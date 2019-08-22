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كُتّاب وآراء
الرئيس الجزائري بنصالح يُعين سفيراً جديداً بالمغرب
نقلت وسائل إعلام جزائرية اليوم الخميس أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أجرى حركة واسعة في السلك الدبلوماسي بتعيين سفراء وقناصل في عدة بلدان ومناطق.
من بين هذه التعيينات عبد العزيز بن علي الشريف، الذي عُين سفيراً للجزائر بالمغرب، والذي كان يشغل منصب الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية.
كما شملت التعيينات أيضاً عبد الله باعلي سفيراً للجزائر بفرنسا، ولعجوزي محند الصالح سفيراً بمصر، وميلاط توفيق سفيراً بإسبانيا.
كما عين بن صالح أيوعلالن مونية قنصلا عاما ببرشلونة، وطواهرية عبد الكريم سفيرًا بدولة الإمارات، وأحمد بوطاش سفيراً بإيطاليا، وعزوز بعلال سفيراً بتونس.
وتضمنت التعيينات أيضاً ميموني سفيان ممثلاً للجزائر بالأمم المتحدة، وعبد الرحمان بن قراح سفيرا للجزائر بالمملكة المتحدة، وعلي درويش سفيراً بدولة النيجر، وعجابي سفيراً بتركيا، وسليمة عبد الحق سفيرة بدولة أذربيجان.