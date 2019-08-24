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الرئيسية | سياسة | براهمة: المغرب يقف على حافة "السكتة الدماغية"

براهمة: المغرب يقف على حافة "السكتة الدماغية"

براهمة: المغرب يقف على حافة "السكتة الدماغية"
هسبريس - وائل بورشاشن
السبت 24 غشت 2019 - 11:30

يوجد المغرب على حافّة السّكتة الدماغية، وِفْقَ المصطفى براهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، الذي قال إن المقاربة الأمنية لمعالجة الأوضاع المنفلتة من يد النّظام لن تنفع، مشدّدا على أن "المستقبل لليسار، والجبهة الشّعبية، والحركات الاجتماعية".

ووضّح الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، في ورقة نشرها في الصفحة الرسمية لحزبه، أنّ المغرب إذا كان قد عاش على حافة السكتة القلبية عام 1998، مما دفع النظام إلى الاستنجاد بحكومة التناوب التوافقي، الذي لم يكن بالنسبة للكاتب الوطني للنهج إلا "تناوبا مخزنيا، بشروط المخزن"، فإنّ ما يهدّد المغرب اليوم، وهو واقف على حافة الإفلاس، هو "السّكتة الدماغية".

وذكر براهمة أنّ النظام السياسي قد عمد إلى "تكسير أحزاب الحركة الوطنية، وإدماجها في حقله السياسي، وتأسيس أحزاب الدولة لمنافستها، وأدمج الجزء المهادِن في الحركة الإسلامية مثل حزب العدالة والتنمية، وأدمج جزءا من المتساقطين من قدماء اليسار في حركة لكل الديمقراطيين، ثم في الأصالة والمعاصرة"، وأضاف أن "مع إغلاق الحقل السياسي"، لم يعد من هذه الأحزاب، سواء المصنوعة أو المُدْمَجَة، من يعارض النّظام، فصار "يدور في حلقة مفرغة مع نفسه".

ويرى الفاعل السياسي الماركسي أن هذا "الإغلاق" لم يمنع من تشكل الحقل السياسي المضاد، بعدما أدّى إلى "عدم ثقة المغاربة في النظام السياسي القائم برمته"، مستحضرا "نتائج الانتخابات الأخيرة، والتي قبلها، التي أظهرت أن 80 في المائة من المغاربة لم يسجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية، أو لم يصوتوا، أو أدلوا بأصوات غير صحيحة".

ويشمل "الحقل السياسي المضاد"، الذي تشكّل في ظلّ تآكل الحقل السياسي الرسمي، بالنسبة للبراهمة، "قوى اليسار، التي هي: النهج الديمقراطي، وأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والقوى الماركسية كتيّارات وأفراد، وجزءا من الحركة الإسلامية، ومن الحركة النقابية". وسجّل في هذا السياق، سعي حزبه إلى "بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، المفتوح في وجه القوى الماركسية"، والذي يسعى، إلى جانب "حلفائه في الحركة الديمقراطية والحركة النقابية والحركة الحقوقية والحركة الأمازيغية والمجتمع المدني غير المُمَخزن"، إلى تأسيس "جبهة اجتماعية، كخطوة أولى في اتجاه بناء جبهة سياسية ديمقراطية وشعبية".

ويؤكّد براهمة أن النظام المغربي، في الوقت الذي يتحدث فيه عن "فشل نموذجه التنموي المخزني"، فإن مقاربته على المستوى السياسي، هي: "مقاربة أمنية قمعية وزجرية بالأساس؛ لأن إغلاق الحقل السياسي واندحار شخوصه جعل الشارع هو المكان الحقيقي لممارسة الصراع السياسي والاجتماعي والتعبير عن المطالب"، مفسّرا "لجوء النظام إلى القمع" بـ"عدم رغبته في التّنازل وتحقيقِ المطالب".

ويرى الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي أن تبعية الاقتصاد المغربي للدّوائر الإمبريالية قد تعمّقت؛ مسجّلا استنزاف هذه الدّوائر "خيرات البلاد"، وإثقالها كاهل الميزانية العامة سواء من أجل أصل الدَّين أو من أجل فوائده المجحفة، وبشروطها النيوليبرالية الداعية إلى مزيد من الخوصصة، وتسليع التعليم والصحة، ورفع يد الدولة عن القطاعات الاجتماعية.

وبعدما استثنى الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي عجز الميزانية، الذي استطاعت حكومة التناوب إرجاعه إلى حجم مقبول، بعد أن كان يتجاوز 7 في المائة، استدرك قائلا إن المؤشرات الأخرى تبرز "ضعف الاقتصاد المغربي؛ وخصوصا نسبة النمو التي لم تتجاوز 3 في المائة في المعدل طيلة السنوات الأخيرة، والتي لن تتجاوز 2.7 في المائة، بالنظر إلى الجفاف الذي يضرب الفلاحة المغربية اليوم، في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، وفي ظلّ الاختلال المزمن للميزان التجاري".

ويؤكّد المتحدّث أنّ الاقتصاد المغربي يتّسم بالهشاشة في غياب بورجوازية وطنية، ثم استرسل قائلا إن "البورجوازية الوكيلة أو الكمبرادورية، تستفيد من ولائها للنظام القائم وتخدم مصالحه، ولذلك تستفيد من اقتصاد الريع"؛ حيث "يفسح لها الاستفادة من رخص الصيد في أعالي البحار، ومن رخص المقالع، والنّقل الدولي، ويمكّنها من أراضي الدولة لتسخِيرها للمضاربة العقارية والاستثمار الفلاحي، ويسعى إلى تمكينها اليوم من أراضي الجموع، التي كانت غير قابلة للتفويت منذ 1919"، مضيفا أن "هذه البورجوازية الممسوخة" تستفيد من الاحتكار؛ لأن "النظام يحمي لها السوق من أي منافسة، ويطلق يدها في استنزاف جيوب المغاربة".

وشدّد السياسي اليساري على أن السمة الأساسية اللصيقة بـ"اقتصاد الريع والاحتكار" هي "الفساد"؛ لأن "الثروة لا تتكوّن بفضل المجهود، ولكن بفضل القرب من السلطة"، وهو ما يفسّر، حَسَبَ قراءته، "حمايتها وتغطيتها الفساد المستشري داخلها، مقابل استفادتها من عائدات الريع والاحتكار، ومقابل التغاضي عن التهرب الضريبي، وتهريب الأموال للخارج، في حين تقتطع 70 في المائة من الضريبة على الدّخل من المنبع من مداخيل الأُجَرَاء".

ويرى براهمة أن الفوارق الطبقية تعرف اتساعا مضطردا بالمغرب، في ظل "غياب تغطية صحية واجتماعية حقيقية"، وزاد قائلا إن "الأرقام الرسمية، التي تحدّد متوسّط البطالة في 10 في المائة من السّاكنة، تخفي تفاقم البطالة، خاصّة في صفوف الشّباب التي تتجاوز نسبة 45 في المائة في المدن، بينما يتطلّب امتصاصها نموّا اقتصاديا يفوق 7 في المائة. كما انتقد حديث "الحكومة المخزنية" عن ضرورة ملائمة التكوين مع مستوى الشغل، بينما لا يوجد في الحقيقة شغل؛ لأن الاقتصاد المغربي ينمو بنسبة 3 في المائة في المعدل، وبالتالي لن ينتج أي مناصب، بل تفقد الشِّغِّيلة المناصب الشغل بسبب التسريح أو نتيجة إغلاق المؤسسات الإنتاجية. كما أن المؤسسات التي أوكل إليها البحث عن منافذ الشغل "فتحت منصبا لحاملي الإجازة والتكوين المهني للعمل نادلا في مقهى".

ويشدّد الكاتب الوطني لحزب "النهج الديمقراطي" على أن "دائرة الفقر تتّسع في المغرب مع تركيز الثروة في أيادٍ قليلة، وتوسع في الفقر بين شرائح عديدة من المواطنين، حيث يعيش 47 في المائة من المغاربة على عتبة الفقر، ويعيش 12 في المائة منهم الفقرَ المدقع". ويضيف: "يعيش نصف المغاربة دون تغطية صحية حقيقية، في سياق اتّساع خوصصة القطاع في ظلّ ما أسماه بـ"السياسة المفضوحة لتسليع الصحة"، كما يعيش "الراميد" أزمة حقيقية وعجزا تاما، اليوم، في ظل "الفساد العام". قبل أن يزيد المتحدّث قائلا: تكفي الإشارة عند الحديث عن التغطية الاجتماعية إلى أن "60 في المائة من المغاربة لا يتوفرون على معاش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مواطن السبت 24 غشت 2019 - 11:36
أظن بأن الأخ براهمة هو الدي يقف على هده الحافة و إختلطت عليه الأوراق
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13
2 - محمد السبت 24 غشت 2019 - 11:39
هذا الكلام لمن يبحثون لأنفسهم عن موضع قدم داخل المشهد السياسي المغربي من ٱجل مصالحهم الشخصية فقط ولا يهمهم لا المواطن ولا هم يحزنون
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17
3 - elmos السبت 24 غشت 2019 - 11:44
لا سكتة دماغية ولا هم يحزنون كل ما في الامر انكم تبحثون كباقي الفاعلين السياسيين عن موطأ قدم في الخريطة السياسية لا اقل ولا اكثر.
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14
4 - Bat man السبت 24 غشت 2019 - 11:50
حزب العدالة والتنمية بقيادة بنكيران كسب جميع الإنتخابات عن جدارة و استحقاق وإصرار شعبي و الإنتخابات التشريعية الأخيرة 2017 كان المخزن ومن خلفه من إعلام وعمال وقياد وحتى المقدمين يروجون للبام لكن الشعب أصر على التصويت للعدالة وهذه واقعة لا ينكرها إلا منافق وكذاب فهذا الحزب ليس حزب الدولة بالدرجة التي تورط فيها ما يسمى باليسار إنك للأسف تهلوس في الكلام
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-12
5 - عادل47 السبت 24 غشت 2019 - 11:50
المغرب في مستنقع التخلف والجهل والامية و...... مند قبل التاريخ وليس هدا بجديد. لا مستشفيات لا طرق لا حقوق انسان لا لا لا.... من تنجي من أوروبا للمغرب للزيارة الأقارب والأحباب وانا أرى كل شيء قديم حتى البشر قديم كأنه في الزمن الغابر مع السلامة
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4
6 - mohamed السبت 24 غشت 2019 - 11:50
كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم
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5
7 - الفاسي الكاعي السبت 24 غشت 2019 - 11:51
موافق 100في المائة .
و المسؤولون عوض الاعتراف بالداء نتكلم عن الفراغ
العكار عن الخنونة
أقل الكلام ما أقل و دل : الله يحضر السلامة
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1
8 - CHAHID السبت 24 غشت 2019 - 11:54
أقول لسيد البراهمة أن تحليله خاطئ و الماركسية ذهبت دون رجعة لم تعمر طويلا وجميع الأحزاب المغربية فاشلة لم يعرف المغرب حزبا وطنيا
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3
9 - ادريس الزمطي السبت 24 غشت 2019 - 11:57
لا الملك والحكومات للمرحلة الانتقالية
المغرب التحرير
وبالتلي اين المجلس الديمقراطي للانتقال ؟
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-2
10 - الناقد السبت 24 غشت 2019 - 11:57
كثير مما قاله براهمة صحيح، فتدجين الأحزاب الديمقراطية زاد الطين بلة، ولو أن السبد براهمة تجنب وضع الوصف الحقيقي للمغرب بالسكتة الدماغية، وهو أكثر من ذلك بكثير لأنه بكل بساطة سيكون شكلا جديدا من أشكال الحكم والدول.
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-4
11 - اين الحقيقة السبت 24 غشت 2019 - 12:03
اذا كان بالفعل المغرب مهددا بالسكتة الدمغائية فهذا راجع الى الموت الدماغي لبعض الايديولوجيات كالمسمى اليسار التي يترنح من شدة الموت مزعجا جيارانه والمقربين منه
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5
12 - بحراوي السبت 24 غشت 2019 - 12:03
(..تأسيس "جبهة اجتماعية، كخطوة أولى في اتجاه بناء جبهة سياسية ديمقراطية وشعبية".) .. تحية عالية للاستاذ المناضل البراهمة.. هذا هو الحل العملي عوض الحلول الكلامية و المجهودات المشتتة لمواجهة تغول الاستبداد وتجبره على الشعب المغلوب على أمره... من هنا المنطلق و البداية لتوحيد جهود كل الرافضين لهذا الذل و العار الذي نعيش فيه... ثم الحفاظ على سلمية التغيير و رقيه الحضاري .. تلك هي مفاتيح النجاح
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-3
13 - مواطن السبت 24 غشت 2019 - 12:04
هضرة خاوية من أجل مآرب سياسية.
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14 - اين الحقيقة السبت 24 غشت 2019 - 12:10
اذا كان بالفعل المغرب مهددا بالسكتة الدماغية فهذا يرجع الى الموت الدماغي لبعض الاديولوجيات كالتي تسمي نفسها اليسار والتي تدل حركاتها العنيفة هذه الايام على ترنحها من شدة الموت.
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15 - anas السبت 24 غشت 2019 - 12:16
لو كنت أعلم أن المتحدث عن النهج الديموقراطي لما فتحت الصفحة لذلك أستغل الفرصة للسلام على كل عائلتي وأخبارك لهم العيد
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16 - صابر عبد الصبور السبت 24 غشت 2019 - 12:17
احترم المناضل البراهمة ،ولكني اختلف معه في بعض القضايا الجوهرية لعل ابرزها قضية الصحراء المغربية،لاني من الأسر المغربية التي ساهمت وضحت ببعض افرادها في سبيل الوحدة الترابية ،وكانت التكلفة غالية ،وبالتالي لن اقبل كغيري عن مغربية الصحراء بديلا اخر.اما مصطلح الأزمة الدماغية الذي نحته لتوصيف الوضع المغربي فيظل قاصرا،لان الأزمة الحقيقية التي نعيشها هي أزمة مخرج للحد من فاعلية العقل الذي يكرس الاستبداد والظلم الاجتماعي والاستغلال الطبقي.فالمغرب ليس معوقا دماغيا له من القدرات والكفاءات ما يجعله قادرا على تجاوز كل الازمات ان تظافرت جهود الغيورين حقا على هذا الوطن.
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17 - ABDELLAH44 السبت 24 غشت 2019 - 12:25
المغرب ينتظر بفارغ الصبر اليسار الراديكالي لينقذه حين الدخول في السكة الدماغية لأن المغاربة سيفقدون كل قواهم العقلية وسيصبح من السهل اقتيادهم
عندما تعشش الطوباوية السياسية في العقول وقولة فرعون لا أرى لكم الا ما أرى بعض الساسة يرون ما لايراه الآخرون
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18 - النشرةالجوية السبت 24 غشت 2019 - 12:30
النشرةالجوية
* من المعلوم ومن المعروف لدى كافة المغاربة هو
أن السموم ( الأفاعي والعقارب ، نجانا الله أجمعين منها) .
تكثرفي هذا الموسم ، وذلك نظرا لإرتفاع درجة الحرارة .
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