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الرئيسية | سياسة | الاتحاد الدستوري يناقش الدخول السياسي المغربي

الاتحاد الدستوري يناقش الدخول السياسي المغربي

الاتحاد الدستوري يناقش الدخول السياسي المغربي
هسبريس من الرباط
الأحد 08 شتنبر 2019 - 15:19

عقد حزب الاتحاد الدستوري، بمقر الحزب في الرباط، اجتماعا للمكتب السياسي برئاسة الأمين العام محمد ساج؛د الذي افتتح اللقاء بتثمين الخطاب الملكي بمناسبتي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.

وتناول المسؤول الحزبي بالتفصيل مجموعة من النقط التي تهم الدخول السياسي، والتعديل الحكومي، ومشروع النموذج التنموي الجديد، والتنظيمات الحزبية.

وأشار بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أنه "بعد التداول والمناقشات، ثمن أعضاء المكتب السياسي عرض الأمين العام، وأكدوا على أهمية الظرفية السياسية التي يعرفها المشهد السياسي والحزبي".

وأكد أعضاء المكتب السياسي أن "حزب الاتحاد الدستوري كان وسيبقى دائما حزب المواقف، ملتزما بتعهداته ويحترمها ويحرص على صونها، حرصا منه على خدمة المصلحة الفضلى للوطن؛ وهي سمات طبع بها مساره السياسي، منذ تأسيسه سنة 1983".

وبعدما ناقش أعضاء المكتب السياسي الوضعية الحزبية الحالية والاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني للحزب، نهاية هذه السنة، أكدوا "اعتزازهم بمسار الحزب وبالمجهودات التي يبذلها أعضاؤه على جميع الواجهات، وفي مختلف المسؤوليات، خدمة للمواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Allal الأحد 08 شتنبر 2019 - 15:27
"أدخلت عليكم بالله حتى هذا حزب" ٠ الذي عندهم الكاتب الأول للحزب أفشل جميع المصالح التي ترأسها( جماعة الدارالبيضاء، وزارة السياحة ٠٠٠٠) إلا مصالحه الخاصة ٠
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3
2 - nadori الأحد 08 شتنبر 2019 - 15:36
بالله عليكم اخواني المغاربة العقلاء ما دور هذا الحزب وما هي القيمة المضافة التي يعطيها للمواطن المغربي,والمصيبة الكبرى انه دخل الحكومة بثلة من الأعضاء,هذا الحزب وحزب العمل وحزب العهد زحزب الموتمر والطليعة وجميع أحزاب اليسار ووو يجب ان تندمج في الأحزاب الكبيرة وتتقوى وتجعل لها وزنا في الساحة السياسية.الاحزاب الكثيرة تشتت عقول المواطنين وخاصة ان برامجها الانتخابية متشابهة.وكونوا على يقين ان سبب العزوف الأساسي هو كثرة هذه الأحزاب.
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