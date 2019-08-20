"باميو الجديدة" ينتقدون سياسة "الأرض المحروقة"

هسبريس - عبد الإله شبل

وجّهت قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، على مستوى مدينة الجديدة، انتقادات واسعة إلى عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب "الجرار"، بسبب اللقاء التواصلي الذي عقده مع بعض المناضلين مساء الأحد بعاصمة "دكالة".

وبعدما قررت قيادات "البام" مقاطعة اللقاء المذكور، خرجت الأمانة الإقليمية ببيان لتعبر فيه عن استغرابها من الخطوة التي قام بها عبد الحكيم بنشماش، معتبرة أنه دعا إلى لقاء تواصلي "خارج الضوابط التنظيمية والقانونية ودون أدنى تنسيق مع الأمانة الجهوية أو الأمانة الإقليمية أو الأمانة المحلية أو أعضاء المجلس الوطني للحزب وكذا مع أي تمثيلية لتنظيمات الحزب بالإقليم، واعتماده على جهات لا صفة لها داخل الحزب وفاقدة للأهلية الانتخابية والتنظيمية ولطالما اشتغلت ضد الحزب".

بيان الحزب دعا زعيم "الجرار"، الذي يطالب باحترام المؤسسات، إلى "الانضباط للنظامين الأساسي والداخلي للحزب، واحترام اختصاصات الأمانات الجهوية والإقليمية، والتزام الحياد والقيام بمهام تصريف الأعمال إلى غاية المؤتمر الوطني الرابع".

وانتقدت قيادات الحزب بمدينة الجديدة ما أسمته "سياسة الأرض المحروقة الرامية إلى خلق الفتنة داخل أوساط مناضلات ومناضلي الحزب"، مشيرة إلى أن هذا اللقاء "باطل وخارج القواعد التنظيمية والقانونية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات لمنع محاولات تقزيم الحزب على مستوى إقليم الجديدة.

ويبدو أن معركة كسر العظام بين الرفاق داخل "البام" متواصلة، حيث يقود بنشماش لقاءات في بعض الجهات تحضيرا للمؤتمر؛ بينما يقوم خصومه من "تيار المستقبل" بعقد لقاءات جهوية للرد عليه، والتحضير للمؤتمر الوطني الرابع الذي حددوا له موعدا بنهاية شهر شتنبر المقبل ببوزنيقة.

وقد شرع خصوم بنشماش، في خطوة لقطع الطريق عليه، في مراسلة الأمناء العامين لأحزاب سياسية وطنية ودولية، وفعاليات حقوقية ومدنية، من أجل الحضور في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، كما جرت العادة في مثل هذه المناسبات.

مقابل ذلك، فإن أعضاء اللجنة التحضيرية، التي شكلها بنشماش ومن معه، أكدوا على هامش لقاء لهم عقد قبل أيام أنهم تدارسوا "التصور العام للتحضير للمؤتمر الوطني الرابع، والتصور الخاص لمهام اللجنة التحضيرية ثم التصورات الموضوعاتية لمهام اللجان الخمس المكونة للجنة التحضيرية وتحديد منهجية اشتغالها ورسم خطة الطريق لانجاز مهامها على الوجه الأمثل".