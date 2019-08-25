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كُتّاب وآراء
اليابان تجدد موقف عدم الاعتراف بجبهة البوليساريو
جدد المدير العام لمديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية، السفير كاتسوهيكو تكاهاشي، الأحد بطوكيو، في تصريحات صحفية، التأكيد على الموقف "الثابت والراسخ" بعدم اعتراف اليابان بالجمهورية الوهمية.
وشدد السفير كاتسوهيكو تكاهاشي على أن "اليابان لا تعترف بـ(الصحراء الغربية) كدولة".
وقال المسؤول الياباني رفيع المستوى، الذي يشغل بالإضافة إلى مهامه كمدير عام للشؤون السياسة، منصبا مرموقا هو منصب مساعد وزير الشؤون الخارجية، تارو كونو، إن "هذا موقف ثابت وراسخ. وليست لليابان أي نية لتغييره".
وأكد المسؤول الياباني السامي، أن "اليابان تؤمن بأنه يتعين حل هذه القضية (الصحراء) بطريقة سلمية، من خلال الحوار بين الأطراف المعنية".
ويتطابق هذا الموقف الياباني مع الموقف المعبر عنه من طرف العديد من القوى الدولية، ولاسيما الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول بأوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ويأتي التعبير عن هذا الموقف من جانب الحكومة اليابانية عشية انعقاد القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية بإفريقيا (تيكاد 7) التي ستنظم في يوكوهاما ما بين 28 و30 غشت الجاري، بمبادرة من الحكومة اليابانية، وبشكل مشترك مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي.