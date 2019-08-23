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كُتّاب وآراء
شراكة البرلمان ترسل المالكي إلى عاصمة تايلاند
من المرتقب أن يشارك الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في أشغال الدورة 40 للجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا (ASEAN) ، التي تحتضنها بانكوك خلال الفترة ما بين 25 و30 غشت 2019، والتي تتمحور حول "تطوير الشراكة البرلمانية من أجل مجموعة مستدامة"، استجابة لدعوة من شوان ليكباي، رئيس الجمعية الوطنية للتايلاند (مجلس النواب).
وإلى جانب مشاركته في أشغال هذه الدورة بصفته ضيف شرف، سيجري المالكي مباحثات مع نظيره التايلاندي، ومع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية الأعضاء في الجمعية، وعدد من المسؤولين الحكوميين التايلانديين.
يذكر أن الجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا تأسست عام 1977، وتضم عشرة بلدان أعضاء دائمين، واثني عشر عضوا ملاحظا.
وستكون مشاركة رئيس مجلس النواب في هذه الدورة "مناسبة لتعزيز العلاقات بين المغرب وبلدان هذه المنطقة الجيوسياسية الهامة ولاستشراف إمكانيات التعاون معها، خاصة في ضوء ما يجمع مجلس النواب وعدد من البرلمانات الوطنية من بلدان جنوب شرق آسيا من إطارات للتعاون من قبيل مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون ومجموعات صداقة وزيارات متبادلة".