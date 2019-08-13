الشرقاوي: إلغاء الاحتفالات بعيد الشباب "قرار حكيم"‎

هسبريس من الرباط

على إثر الأمر الذي أصدره الملك محمد السادس بعدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده، والذي جرت العادة بإقامته يوم 21 غشت من كل سنة، حسب ما ذكرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، وصف خالد الشرقاوي السموني، الناشط الحقوقي مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، الأمر الملكي بـ"القرار الحكيم".

وشدد الشرقاوي، في تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس، على أن دلالتين يمكن استخلاصهما من القرار: "أولاهما ترشيد النفقات ووضع حد لكل مظاهر التبذير التي تقوم بها بعض الإدارات العمومية والجماعات الترابية، علما بأن الملك محمدا السادس سبق له أن دعا مختلف المؤسسات والهيآت والفعاليات الوطنية إلى تخليد مناسبة ذكرى عيد العرش لهذه السنة بطريقة عادية ودون أي مظاهر إضافية أو خاصة، مما يفيد عدم الإسراف والاحتفال المبالغ فيه بمناسبة هذه الذكرى".

وأضاف المتحدث: "الدلالة الثانية هي أن الملك يريد أن يعطي معنى حقيقيا للملكية المواطنة، بأن الملك هو مواطن كباقي المواطنين المغاربة، يعيش همومهم ويراعي مصالحهم ويشعر بنبض الشارع والمجتمع، ويتخذ القرارات التي تخدم المواطن والمصلحة العامة ككل".

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قد أعلنت، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، قرار الملك محمد السادس عدم إقامة الحفل الرسمي لعيد ميلاده بالقصر الملكي، والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة.