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الرئيسية | سياسة | مدرك يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمغرب في فانواتو

مدرك يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمغرب في فانواتو

مدرك يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمغرب في فانواتو
هسبريس من الرباط
الخميس 15 غشت 2019 - 14:11

قدّم كريم مدرك، السفير المغربي لدى أستراليا ونيوزيلندا، أوراق اعتماده الرسمية لرئيس جمهورية فانواتو، التي تقع جنوب المحيط الهادئ، مؤكدا أن عمله "سينصب نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، من خلال الاعتماد على الإمكانيات التي توفرها الطبيعة، إلى جانب تطوير علاقات الاستثمار والتجارة، وكذلك التبادل الثقافي".

السفير المغربي، الذي سيشرع في عمله بصفة رسمية بعد استقباله من قبل رئيس الجمهورية، أوضح، خلال الخطاب الذي ألقاه أمامه، أن "فانواتو عبارة عن مكان مميز في العالم"، مشددا على أن "العلاقات الثنائية بين البلدين مازالت حديثة نسبيا، ومن ثمة توجد الكثير من الملفات والأمور التي تجب دراستها بطريقة مشتركة".

وتابع مدرك، الذي يقيم في عاصمة أستراليا، وفق ما نشره الموقع الإخباري "AfricaZine": "هنالك مميزات مشتركة بين البلدين بخصوص طبيعة الاقتصاديات الوطنية، إلى جانب الإمكانيات الواعدة لتطوير التجارة والاستثمارات في كلا الدولتين، على أساس أن المغرب يعتبر من أكثر البلدان استقرارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفعل الإصلاحات التي باشرها الملك".

وأكد السفير أن "المغرب جعل من التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية أولوياته الرئيسية، وتمكن من تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بفعل انفتاحه الاقتصادي وإرادته السياسية"، مبرزا أن "جمهورية فانواتو تولي أهمية كبرى لموضوعات تغير المناخ، وذلك يندرج في صميم اهتمام المغرب أيضا، من خلال استضافته قمة الأطراف حول المناخ 22".

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