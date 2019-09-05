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الرئيسية | سياسة | الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 05 شتنبر 2019 - 20:06

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تعيين مونية حودي في منصب مدير التواصل وتعبئة كفاءات مغاربة العالم، وجواد الدقيوق في منصب مدير التعاون والدراسات والتنسيق القطاعي.

وعلى مستوى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة -قطاع الطاقة والمعادن، تم تعيين إيمان منصورين في منصب مدير المعادن والهيدروكاربورات، كما تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، تعيين أهبري عصام في منصب مدير البرمجة ونظام الإعلام والتعاون، وبنسويبة حميد في منصب مدير محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة.

وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، جرى تعيين عبد الغني بوعياد في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس -جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وبنعاشر الحدادي في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والمصطفى إجاعلي في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بفاس -جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - للأسف اسمي ليس بينهم الخميس 05 شتنبر 2019 - 20:29
كنت أمني النفس يوما أن أرى بلادي يخضع فيها اختيار المسؤول(ة) بمعيار الكفاءة والأخلاق والموهبة، لأن هذه الثلاثية هي الجديرة بأن تنتج لمغرنا تنمية بل تقدما ملموسا في كل المجالات، ولكني أظل فاقدا للثقة بعد مجموعة من الاحباطات التي واجهتني في صحراىنا المغربية رغم تضحياتي أزيد من ربع قرن، ورغم ما بين يديها من مشاريع للصالح العام، فإني في الهامش لﻻني لست من أبناء المنطقة !! عجبي !!!
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2 - تقسيم الكعكة الخميس 05 شتنبر 2019 - 20:42
تقسيم الغنيمة بين الأحزاب الفاشلة. تقسيم المناصب علي أحزاب حكومية لاتعرف الا البحث عن المصالح الشخصية و سرقة المال العام.. أحزاب متخصصة في الشفارة والفساد.
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3 - أيوب المغربي الخميس 05 شتنبر 2019 - 20:44
مزيدا من إرهاق الميزانية
هادشي لاش كتجتمع هاد المحكومة : التعيين في المناصب العليا
وأنني بتوزيع غنائم الحرب حتى لا أقول شيئا آخر تحذفه الرقابة
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4 - xbnx الخميس 05 شتنبر 2019 - 20:46
جميع الأسماء المدرجة ماهي إلا إرضاء الخواطر للأحزاب المشاركة في الحكومة (عطيني نعطيك) خطاب الملك في واد والحكومة في واد ألم يكن جلي بالحكومة بفتح باب الترشيح لتلك المناصب لذوي الكفاءات الغير متحزبة (على من تعاود زبورك آسليمان)
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5 - omar الخميس 05 شتنبر 2019 - 20:46
وبناء عليه
فحكومتنا مستمرة في السياسة التي تجيدها الا وهي التعيين في المناصب العليا
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6 - محمد الخميس 05 شتنبر 2019 - 20:55
هذه هي الكعكه ولحم الكتف ولملج
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