24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:30
|16:59
|19:48
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- القضاء ينصف تلميذا
- قصيدة تحيي العظام وهي رميم!؟
- ذكريات الدخول المدرسي
- "ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية"
- الجزولي .. بطل عالمي ينشد الدعم المالي لبلوغ "أولمبياد طوكيو"
"جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)
"الرواية المسافرة" .. مبادرة تهدف إلى تسفير الكتب لتشجيع القراءة (5.00)
عندما وصفَ بوعبيد معدّي أوّل دستور للمملكة بـ"صْحاب الكارطا" (5.00)
"ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية" (4.00)
استطلاع يرصد ضُعف تدين شباب المغرب وارتفاع الرغبة في الهجرة (3.00)
- سيناريو خروج "الأحرار" إلى المعارضة يطرق باب التعديل الحكومي - (63)
- "جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" - (57)
- العثور على جثة ربانة مغربية وحطام طائرة بكندا - (50)
- قتلى وجرحى ومفقودون في انقلاب حافلة بالرشيدية - (44)
- "الوردة" تستعيد منشقي "تيار البديل" .. واليازغي "لا يعلم" بالصلح - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاتحاد الدستوري يناقش الدخول السياسي المغربي
عقد حزب الاتحاد الدستوري، بمقر الحزب في الرباط، اجتماعا للمكتب السياسي برئاسة الأمين العام محمد ساج؛د الذي افتتح اللقاء بتثمين الخطاب الملكي بمناسبتي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.
وتناول المسؤول الحزبي بالتفصيل مجموعة من النقط التي تهم الدخول السياسي، والتعديل الحكومي، ومشروع النموذج التنموي الجديد، والتنظيمات الحزبية.
وأشار بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أنه "بعد التداول والمناقشات، ثمن أعضاء المكتب السياسي عرض الأمين العام، وأكدوا على أهمية الظرفية السياسية التي يعرفها المشهد السياسي والحزبي".
وأكد أعضاء المكتب السياسي أن "حزب الاتحاد الدستوري كان وسيبقى دائما حزب المواقف، ملتزما بتعهداته ويحترمها ويحرص على صونها، حرصا منه على خدمة المصلحة الفضلى للوطن؛ وهي سمات طبع بها مساره السياسي، منذ تأسيسه سنة 1983".
وبعدما ناقش أعضاء المكتب السياسي الوضعية الحزبية الحالية والاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني للحزب، نهاية هذه السنة، أكدوا "اعتزازهم بمسار الحزب وبالمجهودات التي يبذلها أعضاؤه على جميع الواجهات، وفي مختلف المسؤوليات، خدمة للمواطنين".