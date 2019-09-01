رئيس الإمارات يهنئ الملك بالسنة الهجرية الجديدة

هسبريس من الرباط

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1414 هـ.

وأعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في هذه البرقية، عن أحر التهاني القلبية للملك، آملا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الشقيق بالخير والرخاء، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالمجد والرفعة.