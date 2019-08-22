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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 22 غشت 2019 - 19:35

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي- قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أسماء القديري في منصب مدير الاستراتيجية والبرمجة والتعاون، وعبد الجليل الرجراجي في منصب مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش.

وأضاف أنه على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين هشام زناتي السرغيني في منصب مدير صندوق الضمان المركزي، وهند المسطاسي في منصب مدير الموارد البشرية والوسائل العامة – قطاع إعداد التراب الوطني بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

كما تم تعيين نور الدين ديب في منصب مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في حين تم تعيين محمد الهادي في منصب المفتش العام بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عادل الخميس 22 غشت 2019 - 19:47
واش هاد الحكومة من نهار لي جات شغلها الشاغل، غير تعيين المناصب؟؟؟؟
وش مبغاتش تفهم خاصها تخدم؟؟؟
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17
2 - Mohamed Bellahsen الخميس 22 غشت 2019 - 19:55
هنيئا للمسؤولين الجدد تم تعيينهم بعد خطابين ساميين ركزا على قرب فتح صفحة جديدة في تاريخ المغرب بنموذج تنموي جديد يتطلب كفاءات حقيقية وعقول متنورة. قطاع الطرق والسير على الطرق مطالب بلعب دور القافلة لتحقيق ذلك.
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-13
3 - بالصحة الخميس 22 غشت 2019 - 20:02
هنيئا للاحزاب و الريع بالكعكة في انتظار الكعك القادم
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17
4 - من خنيفرة الخميس 22 غشت 2019 - 20:17
سؤالي للسيد الوزير كاتي: هل هذه التعينات تمت بمعيار الكفاءة والخبرة والتباري النزيه والشفاف ام بالكوطة الحزبية و بالزبونية والمحسوبة على العائلات النافذة والعريقة بالدوائر العليا؟اعتقد انه من حق المواطنين معرفة من يتحكم في شرايين حياتهم،لان المناصب العليا =رواتب عليا وامتيزات مبالغ فيها وسكن فاخر وسيارات وبنزين وايام دراسية وسفر وفنادق و.........../كل هذا من المال العام. الناطق رسمي يقرأ ما ورد عليه رسميا أمام وسائل إعلام رسمية في غياب وعي وتبصر شعب لا ينتبه بل لا يفهم تلاعبات الكبار المتقنة بنصوص ،شعب اختار الجهل عن وعي مكلف وشاق،وما خفي اعظم
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14
5 - وديع الرباطي الخميس 22 غشت 2019 - 20:21
مللنا من هذه التعيينات كل مرة, كل ستة أشهر تعيينات جديدة دون جدوى, لم نلمس أي شيء على أرض الواقع الأمر يزداد سوءا, الأحزاب التي تسير البلاد تفتقر إلى العقول المتحركة أي التي تبحث عن حلول, أين هم خريجي الأقسام التحضيرية و أين هم مهندسوا الدولة, هولاء هم القادرون على العطاء وإيجاد الحلول أما خريجي كليات الأدب لا حلول لهم الا نقل تجربة البلاد كدا أو التأسف, لا مفر لكم من حاملي شهادات الرياضيات والفيزياء ولو أتيتم بجميع احزابكم لم ولن تفلحوا
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0
6 - بيطاغورس الخميس 22 غشت 2019 - 20:39
هناك السي العثماني تلاميذ حصلوا على باك 2019 بمعدل يفوق 17/20 وتقدموا لكلية الطب البيضاء لكنهم لم يتمكنوا من اجتياز مباراة الولوج للكلية، السؤال لماذا لايتم الاخذ بنظام قرعة الحج فالاكبر سنا لايخضع لنطام القرعة وبالتالي الحاصل على معدل عال يسجل في الكلية مباشرة......ليدرس 8سنوات ديالو
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