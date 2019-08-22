مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي- قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أسماء القديري في منصب مدير الاستراتيجية والبرمجة والتعاون، وعبد الجليل الرجراجي في منصب مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش.

وأضاف أنه على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين هشام زناتي السرغيني في منصب مدير صندوق الضمان المركزي، وهند المسطاسي في منصب مدير الموارد البشرية والوسائل العامة – قطاع إعداد التراب الوطني بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

كما تم تعيين نور الدين ديب في منصب مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في حين تم تعيين محمد الهادي في منصب المفتش العام بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.