حرب كلامية بين شوباني وشباعتو بدرعة تافيلالت

ياسين أوشن

يبدو أن الحرب الكلامية بين الحبيب شوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وسعيد شباعتو، مستشار بجهة درعة تافيلالت، لا تزال مرشحة لمزيد من التطورات، لا سيما بعد الرسالة المفتوحة التي وجهها شوباني إلى شباعتو، الذي نعته بـ"الفاقد للعضوية بمجلس الجهة بقوة القانون، والمرشح لفقدها كذلك بمجلس النواب"، ليرد عليه شباعتو في رسالته هو الآخر واصفا إياه بـ''المعزول اجتماعيا وسياسيا، والمهدد بالعزل قانونيا والفاقد للأغلبية".

ومما جاء في رسالة شوباني الأولى "أن عملية إسقاط لائحة الحمامة في الانتخابات الجهوية 2015 بإقليم ميدلت نتجت عن معركة قانونية لا علاقة لمجلس الجهة بها؛ ولكنها استُغلت سياسويا للتشويش على عمله. وهذه المعركة كما يعلم الخاص والعام انتهت قضائيا لصالح خصمك السيد علاوي عبد الله بإسقاط لائحة الحمامة منذ تاريخ 13 نونبر 2015، بحكم نهائي صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الذي خرقتَه بترشحك للانتخابات وأنت تنتمي لحزبين في نفس الآن!".

وحسب الرسالة الثانية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها؛ فإن "هذه الأحكام النهائية قد قضت بالإلغاء النهائي لانتخاب لائحة الحمامة بإقليم ميدلت برسم الانتخابات الجهوية 4 شتنبر 2015".

وتضمنت الرسالة الثالثة أن "وجود علاقة سببية مباشرة بين فقدان العضوية في مجلس الجهة وفقدانها المرتقب تبعا لذلك في البرلمان - طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 لمجلس النواب، وفقدان الأهلية الانتخابية الذي لا يخول الترشح للانتخابات الجزئية المرتقبة - هو الذي جعلك تسعى بكل وسائل التأثير والضغط على التحالف السياسي المركزي لتعطيل وعرقلة تنفيذ حكم إسقاط لائحة حمامة ميدلت بمجلس الجهة".

وجاء في الرسالة الرابعة أن "الحفاظ على عضوية مجلس النواب المهددة بالبطلان وانعدام الأهلية للترشح للانتخابات الجزئية لاسترجاع المقاعد المفقودة هو ما دفعك لمحاولات نسف الأحكام القاضية ببطلان لائحة الحمامة بميدلت خلال الانتخابات الجهوية، وذلك بالإقدام على اختراع تهمة تزوير وثيقة النظام الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي في مواجهة خصمك، من أجل إيجاد مسوغ قانوني يسمح لك بمباشرة مسطرة "إعادة النظر". وهي القضية التي خسرتها أمام القضاء الاستئنافي كما تابع الرأي العام ذلك".

في حين أن مضمون الرسالة الخامسة هو أن "هذه المحاولة الفاشلة لنسف الأحكام القضائية التي أسقطت لائحة الحمامة بميدلت - وفي آخر حلقات تلك الممارسات المستهترة بأحكام القضاء والمشوشة على السير العادي لمداولات المجلس خلال انعقاد دوراته - هي نفسها المحاولة التي انقلب سحرها عليك وساهمت في نسف حالة الهدنة التي فرضتها التدخلات المركزية لمنع خصمك من مباشرة مسطرة التبليغ وفتح باب إسقاط عضويتك في مجلس النواب على مصراعيه، ومنعك من الترشح للانتخابات الجزئية المرتقبة، كما هو واضح ومفهوم من القانون ومن سياق الأحداث وتفاعلاتها الأخيرة".

وأضافت الرسالة السادسة أن "هناك علاقة مباشرة بين تصرفاتك في دورة فاتح يوليوز الأخيرة - كعضو سابق في الحكومة وكرئيس جهة سابق يسمح لنفسه بالتشويش على مداولات المجلس بطرق بدائية تثير الشفقة! - وبين التعجيل بتفعيل مسطرة التبليغ ضد لائحة الحمامة كما تمت يوم الجمعة 9 غشت 2019. وهذه الرسالة تحتاج منك لتأمل عميق وشامل لفهم كيفية إنتاج ردود الأفعال من طرف المواطنين الفاعلين والمتابعين لما يجري ويدور بالجهة، عندما يشعرون بالاستهتار بالقانون وبمصالحهم وحقوقهم وعمل مؤسساتهم الدستورية المنتخبة".

واستطردت الرسالة السابعة أن "القانون التنظيمي لمجلس النواب في الفقرة الأخيرة من المادة 11 المخصصة للتجريد من العضوية، ينص بوضوح على ما يلي: "يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب (...) أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تُثْبِت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة"".

وتابعت الرسالة الثامنة أن "عبارة "بطلب من كل من له مصلحة" تجعل خصمك الذي أسقط لائحة الحمامة بميدلت، وكذلك جميع وكلاء اللوائح الانتخابية الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية 2016، وغيرهم من المشمولين بهذا المقتضى القانوني الصريح، معنيين بالترافع أمام المحكمة الدستورية لطلب تجريدك من عضوية مجلس النواب، ابتداء من تاريخ 19 غشت 2019، الذي يوافق تاريخ انصرام أجل 10 أيام التي حددها قانون المسطرة المدنية للطعن في التبليغ الذي قام خصمك يوم 9 غشت 2019 بإجراءاته القانونية تجاه السيد عامل إقليم ميدلت".

وزادت الرسالة التاسعة أنه "يبدو أنك لم تَعِ ولم تُدرك بعدُ أن حصيلة عملك في أول تجربة لتنزيل الجهوية المتقدمة بجهة درعة تافيلالت - منذ أن فشلتْ جهودك الكبيرة للحيلولة دون إحداث جهة درعة تافيلالت كجهة جديدة من أجل الحفاظ على وضعك الموروث بجهة مكناس تافيلالت سابقا، مرورا بعدم احترامك لمقتضيات التفاهم الذي صدر بشأنه البلاغ الذي تم تحريره من طرف التحالف السياسي لمنتخبي الأحزاب الحكومية في 9 شتنبر 2015 والانقلاب عليه عشية التصويت لانتخاب رئيس ومكتب المجلس، وصولا للتشويش على عمل مجلس الجهة بهذا الملف المُصطنع وتكريس صورتك في أعين الرأي العام المتابع والمسؤول والخبير كمنتخب مستهتر بالقانون وأحكام القضاء - حصيلة يائسة وبئيسة ومدمرة لما تبقى من صورتك ورصيدك كفاعل سياسي بالجهة".

وختم شوباني الرسالة العاشرة والأخيرة بالقول "أحب أن أختم رسالتي المفتوحة إليك، مذكرا إياك بقصة خالدة لموقف كبير لرئيس الوزراء البريطاني الشهير بمواقفه الحكيمة والصارمة وينستون تشرشل Winston Churchill في بيان أهمية احترام هيبة القضاء، وأن عاقبة هذا الاحترام تكون دائما خيرا لصاحبها وللدولة وللمجتمع".

ومن جهته، قال شباعتو، في رسالته التي لم تتأخر كثيرا، إنه "لم أتوقع يوما أن يخيب ظني فيك إلى هذا الحد، فلطالما اعتبرتك أستاذا ضليعا في القانون، إلا أنك أثبتت لي وللعيان أنك عكس ذلك تماما".

وأضاف شباعتو، في الرسالة ذاتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها: "فما دام وازعك في مكاتبتي هو الاعتبارات الموضوعية والقانونية، التي ارتأيت أنه من واجبك تقاسمها مع الرأي العام الوطني والجهوي، فإنني أدعوك إلى مناظرة في القانون تجمعنا نحن الاثنين وبحضور صحفيين وأساتذة في القانون وبالبث المباشر، ليتمكن كل الَمغاربة من تتبع أطوارها، ولك أن تختار المكان والزمان المناسبين".

ووضح شباعتو، في رسالته، أنه "يجب أن يعلم الجميع أنه صدر حكم في حقي بناء على نظام داخلي غير شرعي، ولدي حكم استئنافي يثبت ذلك، واستنادا عليه تم فتح ملف إعادة النظر طبقا لمقتضيات المادة 379 من المسطرة المدنية، رقم الملف 355/47/1/2017 يمكن الاطلاع عليه لكل من رغب في ذلك".

وتابع قائلا: "بطلب من الأخ الحبيب المالكي، وقع الصلح بيني وبين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بموجبه تنازلت عن دعوى تزوير وثيقة النظام الداخلي".

وأردف قائلا: "لو كنت حقا أستاذ قانون متمرسا، ومتتبعا للشأن القانوني ومستجداته، لكنت على علم بقرار المجلس الدستوري في شأن تفسير المادة 61 من الدستور والقاضي بما يلي: *كل شخص ترشح باسم حزب آخر غير الحزب الذي كان فيه من قبل يعتبر متخل عن حزبه الأول ويجرد من كل المناصب التي حصل عليها باسم حزبه الأول، ولاستنتجت بالتالي أنه لا يمكن لشخص أن ينتمي لحزبين. فهذا تفسير عميق وواضح لا يدع مجالا للشك".

وأشار شباعتو إلى أنه "فيما يخص مجلس النواب، فكان من الأجدر لك، قبل أن تخوض في مسائل قانونية لا تفقه فيها شيئا، أن تبحث عن مآل الطعن الذي قدمه مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2016 ضد لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، مستدلا بالحكم الاستئنافي وقرار رفض النقض في ملف لائحة الحمامة الجهوية، والذي قضت فيه المحكمة الدستورية بقانونية ترشحي للبرلمان باسم حزب التجمع الوطني".

واستطرد المستشار نفسه: "الأكيد، أخي الحبيب، أن الأشياء اختلطت لديك وصار التمييز بينها مستعصيا عليك؛ فالقانون التنظيمي لمجلس النواب يتحدث عن النواب الذين ولجوا قبة البرلمان بلون سياسي معين، ثم تخلوا عنه أثناء ولاية انتدابهم. أما بخصوص الأهلية للانتخابات والتي تحدثت عنها، فإنها لا تفقد *إلا* في حالة صدور أحكام جنحية أو جنائية في حق المعنيين بالأمر، وهو الشيء الذي لا ينطبق على أعضاء لائحة الحمامة الجهوية".

وبذلك، يقول شباعتو في رسالته، "يتبين مرة أخرى أنك لم تستوعب بما فيه الكفاية مقتضيات ومضمون البند 8 من المادة 11من القانون التنظيمي 111_14 المتعلق بالجهات".

وأضاف شباعتو: "لو قرأت سطرا واحدا فيما كتبه شيرتشل لما وضعت الجهة وساكنة الجهة في الوضع الذي توجد فيه الآن؛ فالمواطن العادي المتتبع لمجريات دورات مجلس الجهة يدرك جيدا أنه كلما طرحت القضايا الكبرى لتنمية الجهة من أجل مناقشتها، سواء من طرف السادة المنتخبين أو فعاليات المجتمع المدني، إلا وأخرجت ملف شباعتو ومن معه لتبرير فشلك الذريع في تدبير شؤون هذه الجهة، والذي ظهر جليا خلال دورة يوليوز الماضية، إلى درجة أن الكل بات يسأل عما إذا كان الرئيس الذي دبر أشغال هذه الدورة فعلا وزيرا سابقا".

وقال أيضا: "إن ضعف مستواك يتجلى أيضا في عدم تمييزك بين إلغاء لائحة انتخابية، وقرار العزل؛ فقرار العزل هو أقل ما يمكن اتخاذه في حقك بعد ثبوت تبذيرك للمال العام، وخرقك للقانون عشرات المرات رغم تنبيهك من طرف السادة الولاة طبقا لمقتضيات المادة 112 من القانون المنظم للجهات".

وتابع شباعتو أن "حملاتك الشنيعة ضدي يفسرها الجميع بكونها مرتبطة بوضعك الهستيري، توجسا من دورة أكتوبر المقبلة وما سيترتب عنها؛ إن أنت بقيت رئيسا إلى ذلك التاريخ؛ بعد فقدانك للأغلبية داخل مجلس الجهة بحكم تواجد نساء ورجال غيورين على بلادهم، وإصرارهم على عدم السماح لك بالاستمرار في العبث بأمور جهتهم".

وختم المستشار بجهة درعة تافيلالت رسالته قائلا: "أظن أن أرقى أسلوب لتوضيح هذه الأشياء ورفع كل لبس هو تنظيم مناظرة بيني وبينك، تبث مباشرة وبحضور رجال الإعلام والمختصين".