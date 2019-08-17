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الرئيسية | سياسة | خلافات بـ"البيجيدي" تدفع نائب حيكر إلى الاستقالة

خلافات بـ"البيجيدي" تدفع نائب حيكر إلى الاستقالة

خلافات بـ"البيجيدي" تدفع نائب حيكر إلى الاستقالة
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 17 غشت 2019 - 11:15

يعيش حزب العدالة والتنمية، على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، على وقع غليان كبير، على إثر الاستقالة التي قدمها مصطفى نجاح قبل أيام من منصب نائب رئيس مقاطعة المعاريف عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء.

ويسود نقاش داخل الحزب، حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، جراء هذه الاستقالة التي قام بها نجاح، الوجه البارز على مستوى العاصمة الاقتصادية، حيث يتساءل كثيرون عن السبب في إقدامه على هذه الخطوة وهو الذي يشغل نائبا ثالثا لـ"العمدة الحقيقي" للدار البيضاء.

ورجحت العديد من المصادر من داخل حزب العدالة والتنمية أن يكون تقديم نجاح استقالته من منصبه، مع الاحتفاظ بعضويته في مجلس المقاطعة، راجع إلى خلافات بين حيكر الكاتب الجهوي السابق للحزب وبين العضو المذكور، والتي طفت إلى السطح بتقديم الاستقالة.

وأكدت المصادر نفسها أن الطريقة التي يتعامل بها عبد الصمد حيكر، رئيس مقاطعة المعاريف نائب عمدة الدار البيضاء، قد تكون وراء هذا الخلاف الذي ظهر بينه وبين النائب المستقيل مصطفى نجاح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Hassan السبت 17 غشت 2019 - 11:34
هدي باينة اغلب الظن السيد كيستعد ابدل الحزب .2021 مابقى ليها والو اكولشي غيمشي للحزب ديال سي عزيز اخنوش (الحزب الرابح في 2021)
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