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الرئيسية | سياسة | اليابان تجدد موقف عدم الاعتراف بجبهة البوليساريو

اليابان تجدد موقف عدم الاعتراف بجبهة البوليساريو

اليابان تجدد موقف عدم الاعتراف بجبهة البوليساريو
هسبريس من الرباط
الأحد 25 غشت 2019 - 18:35

جدد المدير العام لمديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية، السفير كاتسوهيكو تكاهاشي، الأحد بطوكيو، في تصريحات صحفية، التأكيد على الموقف "الثابت والراسخ" بعدم اعتراف اليابان بالجمهورية الوهمية.

وشدد السفير كاتسوهيكو تكاهاشي على أن "اليابان لا تعترف بـ(الصحراء الغربية) كدولة".

وقال المسؤول الياباني رفيع المستوى، الذي يشغل بالإضافة إلى مهامه كمدير عام للشؤون السياسة، منصبا مرموقا هو منصب مساعد وزير الشؤون الخارجية، تارو كونو، إن "هذا موقف ثابت وراسخ. وليست لليابان أي نية لتغييره".

وأكد المسؤول الياباني السامي، أن "اليابان تؤمن بأنه يتعين حل هذه القضية (الصحراء) بطريقة سلمية، من خلال الحوار بين الأطراف المعنية".

ويتطابق هذا الموقف الياباني مع الموقف المعبر عنه من طرف العديد من القوى الدولية، ولاسيما الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول بأوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ويأتي التعبير عن هذا الموقف من جانب الحكومة اليابانية عشية انعقاد القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية بإفريقيا (تيكاد 7) التي ستنظم في يوكوهاما ما بين 28 و30 غشت الجاري، بمبادرة من الحكومة اليابانية، وبشكل مشترك مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Abdellatif , الأحد 25 غشت 2019 - 19:21
Le Japon est un pays mature politiquement, il connaît bien l'histoire de chaque bout de terre dans le continent africain et les conflits liés à la géographie de l'Afrique et l'implication direct du colonialisme sur l'existance de ces différents artificiels.55
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2
2 - اليابان الغير المنافقة دائما الأحد 25 غشت 2019 - 19:28
شكرا سعادة السفير والشكر لكل اليابانيين قادة وشعب
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6
3 - العيد الأحد 25 غشت 2019 - 19:30
هاذا فهمنه اليبان لا تعترف بوزبل وهل اعترفت بمغربية الصحراء لحد الساعة لا المعادلة تساوي كل الدول تنافق
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5
4 - احساين الأحد 25 غشت 2019 - 20:03
اليبان لا تعترف لا بالوهمية و لا حتى بأن الصحراء مغربية اي موقف هدا، اما عن قمة التيكاد المنعقدة على ارض اليبان لمادا قبلت حضور غالي كرئيس دولة؟ الدول الكبرى او العظمى كتفكر غير في مصالحها ، عندها مصلحة في افريقيا خصهى ما تخسر حتى شي واحد....اما عن حضور البوليساريو و المغرب يجب ان لا يكون و ابلى ما اقولوا لينا نسحبو اعلام الدول لا لا لا ، ام حضور المغرب و عدم قبول البوليزاريو او الانسحاب من الاتحاد الافريقي حتى ارتجع احسابو
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5 - selina الأحد 25 غشت 2019 - 20:06
وهل ستحضر هذه الجرثومة الارهابية هذه القمة رغم عدم الاعتراف بها من طرف اليابان
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