعلق بحكام الجزائر. وارجوا من المغرب او المغاربة الا يرغبون في فتح هذه الحدود ويهبطوا من مستواهم الى هاته الدرجة الجزائر هي التي بحاجة للمغرب وليس العكس الجزائر لها واسع النظر في الامر
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10 - المجدوب السبت 10 غشت 2019 - 00:08
حداري من دعوة فتح الحدود انها مجرد دس السم في العسل وهدا سيسهل على المتعصبين من جيش الجزائر إلى الدفع بعصابات المرتزقة من أجل لاتارة ألفته من سرقة وقتل وتفجيرات و ......وكمواطن مغربي فإني أطالب المسؤولين بالتريت وبحثت كل الجوانب التي من شأنها لاتارة الفتنة داخل الوطن الأمن ....وبكل صراحة لا تم الف لا لا نريد فتح الحدود الان ورب ضارة نافعة
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11 - الوجدي السبت 10 غشت 2019 - 00:12
لو فتحت الحدود كل منتجين الخضر والفواكه سيصدرون خصرهم وفواكهم الى الجزائر وستشتعل النار في الأثمنة !!! خاوا-خاوا بدون فتح الحدود القدرة الشرائية للمغاربة أهم من كروش الحرام الدين يريدون أن يستثمروا في الجزائر مثل ما فعلوا في الدول الإفريقية !!! خاوا-خاوا ولا المس بقدرتي الشرائية
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