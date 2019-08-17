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كُتّاب وآراء
الملك "مرتاح" لمستوى علاقات المغرب مع أندونيسيا
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أندونيسيا جوكو ويدودو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى الاستقلال.
وأعرب الملك في هذه البرقية عن تهانئه الحارة لجوكو ويدودو، مقرونة بمتمنياته الصادقة للشعب الأندونيسي بالمزيد من الإنجازات والمكتسبات في مسيرته التنموية الشاملة.
ومما جاء في برقية الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأعبر لكم عن ارتياحي الكبير لما يطبع العلاقات بين بلدينا من تعاون وثيق وتقدير متبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات وتنويع مجالاتها، لما فيه خير شعبينا الشقيقين، وبما يسهم في توطيد جسور التضامن بين شعوب أمتنا الإسلامية".