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الرئيسية | سياسة | العثماني ينفردُ بالأغلبية في لقاءات ثُنائية تفادياً لسيناريو "البلوكاج"

العثماني ينفردُ بالأغلبية في لقاءات ثُنائية تفادياً لسيناريو "البلوكاج"

العثماني ينفردُ بالأغلبية في لقاءات ثُنائية تفادياً لسيناريو "البلوكاج"
هسبريس - عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 14:00

في وقت صرح فيه أكثر من زعيم حزبي بأنه لم يتلق أي اتصال من رئيس الحكومة من أجل الشروع في مناقشة التعديل الحكومي، استغرب مصدر وزاري مقرب من سعد الدين العثماني إنكار بعض قادة التحالف لقاءاتهم الثنائية التي عقدوها مع رئيس الحكومة بخصوص هذا الموضوع.

ويبدو أن رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية اختار منهجية جديدة لإخراج التعديل الوزاري من عنق الزجاجة، مستفيداً من دروس "البلوكاج" الحكومي إبان فترة زميله في الحزب عبد الإله بنكيران عندما اختارت أربعة أحزاب طرح تصور موحد لمواجهته.

وأكدت مصادر حكومية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "العثماني، وخلافا لما يروج على لسان بعض السياسيين، لم يتأخر في فتح مشاورات مع قادة التحالف بشأن التعديل الوزاري الذي دعا الملك محمد السادس إليه"، مضيفة أن "رئيس الحكومة أنهى الجولة الأولى من اللقاءات الثنائية مع زعماء الأغلبية".

وأضافت المصادر المقربة من رئيس الحكومة أن "العثماني استمع إلى تصور الأمناء العامين للتعديل الحكومي"، مشيرة إلى أن "المنهجية التي اختارها رئيس الحكومة تدخل في إطار اختصاصاته الدستورية التي تُخول له مناقشة تفاصيل التعديل الوزاري مع الملك محمد السادس فقط".

في الصدد ذاته، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إن العادة جرت بأن يناقش رئيس الحكومة التعديل الوزاري مع كل حزب على حدة، وليس بالضرورة أن يطرح الموضوع ضمن اجتماع للأغلبية.

وعقد بنعبد الله اجتماعاً مع العثماني يوم السبت الماضي لمناقشة تصور حزبه للتعديل الحكومي. وقال في تصريح لهسبريس: "قبل مناقشة الأسماء الوزارية المقترحة، يجب وضع خطة عمل جديدة لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة".

وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، على ضرورة "توفير الشروط التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساس لإحداث الطفرة التنموية والديمقراطية التي تحتاجها بلادنا وتتطلع إليها جماهير شعبنا، عبر إفراز حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على رفع تحديات المرحلة، حاضرة في قيادة التغيير والإصلاحات المنشودة، ومتفاعلة بشكل خلاق مع نبض المجتمع ومطالبه المشروعة".

ودعا المصدر الحزبي إلى إخراج "حكومة قادرة على التعاطي بشجاعة ومسؤولية مع الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة الحالية، بغض النظر عن التركيبة وعدد المناصب الوزارية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - سوسي مغربي الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 14:09
منذ تولي حزب المصباح الحكومة والمغرب في بلوكاج لم تشهده المملكة منذ الإستقلال.
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2 - فرنسا الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 14:12
ينفرد بالأغلبية للضحك على الشعب المغربي الشريف !! لكن في الانتخابات القادمة ان شاء الله سيصوت على حزبكم الفاشل رقم صفر !!!
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3 - ماكاين والو الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 14:15
هاد العثماني اكفس من بنكيران وحجته ظعيفة جدا
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4 - المتتبع الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 14:19
سواء التقي بهم فرادي اوكل امين عام لحزب ما علي انفراد فذلك لن يجدي شييا ما دامت هناك الاحزاب هي هي والمقترحون ليست له كفاءات كما دعا ذلك ملك البلاد *تمخض ابجمل فولد فارا*
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5 - ملاحظ تربوي الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 14:20
سيناريو البلوكاج ما هو إلا مطية للهروب من المسؤولية كما حصل سابقا.حكومة فاشلة بكل المقاييس في تنزيل مشاريعها بشكل إيجابي.تقديم الاستقالة ،و تعيين حكومة تقنوقراطية من اختيار الملك هو السبيل الوحيد لتحديد المسؤوليات خدمة لصالح الوطن كما جاء في خطب عاهل البلاد.
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6 - خليلوفيتش الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 14:22
لا أعتقد أنه سيكون بلوكاج ثاني لأنهم يعرفون جيدا من أين تأكل الكتف. و الصورة الأولى كانت معبرة يدا في يد ضد المواطن المغربي
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7 - arinas الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 14:38
ما يهم تاريخيا هو التعديل في العقليات التعديل الاخلاقي التعديل المحساباتي من غير كل ما سبق سيبقى التعديل كما سابقيه...!!!!!
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8 - الوطن ينخره الفساد والاجرام الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 14:38
البلاد غادية اللور اااااااحمادي
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