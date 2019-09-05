الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تعيين مونية حودي في منصب مدير التواصل وتعبئة كفاءات مغاربة العالم، وجواد الدقيوق في منصب مدير التعاون والدراسات والتنسيق القطاعي.

وعلى مستوى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة -قطاع الطاقة والمعادن، تم تعيين إيمان منصورين في منصب مدير المعادن والهيدروكاربورات، كما تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، تعيين أهبري عصام في منصب مدير البرمجة ونظام الإعلام والتعاون، وبنسويبة حميد في منصب مدير محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة.

وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، جرى تعيين عبد الغني بوعياد في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس -جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وبنعاشر الحدادي في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والمصطفى إجاعلي في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بفاس -جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.