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الرئيسية | سياسة | عطلة الصيف تُلْهي "أغلبية العثماني" عن أوامر الملك بتعديل الحكومة

عطلة الصيف تُلْهي "أغلبية العثماني" عن أوامر الملك بتعديل الحكومة

عطلة الصيف تُلْهي "أغلبية العثماني" عن أوامر الملك بتعديل الحكومة
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 غشت 2019 - 17:00

رغم التعليمات الصارمة عن الملك محمد السادس، الذي كلّف رئيس الحكومة بأن يرفع، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق، إلا أن التفاعل العملي مع الدعوة لم يجد بعد طريقه إلى التنفيذ رغم مضي ثلاثة أسابيع عن خطاب العرش الأخير.

وقال الملك في خطابه: "نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق"، مضيفا أن "هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات؛ ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".

وكان يرتقب أن يباشر رئيس الحكومة مشاورات مع الأغلبية الحكومية قصد تنفيذ التعليمات الملكية، لكن مصدرا من داخل التحالف السداسي أكد لهسبريس أن "هذا الأمر لم يتم إلى حدود الساعة"، مسجلا أن رئيس تحالف الأغلبية لم يفتح بعد النقاش مع الحلفاء في الموضوع.

وفي وقت كان يتوقع الرأي العام أن يلغي رئيس الحكومة عطلة الوزراء لفتح مشاورات موسعة حول التعديل الحكومي الذي طالب به ملك البلاد في أفق أكتوبر المقبل، اختار أغلب زعماء الأغلبية الحكومية قضاء عطلتهم الصيفية بعيدا عن "صداع" السياسة، كما علق مسؤول حزبي ضمن الأغلبية في حديث لهسبريس.

مصدر هسبريس المنتمي إلى التحالف الحكومي استغرب تعاطي رئيس الحكومة وعدد من الزعماء مع الخطاب الملكي، مبرزا: "كنا نتوقع فتح نقاش عميق حول التصور الذي طالب به الملك، لكن بعد ثلاثة أسابيع لم يتم الحديث عن الموضوع".

"ما نملك اليوم هو خطاب الملك الذي جاء صريحا في موضوع إغناء الحكومة بكفاءات وطنية، لكن إعداد تصور لهذا الموضوع لم يتم إلى حدود الساعة"، يقول المسؤول الحزبي الذي نفى وجود "أي دعوة من رئيس الحكومة للاجتماع حول الموضوع"، موردا أن "ملف التعديل الحكومي لم يفتح إلى حدود الساعة بين الحلفاء داخل الأغلبية، وذلك بسبب عطلة قادة الأغلبية".

وكان الملك محمد السادس قال في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش: "إن تجديد النموذج التنموي الوطني ليس غاية في حد ذاته؛ وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها. مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل".

وأشار الملك إلى أن "المرحلة الجديدة ستعرف، إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع؛ ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عماد الاثنين 19 غشت 2019 - 17:27
الحمد لله ان اعلى سلطة في البلاد شهدت بعدم الكفاءة،فما بالك بالمواطن المقهور؟
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17
2 - حسن المغترب الاثنين 19 غشت 2019 - 17:29
انا شخصيا مستعد لدخول غمار السياسة، لكن من بابها الواسع، ليس من باب الاحزاب، يعني قدم مشروعك ادا تم المصادقة عليه يتم تنصيب في ميدان معين،...
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8
3 - idriss الاثنين 19 غشت 2019 - 17:33
في غياب البديل يجب تكريس امر الواقع يجب إعادة هيكلة الحكومة وضخ دماء جديدة هناك شباب تتوفر فيهم الكفاءة فقط يجب أن تعطى لهم الفرصة والنقطة التانية تقليص عدد الوزراء وكتاب الدولة ليس بالضرورة توفر الحكومة على رقم قياسي في عدد الوزراء يجب أن تكون النجاعة في تدبير جميع القطاعات والتفكير في المصلحة العليا للوطن عوض التسابق للحقاءب الوزارية ...
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4
4 - senor الاثنين 19 غشت 2019 - 17:36
الأغلبية الحكومية موحال كاع واش مدوزين العطلة في البلاد غادي تلقى كل واحد في شي قنت في الكرة الارضية كيستمتع بالعطلة الصيفية والشعب مسكين كيتكوى بالغلاء وتدهور أوضاعه الاجتماعية
أحسن حل هو حل البرلمان وتكوين حكومة تقنوقراطية تقود مرحلة انتقالية الى غاية انتخابات 2021
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15
5 - سلام الصويري الاثنين 19 غشت 2019 - 17:38
عندما يكون الهيكل مهترء والمحرك مكسور والدواسات معطلة فكيف يمكن الاكتفاء بتغيير الساءق !!
الإصلاح ياتي من القمة الى القاعدة بارادة سياسية حازمة وتطبيق الديمقراطية الحق ونبذ قاعدة اللاعقاب واقرار دولة الحق والقانون والاهم هو إصلاح جذري للقضاء بتغير المنظومة الحالية وتبديلها بالنموذج الأنكلوسكسوني وضمان استقلاله عن اية سلطة مهما كانت والاهم هو توفير الاعتمادات والمتابعة الدقيقة في صرف الميزانيات والضرب بيد من حديد على كل مخالف !!
لكن هيهات مجرد أحلام لان رموز الفساد السياسي والسلطوي متواطؤون مع الدولة العميقة لابقاء الفوضى والتسيب وترك الأمور على حالها وما هذه الخرجات سوى تحويل الرأي العام وتنويمه !!
لا يمكن تغيير المنظومة في ظل انعدام ارادة سياسية !!
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20
6 - Rajawi الاثنين 19 غشت 2019 - 17:39
ونحن نقول لجلالتنا نصره الله ان رئيس الخكومة وخزبه لا يصلح لاي شيء ولا يعطي اي جديد ....على الاقل ينقب اصحاب الكفائة العالية من خارج الاحزاب ولكن مع الاسف هو وحزبه ينظر ماعدا مصالحهم ولكي لا تتشتت هده الاغلبية .....حكومة الويل والفضائح .....نقول لجلالتنا هناك مواكنين دو كفاءات عالية وليسو متخزبون اخسن بكثير من متحزبين ولا يرون ماعدا مصالحهم لاغير ...ونطالب بألغاء التقاعد لكل برلماني ووزير
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-4
7 - yassine الاثنين 19 غشت 2019 - 17:42
Le chef du gouvernement est le seul responable de l'echec de sa politique. Le peuple jugera son action durant les prochaines elections .
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8 - المحال الاثنين 19 غشت 2019 - 17:46
لو كان يعرف السيد العثماني الكفاءات لرمم بها أولا مكتبه كرئيس للحكومة
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8
9 - لا داعي للسرعة الاثنين 19 غشت 2019 - 17:56
لا داعي للسرعة ، نحن في عطلة
* لا زربا على صلاح ، اللي زربو راه ماتو .
*هم دائماً في عطلة ، لا يعملون أي شيء ،
و نحن بدورنا لا ننتظر منهم أي شيء .
*أقول لهم عطلة سعيدة و ردوا بالكم من التصوير
و الفيديو ، لا تحلقوا لحاكم ، ولا تزيلوا الحجاب .
كفى من شوف أو إسمع .
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6
10 - حكومة من ااجالية الاثنين 19 غشت 2019 - 17:58
اقترح تعيين كفاءة مغربية ناجحة بالخارج ارروبااو أمريكا قصد البحث هو الاخر لكفاءات خارج الوطن ويكونون حكومة كفاءات تماما كالفريق الوطني لكرة القدم. حلال على الكرة وحرام على الحكومة. لنا كفاءات في المغرب ولكن تنقصها الشجاعة والجراة واخذ المبادرة فلا تحملوا اشخاصا ما لا طاقة لهم.
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3
11 - الكانبو الاثنين 19 غشت 2019 - 17:59
واش بعد الحكومة كتخدم من غير الصيف .... ياك هي دائما في راحة .... تنهب أموال الدولة و تنتظر أوامر أسيادها : فرنسا و أمريكا و البنك الدولي و الاتحاد الأوروبي .... وووو...
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2
12 - nadori الاثنين 19 غشت 2019 - 18:01
اعتقد بكل تواضع ان ليس الأهم هو البحث عن الكفاءات لانه في نظري الكفاءات والعمل في الريع والتبذير ووو لا يأتي باي جديد ولا يحقق أي نتيجة رغم انني مع تغيير رؤوس قد شابت وهرمت وشاخت ويبست وما زلت بطونها لم تملأ.الاسهل من ظلك كله الا وهو وضع السياسيين امام الامر الواقع,ودفعهم الى الاعتراف بان كثرة الوزراء فيه تبذير مجلسين للنواب فيه تبذير تقاعد الوزراء والنواب فيه تبذير لاكريمات لفلان وعلان فيه تبذير المقالع الرملية فيه تبذير عدم تقنين حرف الصيد وسماسرة الأسماك فيه تبذير كثرة النواب في المجالس البلدية والقروية فيه تبذير
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13 - مواطن الاثنين 19 غشت 2019 - 18:03
ماحد العنصر مازال في الساحة السياسية كيبقى هادشي كولو هضرة خاوية
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14 - سعيد مغربي قح الاثنين 19 غشت 2019 - 18:03
وجوه شاخت..ووجوخ شحبت..العثماني فقد البوصلة..!
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15 - Moh الاثنين 19 غشت 2019 - 18:05
Arreter la langue du bois, qui a choisi le ministre de l'interieur, des affaires etrangers et de houbous ...
Vous pensez que Atmani peut choisir? Hahahaha
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16 - Hassan الاثنين 19 غشت 2019 - 18:06
يجب البحث عن الكفاءات بالخارج بحال ليكيديرو فكرة القدم غير ميجيبوش لينا المغاربة .بل محترفين
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17 - مواطن الاثنين 19 غشت 2019 - 18:09
ادا عجز السيد العثماني عن تقديم لائحة التعديل فربما سيعين جلالة الملك رئيسا جديدا للحكومة كي يقوم بتنفيد الاوامر الملكية والله اعلم.
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