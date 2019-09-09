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الرئيسية | سياسة | قادة الأغلبية في الطابور .. ترقب العثماني يؤخر التعديل الحكومي

قادة الأغلبية في الطابور .. ترقب العثماني يؤخر التعديل الحكومي

قادة الأغلبية في الطابور .. ترقب العثماني يؤخر التعديل الحكومي
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:00

طي الكتمان مثل سابقتها، كذلك هي الجولة الثانية من المفاوضات الحكومية التي كان من المرتقب أن تستأنف اليوم الإثنين، لكن يبدو أن العثماني مازال ماضيا في جعل المسألة حبيسة التداول الداخلي للأحزاب، ما يوحي بغياب تعديل حكومي في القريب، فلا جلسة ولا تواصل تم بين قيادات الأحزاب السياسية خلال اليوم الأول من مواعيد الجولة الثانية.

ويمرّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من فترة عصيبة لضبط التوازنات السياسية داخل أغلبيته الحكومية، في وقت تتصاعد فيه حدة التقاطبات بين الأحزاب السياسية، من خلال خرجات متوالية للعديد من الوزراء، وهو ما ينذر بأن التعديل المقبل سيكون "قيصريا" يهزّ الانسجام الضعيف بين مكونات الحكومة.

ومن المرتقب أن يستأنف العثماني اجتماعاته مع قادة الأغلبية الأسبوع الجاري لمناقشة موضوع التعديلات الحكومية، والتوجيهات الملكية في أفق العمل على تنزيلها، حسب ما كشفت عنه مصادر هسبريس، لكن إلى حدود اللحظة يغيب أي موعد رسمي لاجتماع الأغلبية التي تكتفي أحزابها بنقاش موضوع التعديل كل على حدة.

وسيضطر سعد الدين العثماني إلى طرح كلّ ما في جعبتهِ لإنقاذ الدّخول السياسي المرتقب، خاصة مع تزايد الضّغط عليه مع دنو موعد افتتاح الدورة التشريعية التي عادة ما تكون مناسبة يلقي فيها عاهل البلاد خطاباً رسمياً يوجّه فيه عمل الحكومة.

امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قال إن "العثماني لم يباشر بعد اتصالاته بخصوص الجولة الثانية من المفاوضات"، مشددا على أن "الأمر كله بيده، هو من يدرك الأجندة وله المعلومات الوافية بهذا الشأن"، مضيفا أن فتح النقاش الداخلي مرتبط بطبيعة العرض الذي سيقدمه رئيس الحكومة".

وأورد العنصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الانتظار هو سمة الوقت الراهن"، مشددا على أن "غياب النقاش الداخلي مرده إلى غياب تفاعل رئيس الحكومة إلى حدود اللحظة".

بدوره، نفى محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لهسبريس، أن يكون رئيس الحكومة قد تواصل معه بخصوص جولة ثانية من المفاوضات إلى حدود اللحظة.

من جهته، نفى ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح لهسبريس، أي تواصل للعثماني معه بخصوص الجولة الثانية من اللقاءات، مسجلا أن "الأمر يتعلق ببداية الأسبوع، وربما بعدها تأتي أخبار اللقاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عدنان الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:11
الله اعز الملك ضربهم ضرب د الكاو ملقاو فين اهربو جاتهم كبيرة باش يبقوا فين كانوا دبا ولأول يهربو النهار ليريدوه مزيان تيكولو ولكن لا بد من الوداع لداك الكرسي ههههه أجير لعندنا لقهوة دالية حنا هنا نديروا شي طريحات د الظاما
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-3
2 - aissa الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:14
عن تعديل تتكلمون ..الحكومات كلها متشابهة لان السلطة في يد مستشاريين الملك..اما الوزراء هم يتقاضون الاموال فقط عن مناصبهم بدون فائدة تدكر ..ديمقراطية شكلية
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7
3 - شطاطبي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:18
المطلوب حكومة الكفاءات وليس اقتسام الكعكة..
المطلوب حكومة لها مكانتها الوطنية وتلدولية.
لا مكان للكراكيز. راها شوها.
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4
4 - ابو انس ج- الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:28
هذا يؤكد العبث الذي يعيشه المغرب...لا نعرف كيف نحدد النظام السياسي بالمغرب بالتدقيق...من يعين من؟ من يقرر فعليا و حقيقيا؟ هل الارادة الشعبية ام اشخاص لا نراهم و لا نعرف عنهم اي شيئ و لم يتخدون القرارات المصيرية التي تغير هوية المغاربة و طريقة عيشهم و قيهم و اخلاقهم و ذاكرتهم و تاريخهم و ثقافاتهم...اليوم الديموقراطية هي الاساس و المعتمدة و الناجعة و هي نتيجة تاريخ طويل عاشته البشرية منذ قرون و قرون جربت خلالها انظمة حكم مختلفة قبل ان تهتدي الى الشورى او الديموقراطية او حكم الشعب او حكم المواطنين او حكم سكان تراب او بلد ما...نريد الديموقراطية مثل فرنسا و اسبانيا و البرتغال و قبرص و تركيا و ايران و الباكستان و امريكا الخ حيث ينتخب الشعب حكامه من خلال عروض و برامج و حملات انتخابية...
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6
5 - باحث في علم الاجتماع الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:28
في الحقيقية هذه الأسماء كلها غير صالحة وتغيير أسماء بأخرى لن ينقد المغرب بل هو تكريس الأزمة دور الأحزاب انتهى في المغرب، الكفاءات الوطنية غير موجودة في الأحزاب فهي ابتعدت عن هذا المشهد السياسي البائس، على جلالة الملك اختيار نخبة خارج الأحزاب قادرة على تحمل المسؤولية بكل شجاعة أما تعويل على أمتال امزازي وساجد و بن عبد القادر و عمارة والرباح لن يفلح المغرب في انطلاق صحيحة
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6 - محمد الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:29
دولة فاشلة بكل أطرها وكوادرها ومخرجاتها الاداء الحكومي لابد ان يكون ببرنامج تعاقدي يختم ويصحح بمكاتب الإمضاء على نسبة نمو سنوي لا تقل عن عشرة فالمئة وتفتح طلبات عروض على اساسه والدي لا يرى انه جدير بتحقيقه لا يتقدم أصلا الانتخابات ويحل حزبه وفي حالة عدم تمكن الائتلاف الحكومي من تحقيق العتبة يقال فورا وتقدم حكومة كفاءات الى حين قدوم الانتخابات واضمن لكم اننا سنميز الخبيث من الطيب والشاطر من الفاشل ونقضي على فوضى الوعود الكادبة وبلقنة الأحزاب والأموال التي نعيشها .
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0
7 - nadori الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:31
يقول المثل "تمخض الجبل فولد فأرا" ومثل اخر يقول"نسمع جعجعة ولا نرى طحينا".انهم يتمخضون ويجعجعون وبدون شك المولود فارا والطحين لا شيئ.دور دور حتى الهدور.رئيس الحكومة المسكين سيدور عليهم الدورة الأولى ثم الثانية ووو وتبقى دار لقمان على حالها,جفت الأقلام ورفعت الصحف
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8 - mohajir الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:36
الأحزاب والمنتخبون في المغرب ليست لهم أي سلطة أو قيمة لا على مستوى البرلمان أو المجالس البلدية والقروية وهذا ما يفسر نوعية الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة وأقول مهنة لأن أغلبهم يشتغل لمصالحه الشخصية فقط وهذه الأحزاب صنعت أصلا لتلميع الواجهة فقط ، على مستوى المجالس البلدية والقروية الداخلية هي من يقرر إبتداءا بالمخزني ولمقدم والقايد ونتهاءا بالعامل والوالي ولا يترك للمنتخبين إلا المشاكل مع الموطنين وكل عقل سليم يعرف لماذا وعلى مستوى البرلمان نفس اللعبة ولهذا فإنني كمغربي لم أعد أهتم بالإنتخابات وكل هذه المسرحيات
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2
9 - محمد غاضب الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:37
أي تعديل وأي حكومة مع تواجد هذه الأسباب السياسية ؟ إنهم يمرون كما تمر الأيام عصيبة على المواطنين ،ياءسين مذمرين ،تمرر عليهم أقبح القرارات ويؤدون أغلى الفاتورات بأموالهم .
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10 - امهاجر الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:38
لقد حان الوقت ان تقوموا بتدريب في البرلمان التركي نضرا لفشل حكومتكم في تسيير وتدبير شوءون الدولة
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11 - بلاحدود... الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:38
الخبر السعيد الذي ينتظره المغاربة في هاته الأيام هو أن يتم طرد هاته الكائنات السياسوية المهيمنة على تدبير الشأن العام المغربي من المشهد السياسي نهائيا و إلى الأبد؛ و بالدارجة يضركوا علينا زلايفهم..
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12 - خالد F الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:39
لا نموت قبل أن تفارقنا الروح ولكن نموت حين تتشابه أيامنا، ونتوقف عن التغيير، عندما لا يزداد شيء في حياتنا سوى أعمارنا وأوزاننا وهموم الحياة التي تغير مشيتنا.
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13 - موظف الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:44
الحل الوحيد و الذي سيرضي المغاربة جميعا هو اقالة هذه المحكومة في اقرب الاوقات .10سنوات لم يرى معهم المغاربة الا الكوارث و الفضائح و تضييع الوقت .و رئيس محكومة مهمته تقديم العزاءفقط يا رب اننا نستغفرك فانزع عنا هذا البلاء. انشري هس
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14 - أيوب المغربي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:45
ياك العثماني قال بلي رئيس الدولة راضي على عمل الحكومة وسياساتها؟؟؟
إيوا فين كاين المشكل؟؟؟
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15 - stof الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:47
وسيرو ضحكو على لي مكيعرفكومش.أما المغاربة كاهم عاقو او فاقو أو طلعتو ليهم فراس أو مابقاو كيترجاو منكم والو.ولسان حالهم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
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16 - أيوب المغربي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:49
ياك العثماني قال بلي رئيس الدولة راضي على عمل الحكومة وسياساتها؟؟؟
إيوا فين كاين المشكل؟؟؟
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17 - khalil الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:49
تخيل دابا pjd و pam ثلاثة عشر وزيرا بما فيهم رئيس الحكومة؟ تخيل؟ تخيل؟ تخيل؟
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18 - متقاعد الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:50
نحن في حاجة إلى حكومة تكنوقراط ذات كفاءات هؤلاء طلعوا لينا فروسنا ينتقلون كالبيادق على رقعة الشطرنج واش ما حشمتوش الشعب حشم
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