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الرئيسية | سياسة | الشرقاوي: إلغاء الاحتفالات بعيد الشباب "قرار حكيم"‎

الشرقاوي: إلغاء الاحتفالات بعيد الشباب "قرار حكيم"‎

الشرقاوي: إلغاء الاحتفالات بعيد الشباب "قرار حكيم"‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 20:10

على إثر الأمر الذي أصدره الملك محمد السادس بعدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده، والذي جرت العادة بإقامته يوم 21 غشت من كل سنة، حسب ما ذكرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، وصف خالد الشرقاوي السموني، الناشط الحقوقي مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، الأمر الملكي بـ"القرار الحكيم".

وشدد الشرقاوي، في تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس، على أن دلالتين يمكن استخلاصهما من القرار: "أولاهما ترشيد النفقات ووضع حد لكل مظاهر التبذير التي تقوم بها بعض الإدارات العمومية والجماعات الترابية، علما بأن الملك محمدا السادس سبق له أن دعا مختلف المؤسسات والهيآت والفعاليات الوطنية إلى تخليد مناسبة ذكرى عيد العرش لهذه السنة بطريقة عادية ودون أي مظاهر إضافية أو خاصة، مما يفيد عدم الإسراف والاحتفال المبالغ فيه بمناسبة هذه الذكرى".

وأضاف المتحدث: "الدلالة الثانية هي أن الملك يريد أن يعطي معنى حقيقيا للملكية المواطنة، بأن الملك هو مواطن كباقي المواطنين المغاربة، يعيش همومهم ويراعي مصالحهم ويشعر بنبض الشارع والمجتمع، ويتخذ القرارات التي تخدم المواطن والمصلحة العامة ككل".

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قد أعلنت، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، قرار الملك محمد السادس عدم إقامة الحفل الرسمي لعيد ميلاده بالقصر الملكي، والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ملاحظ الثلاثاء 13 غشت 2019 - 20:15
الملك ثوري اكبر من مؤيديه وهو يتماهى مع ظروف العصر ومتطلبات الحكم
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4
2 - عادل الثلاثاء 13 غشت 2019 - 20:16
هناك أفكار غير هذا لترشيد النفقات بدءا بتقليص عدد القصور ...
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33
3 - خليل حمادة الثلاثاء 13 غشت 2019 - 20:21
قرار صائب يتماشى مع سياسة الدول الديمقراطية و التي تطمح الى النهوض بالاقتصاد الوطني
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2
4 - Dri الثلاثاء 13 غشت 2019 - 20:24
اكبر المتضررين من هدا القرار هم (اللقايجية)
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7
5 - حكيم الثلاثاء 13 غشت 2019 - 20:27
الوقت وقت العمل
لاسترجاع الامل
لغد افضل
لا للملل
حيا على العمل
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5
6 - عبدالله بن علي الثلاثاء 13 غشت 2019 - 20:28
القرار المتخد من طرف الملك هو قرار أكثر من حكيم بل هو قرار شجاع وطموح يسير بمملكتنا الشريفة إلى أفق أرحب وأرقى بين الأمم.. حفظ الله ملكنا المفدى ومغربنا العزيز من كيد الكائدين وحقد المتربصين
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-1
7 - Md bihi الثلاثاء 13 غشت 2019 - 20:34
لو جاء القرار عكس ذلك وأضيف له ذكرى ختان حتى ، لقلت قرارا صائبا . أنتم دائما مع المركب حيث يرسو .
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