"حرب الرفاق" تتواصل في "البام" .. ورأب الصدع يفشل في نبذ الخصام

هسبريس - عبد الإله شبل

لازال حزب الأصالة والمعاصرة يعيش على وقع صراع حاد بين تيار الأمين العام عبد الحكيم بنشماش وخصومه في "تيار المستقبل"، إذ يحضر كل طرف للمؤتمر الوطني للحزب، رافضا الاعتراف بشرعية الطرف الآخر وبتحضيراته.

وفِي وقت يعقد بنشماش لقاء يضم أنصاره في خريبكة فإن تيار المستقبل قرر مواصلة لقاءاته الجهوية، إذ يحضر بدوره للقاء كبير في مدينة طنجة نهاية الشهر الجاري، وذلك للرد على خرجات الأمين العام والاستعداد لعقد المؤتمر الوطني الرابع.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المحاولات التي قامت بها قيادات من الحزب من أجل رأب الصدع بين الرفاق المتناحرين في ما بينهم باءت بالفشل، إذ تشبث كل طرف بمطالبه، ما يعني أن "البام" سيعرف معركة قانونية وقضائية في الأسابيع المقبلة بسبب المؤتمر.

وأكدت مصادر الجريدة أن "تيار المستقبل" غير آبه بِما يروج له بنشماش ومن معه، مشددة على أنه "ماضٍ في عقد المؤتمر في التاريخ المحدد سابقا، واللجنة التحضيرية تشتغل على قدم وساق ليكون اللقاء في أحسن الظروف".

وسبق أن أعلنت اللجنة التحضيرية للتيار المذكور أن موعد المؤتمر سيكون أيام 27، 28، 29 شتنبر المقبل، إذ حجزت مركب بوزنيقة لعقده، ما يعني أنها تتحكم في الوضع، ناهيك عن كونها حسمت لائحة المؤتمرين رغم الدعوى القضائية التي تقدم بها بنشماش، والتي ستنظر فيها المحكمة في الـ11 من الشهر المقبل.

كما شرع خصوم بنشماش في خطوة لقطع الطريق عليه، بمراسلة الأمناء العامين لأحزاب سياسية وطنية ودولية، وفعاليات حقوقية ومدنية، من أجل الحضور في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، كما جرت العادة في مثل هذه المناسبات.

مقابل ذلك فإن اللجنة التحضيرية التي شكلها بنشماش ومن معه أكدت على هامش لقاء لها عقد قبل أيام أنها تدارست "التصور العام للتحضير للمؤتمر الوطني الرابع، والتصور الخاص لمهام اللجنة التحضيرية، ثم التصورات الموضوعاتية لمهام اللجان الخمس المكونة للجنة التحضيرية وتحديد منهجية اشتغالها ورسم خطة الطريق لإنجاز مهامها على الوجه الأمثل".